IPL 2026 से पहले हुआ करिश्मा! इन दो बल्लेबाजों ने की 629 रनों की रिकॉर्डतोड़ पार्टनरशिप, एक ने बना डाले 340 रन

629 Runs Partnership: दुनियाभर के क्रिकेट फैंस टकटकी लगाकर आईपीएल 2026 का इंतजार कर रहे हैं. हालांकि, मेगा इवेंट से पहले दो बल्लेबाजों ने ऐसी तबाही मचाई है, जिससे क्रिकेट की दुनिया में सनसनी मच गई है. जी हां, आमतौर पर रिकॉर्ड्स की बरसात तो आईपीएल में देखने को मिलती है, लेकिन एक महारिकॉर्ड IPL 2026 से पहले ऑस्ट्रेलिया में बन गया है.

सिंगापुर में जन्मे बिजनेस ग्रेजुएट ह्यूगो बर्डन और दक्षिण अफ्रीका के प्रवासी स्टीफन मुलर ने ऑस्ट्रेलिया के प्रीमियर ग्रेड क्रिकेट में सबसे बड़ी साझेदारी का रिकॉर्ड बनाया है. दिलचस्प बात ये है कि सबसे बड़ी पार्टनरशिप का रिकॉर्ड तब बना, जब टीम ने महज एक रन पर दो विकेट खो दिए थे.

163.4 ओवर में 629 रनों की करिश्माई साझेदारी

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गोल्ड कोस्ट मेन्स की इस जोड़ी ने क्वींसलैंड प्रीमियर क्रिकेट के प्रथम श्रेणी के फाइनल में नॉर्दर्न सबर्ब्स के खिलाफ तीसरे विकेट के लिए 629 रनों की अद्भुत पार्टनरशिप की. 1 रन पर 2 विकेट गिरने के बाद ह्यूगो बर्डन और स्टीफन मुलर ने क्रीज पर ऐसा खूंटा गाड़ा, जिसे उखाड़ना विरोधी टीम के गेंदबाजों के लिए असंभव साबित हुआ. मुलर 492 गेंदों पर 272 रन बनाकर नाबाद रहे, जबकि बर्डन (492 गेंदों पर 340 रन) ग्रेड क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया के सलामी बल्लेबाज मैट रेनशॉ (344) के नाम दर्ज सर्वोच्च स्कोर को तोड़ने की कोशिश में आउट हो गए.

बता दें कि बर्डन शेफील्ड शील्ड में क्वींसलैंड के लिए ओपनिंग बल्लेबाजी करते हैं और उनका करियर स्कोर 17.33 की औसत से 208 रन है. वहीं, मुलर, जो 2015 में दक्षिण अफ्रीका से ऑस्ट्रेलिया आए थे, कभी मार्नस लाबुशेन के बल्लेबाजी कोच थे। उनका दोहरा शतक इस सीजन में उनका चौथा शतक था.

टूट गया 34 साल पुराना रिकॉर्ड

629 रनों की यह साझेदारी ऑस्ट्रेलियाई प्रीमियर क्रिकेट में सबसे बड़ी पार्टनरशिप है, जिसने गोल्ड कोस्ट क्लब के एंड्रयू साइमंड्स और मैथ्यू मोट द्वारा 1992 में अंडर-18 एक दिवसीय मैच में संयुक्त रूप से 446 रन बनाकर बनाए गए रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है.

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