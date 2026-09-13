भारतीय क्रिकेट इतिहास में पहली बार: जन गण मन से पहले गाया गया वंदे मातरम, आखिर क्या है वजह?

India vs Afghanistan: भारत और अफगानिस्तान के बीच पहला टी20 मैच दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जा रहा है. तीन मैचों की इस सीरीज में भारतीय टीम भले ही अपने घरेलू मैदान पर खेल रही है,लेकिन मेजबान अफगानिस्तान है. भारत-अफगानिस्तान के बीच हो रहे इस मैच से पहले वो हुआ, जिसने क्रिकेट फैंस को हैरान कर दिया. क्रिकेट में सालों से ये परंपरा है कि खेल शुरू होने से पहले दोनों टीमों के राष्ट्रगान गाए जाते हैं, लेकिन भारत-अफगानिस्तान सीरीज में इस परंपरा में बदलाव देखने को मिला. दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में पहले वंदे मातरम बजा और उसके बाद दोनों देशों के राष्ट्रगान गाए गए.