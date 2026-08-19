गॉल के मैदान पर इतना है हाईएस्ट सक्सेसफुल रनचेज, भारत पर जीत के लिए श्रीलंका को करना होगा ये असंभव जैसा काम

India vs Sri Lanka, Test Series 2026: गॉल इंटरनेशनल स्टेडियम में जारी पहले टेस्ट मुकाबले में भारत को हराने के लिए श्रीलंका की टीम को एक असंभव जैसा काम करना होगा. भारत ने श्रीलंका की टीम को इस टेस्ट मैच में जीत के लिए 372 रनों का विशाल टारगेट दिया है. जवाब में श्रीलंका की टीम ने अपनी दूसरी पारी में अभी तक 34 ओवर में 4 विकेट गंवाकर 84 रन बना लिए हैं. श्रीलंका को अब जीत के लिए 288 रन और बनाने होंगे. श्रीलंका के कप्तान धनंजय डी सिल्वा (नाबाद 31 रन) और सोनल दिनुशा (नाबाद 25 रन) क्रीज पर मौजूद हैं.
ऐसा नहीं है कि गॉल इंटरनेशनल स्टेडियम में 372 रनों का टारगेट चेज नहीं किया जा सकता. इस मैदान पर हाईएस्ट सक्सेसफुल रनचेज का रिकॉर्ड 342 रन है. टेस्ट मैच के पांचवें और आखिरी दिन यानी बुधवार को श्रीलंका को सोनल दिनुशा से काफी उम्मीदें होंगी, जिन्होंने इस मैच की पहली पारी में शतक (100 रन) लगाया था. चौथे दिन का खेल खत्म होने पर यह बाएं हाथ का बल्लेबाज 25 रन बनाकर नाबाद था. उनके अलावा, मेजबान टीम को कप्तान धनंजय डी सिल्वा (नाबाद 31 रन) और विकेटकीपर बल्लेबाज निरोशन डिकवेला से भी अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद होगी.
पांचवें दिन बचे हुए 288 रन बनाकर टेस्ट मैच जीतना श्रीलंका के लिए बहुत मुश्किल काम होगा, लेकिन उनके लिए यह काम एकदम नामुमकिन तो नहीं है. गॉल इंटरनेशनल स्टेडियम के मैदान पर अभी तक खेले गए 50 टेस्ट मैचों में लक्ष्य का पीछा करने वाली टीमें सिर्फ 11 बार ही सफल हो पाई हैं, क्योंकि आखिर दिन तक पिच ऐसी हो जाती है, जहां गेंद बहुत ज्यादा घूमती है और उसका उछाल भी अनिश्चित हो जाता है. इस मैदान पर चौथी पारी में छोटा सा लक्ष्य भी हासिल करना भी लगभग नामुमकिन माना जाता था. साल 2019 से पहले इस मैदान पर सबसे बड़ा सफल रन चेज सिर्फ 99 रन का था. यह आंकड़ा बताता है कि पिच के टूटने के बाद हालात गेंदबाजी करने वाली टीम के कितने पक्ष में होते हैं.
गॉल इंटरनेशनल स्टेडियम में टेस्ट क्रिकेट में सबसे बड़े सफल रन चेज का रिकॉर्ड पाकिस्तान के नाम पर दर्ज है. पाकिस्तान ने जुलाई 2022 में श्रीलंका के खिलाफ गॉल इंटरनेशनल स्टेडियम में 342 रन का टारगेट चेज किया था. इससे पहले, यह रिकॉर्ड श्रीलंका के ही नाम दर्ज था. अगस्त 2019 में श्रीलंका ने न्यूजीलैंड के खिलाफ 268 रनों का टारगेट चेज किया था. जनवरी 2021 में इंग्लैंड ने गॉल इंटरनेशनल स्टेडियम में श्रीलंका के खिलाफ 164 रनों का टारगेट चेज किया था. पाकिस्तान ने जुलाई 2023 में श्रीलंका के खिलाफ 131 रन का टारगेट चेज किया था.