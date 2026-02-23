वेस्टइंडीज ने बनाए 254 रन फिर भी नहीं टूटा T20 वर्ल्ड कप में सबसे अधिक स्कोर का रिकॉर्ड, आखिर है कितना?

Highest Total in T20 World Cup: टी20 वर्ल्ड कप 2026 में वेस्टइंडीज की गाड़ी सरपट दौड़ रही है. जिम्बाब्वे के खिलाफ सुपर-8 मुकाबले में कैरिबियाई बल्लेबाजों ने चौकों-छक्कों की बरसात करते हुए 254 रनों का पहाड़ खड़ा कर दिया. जिम्बाब्वे के गेंदबाजों की बखिया उधेरते हुए वेस्टइंडीज ने इस पारी में 19 छक्के और 16 चौके लगाए. हालांकि, 254 रन बनाने के बाद भी वेस्टइंडीज की टीम टी20 वर्ल्ड कप इतिहास के सबसे बड़े स्कोर का रिकॉर्ड नहीं तोड़ सकी.

254 रन बनाकर वेस्टइंडीज ने टी20 विश्व कप का दूसरा सबसे बड़ा स्कोर खड़ा कर दिया है. मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में जिम्बाब्वे के कप्तान सिकंदर रजा ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया, लेकिन 20 ओवरों तक ताबड़तोड़ पिटाई के बाद निश्चित तौर पर उन्हें इस फैसले पर पछतावा हुआ होगा.

टी20 वर्ल्ड कप में सबसे उच्चतम टोटल का रिकॉर्ड

Add Zee News as a Preferred Source

टी20 वर्ल्ड कप में सबसे अधिक टोटल बनाने का रिकॉर्ड अभी भी श्रीलंका के नाम है. टूर्नामेंट के पहले संस्करण यानी 2007 में श्रीलंकन टीम ने केन्या के खिलाफ जोहान्सबर्ग में 260 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया था. 19 साल के बाद भी इस महारिकॉर्ड को कोई तोड़ नहीं सका है. उस मैच में श्रीलंका के वर्तमान हेड कोच सनथ जयसूर्या ने 44 गेंदों पर 88 रनों की शानदार पारी खेली थी. वहीं, महेला जयवर्धने ने 27 गेंदों पर 65 रन बनाए थे. आखिरी ओवरों में जेहान मुबारक ने 13 गेंदों पर 46 रनों की धमाकेदार पारी खेलकर श्रीलंका का स्कोर 260 तक पहुंचाया था. इसके जवाब में केन्या की टीम 88 रनों पर ढेर हो गई और श्रीलंका ने 172 रनों से मैच अपने नाम किया था.

टी20 विश्व कप में सर्वोच्च स्कोर

260/6 - श्रीलंका बनाम केन्या, जोहान्सबर्ग, 2007

254/6 - वेस्टइंडीज बनाम जिम्बाब्वे, वानखेड़े, 2026

235/5 - आयरलैंड बनाम ओमान, कोलंबो एसएससी, 2026

230/8 - इंग्लैंड बनाम दक्षिण अफ्रीका, वानखेड़े, 2016

229/4 - दक्षिण अफ्रीका बनाम इंग्लैंड, वानखेड़े, 2016

225/5 - श्रीलंका बनाम ओमान, पल्लेकेले, 2026

शिमरन हेटमायर ने फिर उड़ाया गर्दा

टी20 वर्ल्ड कप 2026 में शिमरन हेटमायर शानदार फॉर्म में हैं. ग्रुप स्टेज में स्कॉटलैंड के खिलाफ मुकाबले में उन्होंने 22 गेंदों पर अर्धशतक जड़ पूर्व क्रिकेटर क्रिस गेल का बड़ा रिकॉर्ड तोड़ा था. वो टी20 विश्व कप में वेस्टइंडीज की तरफ से सबसे तेज फिफ्टी जड़ने वाले खिलाड़ी बने थे. क्रिस गेल ने 2009 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 23 गेंदों पर ये कारनामा किया था. गेल का रिकॉर्ड तहस-नहस करने के बाद अब हेटमायर ने कुछ ही दिनों में खुद का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है. जिम्बाब्वे के खिलाफ 19 गेंदों पर फिफ्टी जड़कर उन्होंने इतिहास रचा. हेटमायर ने 7 चौके और 7 छक्कों की मदद से 34 गेंदों पर 85 रनों की तूफानी पारी खेली.

ये भी पढ़ें: फायर नहीं अल्ट्रा फायर हैं हेटमायर... 11 चौकों-छक्कों की बरसात, 34 गेंदों में मचाया आतंक, बाल-बाल बचा गेल का महारिकॉर्ड