टी20I का विस्फोटक बादशाह, सबसे ज्यादा स्ट्राइक रेट से रचा इतिहास, तूफानी पारियों से दुनिया भर में काटी है गदर

टी20 इंटरनेशनल की शुरुआत साल 2005 में न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गए मैच से हुई थी. ये क्रिकेट का सबसे रोमांचक फॉर्मेट माना गया है. लोग इसे देखना खूब पसंद करते हैं. क्रिकेट के इस फॉर्मेट में बल्लेबाज जमकर रन बनाते हैं और रन बनाने के साथ-साथ लंबी-लंबी पारियां खेलते हैं. टी20 फॉर्मेट में आए दिन कोई ना कोई रिकॉर्ड बनते बिगड़ते हैं. बल्लेबाज आते ही लंबे-लंबे छक्के जड़ने के फिराक में होते हैं. यही नहीं टी20 क्रिकेट में कई खिलाड़ियों का स्ट्राइक रेट 200 के ऊपर का है. कई ऐसे भारतीय बल्लेबाज भी हैं जिनका स्ट्राइक रेट 200 या फिर उसके आसपास का है. आज हम आपको बताएंगे टी20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा स्ट्राइक रेट वाला खिलाड़ी के बारे में.

अभिषेक हैं नंबर 1

गौरतलब है टी20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा स्ट्राइक रेट से रन बनाने वाले नंबर 1 खिलाड़ी अभिषेक शर्मा हैं. अभिषेक ने बीते कुछ दिनों में जिस तरीके का प्रदर्शन किया है. उससे ये साफ जाहिर होता है कि आने वाले समय में भारतीय टीम की सितारा बुलंद होने वाला है. वह जिस तरीके से खेलते हैं उनका अंदाज उन्हें सबसे अलग बनाता है. फिलहाल टी20 इंटरनेशनल में उनका स्ट्राइक रेट 192.00 का है. उन्होंने 200 का भी आंकड़ा पार किया था हाल ही में. साल 2024-2025 में अभिषेक इस मामले में नंबर 1 पर काबिज हैं.

अभिषेक शर्मा

अभिषेक पिछले कुछ समय में भारतीय टीम के लिए काफी शानदार प्रदर्शन किया है. उन्होंने बेहद कम समय में क्रिकेट जगत में नाम कमाया है. एशिया कप के दौरान उनकी बल्लेबाजी ने सभी का दिल जीत लिए. उन्होंने टूर्नामेंट के दौरान लगातार 3 अर्धशतक लगाए थे. वह एशिया कप 2025 के टॉप स्कोरर भी रहे थे. उन्हें इसके लिए प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट के खिताब से भी नवाजा गया था. ऐसे में ये कहना गलत नहीं है कि अभिषेक भारतीय टीम के लिए एक बहुत बड़े ऐसेट बनेंगे.

अभिषेक का टी20 करियर

अभिषेक ने अपने टी20 करियर की शुरुआत साल 2024 में जिम्बाब्वे के खिलाफ हरारे क्रिकेट ग्राउंड से की थी. उन्होंने अपने करियर में अभी तक खेले 27 मैचों की 26 पारियों में 36.78 की औसत और 192.50 के धमाकेदार स्ट्राइक रेट से 961 रन बनाने का कारनामा किया है. इस दौरान उन्होंने 2 शतक और 6 अर्धशतक भी लगाए हैं. वहीं, उनका उच्चतम स्कोर 135 रनों का रहा है.

