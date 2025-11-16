Advertisement
ईडन गार्डन्स में भारत के सामने 'पहाड़' जैसा टारगेट, साउथ अफ्रीका को हराने के लिए तोड़ना होगा 21 साल पुराना रिकॉर्ड

Highest Successful Run Chases in Test cricket at Eden Gardens: कोलकाता के ईडन गार्डन्स में 124 रनों का टारगेट का हासिल करना भारत के लिए किसी पहाड़ चढ़ने से कम नहीं होगा. अब तक इस मैदान पर इतना बड़ा टारगेट हासिल नहीं हुआ है. इसके अलावा भारतीय टीम का रिकॉर्ड भी रन चेज में अच्छा नहीं रहा है.

Written By  Rohit Raj|Last Updated: Nov 16, 2025, 11:40 AM IST
ईडन गार्डन्स में भारत के सामने 'पहाड़' जैसा टारगेट, साउथ अफ्रीका को हराने के लिए तोड़ना होगा 21 साल पुराना रिकॉर्ड

Highest Successful Run Chases in Test cricket at Eden Gardens: साउथ अफ्रीका ने दो टेस्ट मैचों की सीरीज के पहले मुकाबले में भारत के सामने 124 रनों का लक्ष्य रखा है. उसने कोलकाता के ईडन गार्डन्स में मैच के तीसरे दिन रविवार (16 नवंबर) को दूसरी पारी में 153 रन बनाए. इससे पहले पहली पारी में उसका स्कोर 159 रन था और भारत ने 189 रन बनाकर 30 रनों की बढ़त हासिल कर ली थी. इस तरह साउथ अफ्रीका को दूसरी पारी में 123 रनों की बढ़त ही मिली और टीम इंडिया को 124 रन का टारगेट मिला.

ईडन गार्डन्स में पहाड़ जैसा टारगेट

कोलकाता के ईडन गार्डन्स में 124 रनों का टारगेट का हासिल करना भारत के लिए किसी पहाड़ चढ़ने से कम नहीं होगा. अब तक इस मैदान पर इतना बड़ा टारगेट हासिल नहीं हुआ है. इसके अलावा भारतीय टीम का रिकॉर्ड भी रन चेज में अच्छा नहीं रहा है. पिछले कुछ वर्षों में इस मैदान पर केवल एक बार ही 100 से ज्यादा रनों का लक्ष्य सफलतापूर्वक हासिल किया गया है. भारत ने 2004 में इसी टीम के खिलाफ 117 रनों के टारगेट के चेज किया था.

हरभजन-कुंबले के बाद छा गए थे सचिन-द्रविड़

मेजबान टीम द्वारा पहली पारी में बढ़त हासिल करने के बाद हरभजन सिंह ने सात विकेट लिए. अनिल कुंबले ने बाकी तीन विकेट लेकर दक्षिण अफ्रीका को 222 रनों पर समेट दिया था. जीत के लिए 117 रनों की जरूरत थी. सचिन तेंदुलकर और राहुल द्रविड़ ने दूसरे विकेट के लिए 60 रनों की महत्वपूर्ण साझेदारी की और भारत को आसानी से जीत दिला दी. 

ईडन गार्डन्स पर टेस्ट क्रिकेट में सबसे सफल रन चेज

117 - भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका, 2004
79 - भारत बनाम इंग्लैंड, 1993
41 - इंग्लैंड बनाम भारत, 2012
39 - ऑस्ट्रेलिया बनाम भारत, 1969
16 - इंग्लैंड बनाम भारत, 1977

बावुमा ने बढ़ाई टीम इंडिया की टेंशन

पहली पारी में 30 रनों की बढ़त लेने के बाद जब टीम इंडिया दूसरी पारी में गेंदबाजी के लिए उतरी तो उसका लक्ष्य अफ्रीकी टीम को जल्द से जल्ट समेटने पर थी. उसने एक समय 91 रन पर 7 विकेट भी झटक लिए थे, लेकिन यहां से कप्तान तेम्बा बावुमा को कार्बिन बॉश का साथ मिला. दोनों ने आठवें विकेट के लिए 44 रनों की साझेदारी की. बावुमा 55 रन बनाकर नाबाद रहे और उन्होंने टीम को चुनौतीपूर्ण लक्ष्य तक पहुंचाया. बॉश ने 25 रनों की अहम पारी खेली. भारत के लिए रवींद्र जडेजा ने सबसे ज्यादा 4 विकेट लिए. कुलदीप यादव और मोहम्मद सिराज 2-2 विकेट झटके.

