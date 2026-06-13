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महिला T20 वर्ल्ड कप के दूसरे दिन ही बड़ा उलटफेर, इस टीम ने पहली बार चखा जीत का स्वाद

Womens T20 World Cup 2026: महिला टी20 वर्ल्ड कप 2026 के दूसरे दिन ही बड़ा उलटफेर देखने को मिला. ओल्ड ट्रैफर्ड मैदान पर खेले गए मुकाबले में स्कॉटलैंड ने ऐतिहासिक जीत हासिल की है. आयरलैंड को 40 रनों से हराकर स्कॉटलैंड ने टी20 वर्ल्ड कप इतिहास में पहली बार जीत का स्वाद चखा है.

Written ByRitesh Kumar
Published: Jun 13, 2026, 06:53 PM IST|Updated: Jun 13, 2026, 07:20 PM IST
महिला T20 वर्ल्ड कप के दूसरे दिन ही बड़ा उलटफेर, इस टीम ने पहली बार चखा जीत का स्वाद
Image Credit: (@CricketScotland) Scotland get their first ever win in womens T20 World Cup

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Ritesh Kumar

Ritesh Kumar

रितेश कुमार स्पोर्ट्स न्यूज करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पहले R Bharat में Senior Writer की भूमिका में थे. स्पोर्ट्स क्षेत्र में एक सफल पत्रकार बनने का सपना है. भारतीय क्रिकेटर्स, ओलंपिक और पैरालंपिक मेडलिस्ट का इंटरव्यू करने करने का अनुभव.

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