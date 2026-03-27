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Hindi Newsक्रिकेटसपना नहीं हकीकत है... 18.4 ओवर में चेज हो गया था 262 रन का टारगेट, T20 में बन गया असंभव रिकॉर्ड

सपना नहीं हकीकत है... 18.4 ओवर में चेज हो गया था 262 रन का टारगेट, T20 में बन गया असंभव रिकॉर्ड

टी20 एक ऐसा फॉर्मेट है, जिसमें हमेशा बल्लेबाजों का दबदबा रहता है. टी20 का खेल ही ऐसा है कि इसमें एक या दो ओवर खराब चले गए, तो मैच आपके खिलाफ जा सकता है. टी20 क्रिकेट में 262 रन के विशाल टारगेट को चेज करने के बारे में सोचना भी मुश्किल है, लेकिन ये असंभव सा दिखने वाला वर्ल्ड रिकॉर्ड टारगेट भी हासिल किया जा चुका है.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: Mar 27, 2026, 10:48 PM IST
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सपना नहीं हकीकत है... 18.4 ओवर में चेज हो गया था 262 रन का टारगेट, T20 में बन गया असंभव रिकॉर्ड

टी20 एक ऐसा फॉर्मेट है, जिसमें हमेशा बल्लेबाजों का दबदबा रहता है. टी20 का खेल ही ऐसा है कि इसमें एक या दो ओवर खराब चले गए, तो मैच आपके खिलाफ जा सकता है. टी20 क्रिकेट में 262 रन के विशाल टारगेट को चेज करने के बारे में सोचना भी मुश्किल है, लेकिन ये असंभव सा दिखने वाला वर्ल्ड रिकॉर्ड टारगेट भी हासिल किया जा चुका है. बता दें कि यह टी20 मैच इतिहास में दर्ज हो गया. एक खूंखार बल्लेबाज ने ऐसी ताबड़तोड़ पारी खेली थी, जिससे पूरी दुनिया के होश उड़ गए थे.

टी20 में बन गया असंभव रिकॉर्ड

कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) और पंजाब किंग्स (PBKS) के बीच खेला गया एक टी20 मैच इतिहास में दर्ज हो गया था. पंजाब किंग्स के खिलाफ 26 अप्रैल 2024 को इस ऐतिहासिक टी20 मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 6 विकेट गंवाकर 261 रन का स्कोर बोर्ड पर टांग दिया था. कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के लिए ओपनर फिल साल्ट ने सिर्फ 37 गेंदों पर 75 रनों की पारी खेली थी. फिल साल्ट ने 202.70 की स्ट्राइक रेट से बैटिंग करते हुए अपनी पारी में 6 चौके और 6 छक्के लगाए.

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त्राहि-त्राहि करते नजर आए गेंदबाज

कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के लिए फिल साल्ट के अलावा सुनील नरेन ने 32 गेंदों पर 71 रनों की पारी खेली. सुनील नरेन ने 221.87 की स्ट्राइक रेट से बैटिंग करते हुए अपनी पारी में 9 चौके और 4 छक्के लगाए. वहीं, श्रेयस अय्यर ने सिर्फ 10 गेंदों पर 28 रन कूट दिए. श्रेयस अय्यर ने अपनी पारी में 1 चौका और 3 छक्के लगाए. कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) की पारी में कुल 22 चौके और 18 छक्के लगे. कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के बल्लेबाजों के सामने पंजाब किंग्स के गेंदबाज त्राहि-त्राहि करते नजर आए.

18.4 ओवर में चेज हो गया था 262 रन का टारगेट

कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) की टीम ने 261 रन का स्कोर टांग दिया और जीत के लिए पंजाब किंग्स (PBKS) को 262 रन का असंभव टारगेट चेज करना था. किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि इतना बड़ा स्कोर बनाने के बाद भी कोई टीम हार सकती है. T20 क्रिकेट में कभी भी 262 रन का टारगेट चेज नहीं हुआ था. कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) को अपनी जीत का 100 प्रतिशत भरोसा था. कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) ने मान लिया था कि अब इस टी20 मैच में उनकी जीत पक्की हो चुकी है, लेकिन पंजाब किंग्स (PBKS) ने कुछ ऐसा कर दिया जिसने वर्ल्ड क्रिकेट के होश उड़ाकर रख दिए.

टी20 क्रिकेट में हाईएस्ट सक्सेसफुल रन चेज

कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के 262 रनों के लक्ष्य के जवाब में पंजाब किंग्स (PBKS) ने 18.4 ओवर में 2 विकेट खोकर 262 रन ठोक डाले और 8 गेंद बाकी रहते 8 विकेट से ऐतिहासिक जीत दर्ज कर ली. T20 क्रिकेट में यह पहला मौका था, जब किसी टीम ने 262 रन का टारगेट चेज करते हुए जीत हासिल की. यह T20 क्रिकेट में हाईएस्ट सक्सेसफुल रन चेज है. पंजाब किंग्स (PBKS) के ओपनर जॉनी बेयरस्टो कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के गेंदबाजों पर मिसाइल बनकर बरसे.

बन गया 523 रन का असंभव वर्ल्ड रिकॉर्ड

जॉनी बेयरस्टो ने 48 गेंदों पर नाबाद 108 रन ठोक दिए. जॉनी बेयरस्टो ने 225 की स्ट्राइक रेट से बैटिंग करते हुए अपनी पारी में 8 चौके और 9 छक्के लगाए. जॉनी बेयरस्टो के अलावा शशांक सिंह ने सिर्फ 28 गेंदों पर 68 रनों की पारी खेली. शशांक सिंह ने 242.85 की स्ट्राइक रेट से बैटिंग करते हुए अपनी पारी में 2 चौके और 8 छक्के लगाए. पंजाब किंग्स की पारी में कुल 15 चौके और 24 छक्के लगे. इस टी20 मैच में कुल 523 रन बने. इस दौरान 37 चौके और 42 छक्के लगे. T20 क्रिकेट में इस वर्ल्ड रिकॉर्ड की वजह से रिकॉर्ड बुक तक हिल गई.

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Tarun Verma

तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा फरवरी 2021 से ज़ी न्यूज का हिस्सा हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से व...और पढ़ें

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