149 साल के टेस्ट इतिहास में पहली बार हुआ ऐसा, बांग्लादेशी टीम ने कंगारुओं को घर में घुसकर किया चित

बांग्लादेश क्रिकेट टीम ने इतिहास रचते हुए ऑस्ट्रेलिया को पहली बार उसके घर में घुसकर कोई टेस्ट मैच हराया है. बांग्लादेश ने रविवार (16 अगस्त) को डार्विन में ऑस्ट्रेलियाई धरती पर अपना पहला टेस्ट मैच जीतकर इतिहास रच दिया. ऑस्ट्रेलिया में 23 साल बाद वापसी करते हुए नजमुल शांतो की टीम ने ऑस्ट्रेलिया पर पूरी तरह दबदबा बनाए रखा और 9 विकेट से टेस्ट मैच जीत लिया. टेस्ट क्रिकेट के 149 साल के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है, जब बांग्लादेश की टीम ने ऑस्ट्रेलिया को उसके ही घर में कोई टेस्ट मैच हराया है. दूसरी पारी में कैमरून ग्रीन का शतक भी ऑस्ट्रेलिया के काम नहीं आया और उसे 9 विकेट से टेस्ट मैच गंवाना पड़ा है.
बांग्लादेश ने डार्विन में ऑस्ट्रेलिया को दूसरी पारी में 284 रन पर ऑलआउट कर दिया और 14.2 ओवर में एक विकेट खोकर 57 रन बनाते हुए 9 विकेट से मैच जीत लिया. बांग्लादेश को यह ऑस्ट्रेलियाई जमीन पर अपनी पहली टेस्ट जीत मिली. ऑस्ट्रेलिया को पहले भी घरेलू मैदान पर बड़ी हार का सामना करना पड़ा है, जिसमें सबसे हालिया हार साल 2024 में गाबा में वेस्टइंडीज के खिलाफ 8 रन से मिली हार थी, तब वेस्टइंडीज के शमार जोसेफ ने उनकी टीम को तहस-नहस कर दिया था. इस टेस्ट मैच में सबसे बड़ा फर्क यह था कि बांग्लादेश ने खेल के हर पहलू में शुरू से ही कंगारुओं पर दबदबा बनाए रखा और 9 विकेट से शानदार जीत दर्ज की.
THE HISTORIC MOMENT FOR BANGLADESH IN TEST CRICKET.
- A Test win in Australia. pic.twitter.com/eErRFRSnSw
— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) August 16, 2026
यह जीत तब मिली जब कुछ दिन पहले ही बांग्लादेश को क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया XI के खिलाफ वार्म-अप मैच में 54 रन पर ऑलआउट होना पड़ा था. बांग्लादेश की टीम यह मैच पारी और 38 रन से हार गई थी. डार्विन में खेले गए पहले टेस्ट मैच के चौथे दिन ऑलराउंडर मेहदी हसन मिराज ने अपनी ऑफ-स्पिन गेंदबाजी से ऑस्ट्रेलियाई बैटिंग लाइनअप को तहस-नहस कर दिया था. मेहदी हसन मिराज ने 33.1 ओवर में 66 रन देकर 5 विकेट झटके. ऑस्ट्रेलिया के लिए इस पारी में ऑलराउंडर कैमरून ग्रीन ने नंबर-3 पर बल्लेबाजी करते हुए सबसे ज्यादा 104 रन बनाए, लेकिन वह ऑस्ट्रेलिया की हार नहीं टाल पाए. बांग्लादेश को इसी के साथ ही यह टेस्ट मैच जीतने के लिए 57 रनों का टारगेट मिला, जिसे उसने 14.2 ओवर में एक विकेट गंवाकर हासिल कर लिया.
ऑस्ट्रेलिया ने इस टेस्ट मैच में जब टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया तो बांग्लादेश के गेंदबाजों ने सही लाइन और लेंथ से गेंदबाजी करते हुए मेजबान टीम को पहली पारी में 198 रन पर समेट दिया. पहली पारी में बांग्लादेश के तेज गेंदबाज हसन महमूद ने 55 रन देकर 6 विकेट चटकाए थे. इसके बाद बांग्लादेशी बल्लेबाजों ने अपनी दूसरी पारी में 426 रन का स्कोर बोर्ड पर टांग दिया. बांग्लादेश ने पहली पारी के आधार पर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 228 रनों की अहम बढ़त बनाई, जिसने मैच का पासा ही पलटकर रख दिया. इस टेस्ट मैच में खराब बल्लेबाजी और गेंदबाजी के अलावा ऑस्ट्रेलियाई टीम से फील्डिंग में भी कई बड़ी गलतियां हुईं, जिससे बांग्लादेशी टीम को फायदा मिल गया. आमतौर पर ऑस्ट्रेलियाई टीम से ऐसी गलतियां नहीं होतीं.
भारत - 7 जीत
बांग्लादेश - 1 जीत
श्रीलंका - 0 जीत
पाकिस्तान - 0 जीत
- ऑस्ट्रेलिया में एक टेस्ट जीता
- न्यूजीलैंड में एक टेस्ट जीता
- वेस्टइंडीज में एक टेस्ट जीता
- पाकिस्तान में एक टेस्ट सीरीज जीती