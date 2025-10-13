Advertisement
110 बाउंड्री.. छक्कों और चौकों की बरसात, वनडे क्रिकेट का सबसे धमाकेदार मैच, खून के आंसू रोए थे गेंदबाज!

वनडे क्रिकेट में आए दिन एक से एक ऐतिहासिक रिकॉर्डतोड़ मैच होते हैं. क्रिकेट के इस फॉर्मेट में कई ऐसे भी मैच हुए हैं, जिसमें गेंदबाजों का हाल बद से बदतर हो गया था. यह किसी भी मैच एक मैच में लगाई गई सबसे ज्यादा बाउंड्री थी.

Written By  Abhay Tiwari|Last Updated: Oct 13, 2025, 01:15 PM IST
Historic Odi match
Historic Odi match

वनडे क्रिकेट में आए दिन एक से एक ऐतिहासिक रिकॉर्डतोड़ मैच होते हैं. क्रिकेट के इस फॉर्मेट में कई ऐसे भी मैच हुए हैं, जिसमें गेंदबाजों का हाल बद से बदतर हो गया था.  एक ऐसा ही मैच 27  फरवरी 2019 को इंग्लैंड और वेस्टइंडीज के बीच हुआ. इस मैच में वनडे क्रिकेट का ऐसा इतिहास कायम हुआ, जिसके बारे में शायद ही किसी ने सोचा होगा. इंग्लैंड और वेस्टइंडीज के बीच खेले गए हाईवोल्टेज मुकाबले में जबरदस्त चौकों और छक्कों की बारिश हुई. इस मुकाबले में दोनों टीमों के बल्लेबाजों ने मिलकर वनडे क्रिकेट के एक ही मैच में 46 छक्के और 64 चौके जड़कर वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम कर दिया. यह किसी भी मैच एक मैच में लगाई गई सबसे ज्यादा बाउंड्री थी.

बटलर का शतक
इंग्लैंड और वेस्टइंडीज के बीच खेले गए इस मुकाबले में सबसे पहले इंग्लैंड ने बल्लेबाजी करते हुए 418 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया. इंग्लैंड की तरफ से जोस बटलर ने 77 गेंदों में 150 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली. अपनी इस पारी के दौरान बटलर ने 13 चौके और 12 छक्के लगाए. इसके अलावा उस समय टीम के कप्तान इयोन मोर्गन ने भी 103 रनों की शतकीय पारी खेली. उन्होंने अपनी पारी के दौरान 8 चौके और 6 छक्के लगाए . इंग्लैंड के तरफ से जमकर चौके-छक्के लगे.

क्रिस गेल की धमाकेदार पारी
इंग्लैंड के 419 रनों के जवाब में बल्लेबाजी करने उतरी वेस्टइंडीज की टीम ने भी जबरदस्त प्रदर्शन किया. वेस्टइंडीज के विस्फोटक बल्लेबाज क्रिस गेल ने अपने बल्ले से साबित किया उन्हें यूनिवर्स बॉस क्यों बोला जाता है. उन्होंने 97 गेंदों में 11 चौके और 14 छक्कों की बदौलत 162 रन ठोक दिए. उनके अलावा डैरेन ब्रॉवो ने भी 61 रनों की पारी खेली. उस पारी के दौरान उन्होंने 4 छक्के लगाए. वेस्टइंडीज की पारी में भी जमकर चौके-छक्के लगे.

बन गया विश्व रिकॉर्ड
दोनों ही टीमों के बल्लेबाजों ने अपनी धमाकेदार पारी के दम पर एक  ही वनडे मैच में 46 छक्के और 64 चौके लगा डाले. बता दें यह किसी भी एक मैच में सबसे ज्यादा बाउंड्री का रिकॉर्ड स्थापित हो गया. यह रिकॉर्ड आज भी अटूट है. इसके बाद एक वनडे मैच में सबसे ज्यादा बाउंड्री का रिकॉर्ड भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 2 नवंबर 2013 में खेले गए मुकाबले में स्थापित है. इस मैच में दोनों टीमों की तरफ से 38 छक्के और 59 चौके लगे थे.

ये भी पढ़ें: बल्लेबाजी का कहर, साल 2025 वनडे में सबसे ज्यादा रन बरसाने वाले दुनिया के 3 धुरंधर, ये दिग्गज है नंबर 1 

 

