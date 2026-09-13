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भारतीय क्रिकेट इतिहास में पहली बार: जन गण मन से पहले गाया गया वंदे मातरम, आखिर क्या है वजह?

अफगानिस्तान के खिलाफ मैच शुरू होने से पहले जन-गण-मन से पहले वंदे मातरम प्ले किया. इसके बाद सोशल मीडिया पर इस बात को लेकर बहस छिड़ गई. फैंस हैरानी के साथ एक दूसरे से पूछने लगे कि आखिर ऐसा क्यों हुआ है? आइए इसके पीछे की वजह जानते हैं.

Written ByRitesh Kumar
Published: Sep 13, 2026, 08:18 PM IST|Updated: Sep 13, 2026, 08:26 PM IST
भारतीय क्रिकेट इतिहास में पहली बार: जन गण मन से पहले गाया गया वंदे मातरम, आखिर क्या है वजह?
Image Credit: जन गण मन से पहले गाया गया वंदे मातरम

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Ritesh Kumar

Ritesh Kumar

रितेश कुमार स्पोर्ट्स न्यूज करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पहले R Bharat में Senior Writer की भूमिका में थे. स्पोर्ट्स क्षेत्र में एक सफल पत्रकार बनने का सपना है. भारतीय क्रिकेटर्स, ओलंपिक और पैरालंपिक मेडलिस्ट का इंटरव्यू करने करने का अनुभव.

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