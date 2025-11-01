वनडे इंटरनेशनल में पहली बार बना असंभव वर्ल्ड रिकॉर्ड, 49.5 ओवर में 435 रन का टारगेट हुआ चेज, खूंखार बल्लेबाज की ऐतिहासिक पारी

435 Runs Mammoth Target Chased Down In ODI: वनडे इंटरनेशनल के इतिहास में पहली बार 435 रन का असंभव टारगेट भी चेज हो गया. वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में 435 रन के माउंट एवरेस्ट जैसे टारगेट को चेज करने के बारे में सोचना भी मुश्किल है, लेकिन ये असंभव सा दिखने वाला वर्ल्ड रिकॉर्ड टारगेट भी हासिल किया जा चुका है. बता दें कि यह वनडे इंटरनेशनल मैच इतिहास में दर्ज हो गया. इस रोमांचक वनडे इंटरनेशनल मैच में ऐसे-ऐसे मोड़ आए, जिसने दर्शकों को रोमांचित करके रख दिया.

हिल गई रिकॉर्ड बुक

साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला गया एक वनडे इंटरनेशनल मैच इतिहास में दर्ज हो गया. साउथ अफ्रीका के खिलाफ 12 मार्च 2006 को इस ऐतिहासिक वनडे इंटरनेशनल मैच में ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी चुनी. कंगारुओं ने इसके बाद टॉस का फायदा उठाते हुए 50 ओवर में 4 विकेट गंवाकर 434 रन का स्कोर बोर्ड पर टांग दिया. ऑस्ट्रेलिया के कप्तान रिकी पोंटिंग ने सिर्फ 105 गेंदों पर 164 रनों की पारी खेली. रिकी पोंटिंग ने 156.19 की स्ट्राइक रेट से बैटिंग करते हुए अपनी पारी में 13 चौके और 9 छक्के लगाए.

चौके-छक्कों का आया तूफान

ऑस्ट्रेलिया के लिए रिकी पोंटिंग के अलावा माइक हसी ने 51 गेंदों पर 81 रनों की पारी खेली. माइक हसी ने 158.82 की स्ट्राइक रेट से बैटिंग करते हुए अपनी पारी में 9 चौके और 3 छक्के लगाए. वहीं, साइमन कैटिच ने 90 गेंदों पर 79 रन कूट दिए. साइमन कैटिच ने अपनी पारी में 9 चौके और 1 छक्के लगाया. एडम गिलक्रिस्ट ने 44 गेंदों पर 55 रन और एंड्रयू साइमंड्स ने 13 गेंदों पर 27 रन जड़ दिए. ऑस्ट्रेलिया की पारी में कुल 43 चौके और 14 छक्के लगे. ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाजों के सामने साउथ अफ्रीका के गेंदबाज बेबस नजर आए.

ODI में पहली बार चेज हुआ 435 रन का असंभव टारगेट

पहले बल्लेबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलिया ने 434 रन बना डाले थे, जो उस वक्त का सबसे बड़ा स्कोर था. तब किसी ने सोचा नहीं होगा कि इतने बड़े स्कोर के बाद भी कोई टीम हार सकती है. वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में कभी भी 434 रन का टारगेट चेज नहीं हुआ था. ऑस्ट्रेलिया को अपनी जीत का 100 प्रतिशत भरोसा था. ऑस्ट्रेलिया ने मान लिया था कि अब इस वनडे इंटरनेशनल मैच में उनकी जीत पक्की हो चुकी है, लेकिन साउथ अफ्रीका ने कुछ ऐसा कर दिया जिसने कंगारुओं के साथ-साथ वर्ल्ड क्रिकेट के होश उड़ाकर रख दिए.

गेंदबाजों पर मिसाइल की तरह बरसा ये बल्लेबाज

ऑस्ट्रेलिया के 435 रनों के लक्ष्य के जवाब में साउथ अफ्रीका ने 49.5 ओवर में 9 विकेट खोकर 438 रन ठोक डाले और 1 विकेट से ऐतिहासिक जीत दर्ज कर ली. वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में यह पहला मौका था, जब किसी टीम ने 435 रन का टारगेट चेज करते हुए जीत हासिल की. यह वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में हाईएस्ट सक्सेसफुल रन चेज है. साउथ अफ्रीका के बल्लेबाज हर्शल गिब्स ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों पर मिसाइल बनकर बरसे.

बन गया 872 रन का असंभव वर्ल्ड रिकॉर्ड

हर्शल गिब्स ने 111 गेंदों पर नाबाद 175 रन ठोक दिए. हर्शल गिब्स ने 157.65 की स्ट्राइक रेट से बैटिंग करते हुए अपनी पारी में 21 चौके और 7 छक्के लगाए. साउथ अफ्रीका की पारी में कुल 44 चौके और 12 छक्के लगे. इस वनडे इंटरनेशनल मैच में कुल 872 रन बने, जो किसी वनडे इंटरनेशनल मैच में बने सबसे ज्यादा रनों का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है. इस दौरान 87 चौके और 26 छक्के लगे. वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में ऐसा पहली बार हुआ, जब ये असंभव जैसा वर्ल्ड रिकॉर्ड बना. वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में इस वर्ल्ड रिकॉर्ड की वजह से रिकॉर्ड बुक तक हिल गई. बताया जाता है कि उस मैच के दौरान वह शराब के नशे में थे और नशे की हालत में ही उन्होंने वह पारी खेली थी. खुद गिब्स खुलासा कर चुके हैं कि वह शराब के नशे में थे. गिब्स ने ऑटोबायोग्राफी 'टू द पॉइंट : द नो होल्ड्स बार्ड' (To the point: The no-holds-barred) में बताया है कि उस मैच से पहले की रात उन्होंने काफी शराब पी थी और मैच वाले दिन वह हैंगओवर में थे.