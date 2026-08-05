VIDEO: आगबबूला होकर गेंद को मारी लात... बल्लेबाज हो गया रन आउट, अचानक मैच हो गया टाई

Delhi Premier League: दिल्ली प्रीमियर लीग 2026 में मंगलवार को न्यू दिल्ली टाइगर्स और आउटर दिल्ली वॉरियर्स के बीच मैच खेला गया, जिसमें हिम्मत सिंह के रन आउट ने मैच का पासा पलट दिया है. न्यू दिल्ली टाइगर्स के क्रिकेटर हिम्मत सिंह ने आगबबूला होकर मैच की आखिरी गेंद पर ऐसी लात मारी कि बल्लेबाज रन आउट हो गया और मैच टाई हो गया. दरअसल, दिल्ली प्रीमियर लीग 2026 में मंगलवार को लखनऊ सुपर जायंट्स और न्यू दिल्ली टाइगर्स के क्रिकेटर हिम्मत सिंह ने आउटर दिल्ली वॉरियर्स के खिलाफ मैच के दौरान आखिरी गेंद पर रन आउट करके सबको हैरान कर दिया. 15 ओवर के छोटे किए गए मैच में 156 रन का पीछा करते हुए आउटर दिल्ली वॉरियर्स को जीत के लिए आखिरी गेंद पर एक रन की जरूरत थी और उनके पास दो विकेट बचे थे.
प्रथम सलूजा ने टाइगर्स के गेंदबाज लक्ष्मण की आखिरी गेंद का सामना किया और गेंद को मिड-ऑफ की तरफ खेला. हिम्मत सर्कल के किनारे अपनी जगह से तेजी से आगे बढ़े और गेंद उठाकर स्टंप्स पर फेंकने की कोशिश की. हालांकि, गेंद पकड़ने में चूक होने पर उन्होंने कोशिश छोड़ दी और झुंझलाहट में गेंद को लात मारकर स्टंप्स की तरफ भेज दिया. हैरानी की बात यह रही कि गेंद नॉन-स्ट्राइकर एंड पर स्टंप्स से जा टकराई और सलूजा अपनी क्रीज से बाहर रह गए. मैच टाई पर खत्म हुआ, लेकिन आउटर दिल्ली वॉरियर्स ने बाद में हुए सुपर ओवर में जीत हासिल की.
सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो में हिम्मत सिंह के हाव-भाव को लगभग तुरंत निराशा से खुशी में बदलते देखा जा सकता है, जबकि उनके कई साथी खिलाड़ी सिर पकड़कर खड़े थे. हालांकि, 'आउटर दिल्ली वॉरियर्स' ने सुपर ओवर में मैच जीत लिया. हिम्मत सिंह ने पिछले साल इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) में लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए ऑस्ट्रेलिया के ऑलराउंडर मिशेल मार्श की जगह टॉप ऑर्डर में खेलते हुए डेब्यू किया था. उन्होंने 2024 मुश्ताक अली ट्रॉफी के दौरान सबका ध्यान खींचा था, जिसमें उन्होंने आठ पारियों में 148 के स्ट्राइक रेट से 197 रन बनाए थे.
हालांकि, हिम्मत सिंह अब तक IPL में कोई खास प्रभाव नहीं छोड़ पाए हैं. 2025 में खेले गए तीन मैचों में उन्हें बल्लेबाजी का मौका ही नहीं मिला. 2026 में उन्होंने छह मैच खेले, जिनमें उन्होंने 133.33 के स्ट्राइक रेट और 30.67 के औसत से 92 रन बनाए. दिल्ली प्रीमियर लीग का 2026 सीजन 31 जुलाई को शुरू हुआ. लीग स्टेज 25 अगस्त को खत्म होने वाला है और फाइनल 30 अगस्त को खेला जाएगा.