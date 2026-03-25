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Hindi Newsक्रिकेटपहली बार IPL में लगेगा देसी तड़का, 18 साल बाद आ ही गया वो मौका, जिसका इंतजार हर भारतीय को था

पहली बार IPL में लगेगा 'देसी तड़का', 18 साल बाद आ ही गया वो मौका, जिसका इंतजार हर भारतीय को था

IPL 2026: इंतजार की घड़ी समाप्त होने वाली है. 28 मार्च से आईपीएल 2026 का आगाज होने जा रहा है. टूर्नामेंट शुरू होने से पहले ही भारतीय फैंस के लिए खुशी की खबर आई है. सही मायने में देखें तो इंडियन प्रीमियर लीग में पहली बार हिंदुस्तानी तड़का लगने वाला है. आईपीएल इतिहास के 18 सालों में ऐसा कभी नहीं हुआ था.

Written By  Ritesh Kumar|Last Updated: Mar 25, 2026, 07:04 PM IST
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IPL 2026 All Captains (PHOTO- @IPL/X)
IPL 2026 All Captains (PHOTO- @IPL/X)

IPL 2026 Captains List: कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि अगले दो महीने तक क्रिकेट के मैदान पर मौसम बिगड़ने वाला है. 28 मार्च से आईपीएल 2026 का आगाज होगा. हालांकि, टूर्नामेंट शुरू होने से पहले ही भारतीय फैंस के लिए खुशी की खबर आई है. सही मायने में देखें तो इंडियन प्रीमियर लीग में पहली बार हिंदुस्तानी तड़का लगने वाला है. आईपीएल इतिहास के 18 सालों में ऐसा कभी नहीं हुआ था.

जी हां, भारतीय क्रिकेट फैंस के लिए गर्व करने वाली बात ये है कि आईपीएल 2026 में सभी 10 टीमों के कप्तान भारतीय होंगे. 19वें सीजन से पहले बुधवार, 25 मार्च को मुंबई में कप्तानों और कोचों की एक अलग बैठक आयोजित की गई. फोटोशूट के बाद नियमों में बदलाव और मैच की स्थितियों पर चर्चा हुई. इस इवें में सभी 10 टीमों के कप्तान शामिल हुए. खुशी की बात ये है कि इस फोटो में एक भी विदेशी खिलाड़ी नहीं दिखा.

आईपीएल 2026 में सभी कप्तान हिंदुस्तानी

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बता दें कि आईपीएल 2026 के लिए सभी टीमों ने जो कप्तान तय किया है, उसमें से 9 भारतीय हैं. सनराइजर्स हैदराबाद टीम का नेतृत्व ऑस्ट्रेलिया के स्टार खिलाड़ी पैट कमिंस करेंगे, लेकिन फ्रेंचाइजी ने ये कन्फर्म किया है कि कमिंस कुछ मैच मिस करने वाले हैं और उनकी जगह भारतीय स्टार ईशान किशन को कप्तान नियुक्त किया गया है. देखें आईपीएल 2026 के सभी टीमों के कप्तानों की लिस्ट

ऋतुराज गायकवाड़- चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान
हार्दिक पांड्या- मुंबई इंडियंस के कप्तान
रजत पाटीदार- रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के कप्तान
शुभमन गिल- गुजरात टाइटंस के कप्तान
ऋषभ पंत- लखनऊ सुपर जायंट्स के कप्तान
श्रेयस अय्यर- पंजाब किंग्स के कप्तान
अजिंक्य रहाणे- कोलकाता नाइट राइडर्स के कप्तान
अक्षर पटेल- दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान
रियान पराग- राजस्थान रॉयल्स के कप्तान
ईशान किशन- पैट कमिंस की अनुपस्थिति में सनराइजर्स हैदराबाद के अंतरिम कप्तान)

आईपीएल में पहली बार कप्तानी करेंगे ईशान किशन

आईपीएल 2026 में हिस्सा लेने वाले सभी कप्तानों की लिस्ट में ईशान किशन ही एकमात्र ऐसा नाम है, जिनके पास आईपीएल में कप्तानी करने का अनुभव नहीं है. 28 मार्च को सनराइजर्स हैदराबाद का सामना डिफेंडिंग चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा. इस मुकाबले में ईशान पहली बार मेगा इवेंट में कप्तानी करते दिखेंगे. 

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सबसे उम्रदराज और सबसे युवा कप्तान कौन?

आईपीएल 2026 में कोलकाता नाइट राइडर्स का दारोमदार संभालने वाले स्टार खिलाड़ी अजिंक्य रहाणे इस सीजन सबसे उम्रदराज कप्तान होंगे. रहाणे फिलहाल 37 साल के हैं. वहीं, राजस्थान रॉयल्स के रियान पराग सबसे युवा कप्तान होंगे. वो फिलहाल 24 साल के हैं.

ये भी पढ़ें: जसप्रीत बुमराह को लेकर आई बड़ी खबर, IPL 2026 में खेलेंगे या नहीं? ये रहा फिटनेस अपडेट

 

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Ritesh Kumar

स्पोर्ट्स की खबरें करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. ट्रेंडिंग न्यूज में डूब जाना शौक है. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पह...और पढ़ें

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