ICC Womens T20 World Cup 2026: आईसीसी महिला टी20 वर्ल्ड कप 2026 के दूसरे दिन ही बड़ा उलटफेर देखने को मिला है. 13 जून (शनिवार) को मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफर्ड मैदान पर खेले गए मुकाबले में स्कॉटलैंड महिला क्रिकेट टीम ने ऐतिहासिक जीत हासिल की है. आयरलैंड को 40 रनों से हराकर स्कॉटलैंड ने टी20 वर्ल्ड कप इतिहास में पहली बार जीत का स्वाद चखा है. स्कॉटलैंड महिला टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 161 रनों का स्कोर खड़ा किया था. इसके जवाब में आयरलैंड महिला टीम 19.1 ओवरों में 121 रन बनाकर ढेर हो गई और स्कॉटलैंड विमेंस क्रिकेट टीम ने इतिहास रच दिया.