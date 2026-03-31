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Hindi Newsक्रिकेटT20 का सबसे खतरनाक बल्लेबाज, एक पारी में 533.33 का स्ट्राइक रेट, दीपेंद्र सिंह ऐरी भी इनसे बहुत पीछे

T20 का सबसे खतरनाक बल्लेबाज, एक पारी में 533.33 का स्ट्राइक रेट, दीपेंद्र सिंह ऐरी भी इनसे बहुत पीछे

Highest Strike Rate: टी20 क्रिकेट में एक बार एक बल्लेबाज ने ऐसी तबाही मचाने वाली पारी खेली कि विरोधी टीम के गेंदबाज रहम की भीख मांगते हुए नजर आए. टी20 क्रिकेट की एक पारी में 533.33 की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करना लगभग नामुमकिन के बराबर है. हालांकि दुनिया में एक बल्लेबाज ऐसा है, जो इस चमत्कार को अंजाम दे चुका है.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: Mar 31, 2026, 12:50 PM IST
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T20 का सबसे खतरनाक बल्लेबाज, एक पारी में 533.33 का स्ट्राइक रेट, दीपेंद्र सिंह ऐरी भी इनसे बहुत पीछे

Highest Strike Rate: टी20 क्रिकेट में एक बार एक बल्लेबाज ने ऐसी तबाही मचाने वाली पारी खेली कि विरोधी टीम के गेंदबाज रहम की भीख मांगते हुए नजर आए. टी20 क्रिकेट की एक पारी में 533.33 की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करना लगभग नामुमकिन के बराबर है. हालांकि दुनिया में एक बल्लेबाज ऐसा है, जो इस चमत्कार को अंजाम दे चुका है. 533.33 की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करते हुए इस बल्लेबाज ने रिकॉर्ड बुक हिलाकर रख दी थी.

एक पारी में 533.33 का स्ट्राइक रेट

दरअसल, श्रीलंका के ऑलराउंडर सीकुगे प्रसन्ना ने टी20 क्रिकेट में यह वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है. सीकुगे प्रसन्ना ने एक बार 533.33 की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करते हुए 6 गेंद पर 32 रन की नाबाद पारी खेली थी. सीकुगे प्रसन्ना ने इस दौरान अपनी पारी में 5 गगनचुंबी छक्के जमाए थे. सीकुगे प्रसन्ना ने 14 दिसंबर 2021 को लंका प्रीमियर लीग (LPL) में कोलंबो स्टार्स के लिए सातवें नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए कैंडी वॉरियर्स के खिलाफ मैच में यह महारिकॉर्ड बनाया था.

दीपेंद्र सिंह ऐरी भी इनसे बहुत पीछे

नेपाल के बल्लेबाज दीपेंद्र सिंह ऐरी भी टी20 क्रिकेट की एक पारी में सबसे ज्यादा स्ट्राइक रेट के मामले में सीकुगे प्रसन्ना से बहुत पीछे हैं. सीकुगे प्रसन्ना का एक पारी में 533.33 का स्ट्राइक रेट रहा है. वहीं, मंगोलिया के खिलाफ 27 सितंबर 2023 को T20I मैच में 10 गेंद पर 52 रन की नाबाद पारी खेलने वाले दीपेंद्र सिंह ऐरी का स्ट्राइक रेट 520 का रहा था. दीपेंद्र सिंह ऐरी वही बल्लेबाज हैं, जिनके नाम एक T20I मैच में सबसे तेज 9 गेंद पर अर्धशतक जड़ने का वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज है.

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T20 क्रिकेट में सबसे बड़ी स्ट्राइक रेट

1. सीकुगे प्रसन्ना - 6 गेंद पर नाबाद 32 रन (5 छक्के), स्ट्राइक रेट - 533.33

2. दीपेंद्र सिंह ऐरी - 10 गेंद पर नाबाद 52 रन (8 छक्के), स्ट्राइक रेट - 520

3. डेवाल्ड ब्रेविस - 6 गेंद पर नाबाद 30 रन (5 छक्के), स्ट्राइक रेट - 500

4. वेन पार्नेल - 5 गेंद पर नाबाद 25 रन (4 छक्के), स्ट्राइक रेट - 500

सीकुगे प्रसन्ना के रिकॉर्ड्स

सीकुगे प्रसन्ना ने श्रीलंका के लिए 1 टेस्ट, 40 ODI और 20 T20I मैच खेले हैं. सीकुगे प्रसन्ना ने श्रीलंका की तरफ से टेस्ट में 5 रन, ODI में 421 रन और T20I में 214 रन बनाए हैं. सीकुगे प्रसन्ना ने श्रीलंका के लिए ODI में 32 विकेट और T20I में 10 विकेट झटके हैं. सीकुगे प्रसन्ना ने श्रीलंका के लिए ओवरऑल 209 टी20 मैच खेले हैं, जिसमें उन्होंने 2238 रन बनाने के अलावा 173 विकेट भी झटके हैं.

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Tarun Verma

तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा फरवरी 2021 से ज़ी न्यूज का हिस्सा हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से व...और पढ़ें

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