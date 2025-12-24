825 रन, 106 चौके-छक्के... झारखंड-कर्नाटक मैच में रनों की सुनामी, ईशान किशन के शतक पर किसने फेरा पानी?

Advertisement
Hindi Newsक्रिकेट825 रन, 106 चौके-छक्के... झारखंड-कर्नाटक मैच में रनों की सुनामी, ईशान किशन के शतक पर किसने फेरा पानी?

Jharkhand vs Karnataka: झारखंड के खिलाफ मैच में कर्नाटक ने 413 रनों का पीछा कर इतिहास रच दिया है. यह विजय हजारे ट्रॉफी के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा रन चेज है. यही नहीं, यह लिस्ट ए क्रिकेट के इतिहास में दूसरा सबसे बड़ा रन चेज़ भी है, जो 2006 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दक्षिण अफ्रीका के ऐतिहासिक रन चेज के बाद दूसरे स्थान पर है.

Written By  Ritesh Kumar|Last Updated: Dec 24, 2025, 07:05 PM IST
कर्नाटक ने झारखंड को हराकर रचा इतिहास
Jharkhand vs Karnataka: विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 (Vijay Hazare Trophy) का आगाज ऐसा हुआ है तो सोचिए अंजाम कैसा होगा? जी हां, बुधवार, 24 दिसंबर को भारत के अलग-अलग शहरों में खेले जा रहे मैचों में धमाकेदार क्रिकेट देखने को मिला, लेकिन असली धमाका तो अहमदाबाद में कर्नाटक की टीम ने किया है. दुनिया के सबसे बड़े स्टेडियम यानी नरेंद्र मोदी स्टेडियम में वो करिश्मा हुआ है, जो इससे पहले भारतीय क्रिकेट इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ था. झारखंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 412 रनों का पहाड़ खड़ा किया था, लेकिन कर्नाटक ने 47.3 ओवर में ही इस पहाड़ पर चढ़कर सनसनी मचा दी.

कर्नाटक ने 413 रनों का पीछा कर इतिहास रच दिया है. यह विजय हजारे ट्रॉफी के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा रन चेज है. यही नहीं, यह लिस्ट ए क्रिकेट के इतिहास में दूसरा सबसे बड़ा रन चेज़ भी है, जो 2006 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दक्षिण अफ्रीका के ऐतिहासिक रन चेज के बाद दूसरे स्थान पर है.

ईशान किशन के शतक पर फिरा पानी

अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए इस मुकाबले में मानो गेंदबाज सिर्फ रन पिटाने आए थे. पहले झारखंड के बल्लेबाजों ने तहलका मचाया और स्कोरबोर्ड पर 412 रन टांग दिए. सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025 के फाइनल में गर्दा उड़ाने वाले ईशान किशन ने विजय हजारे में भी वही अंदाज दिखाया और 33 गेंद पर शतक ठोककर सनसनी मचा दी. नंबर-6 पर बल्लेबाजी करने आए झारखंड के कप्तान ने 7 चौके और 14 छक्के जड़े. हालांकि, इस ताबड़तोड़ पारी पर पानी फिर गया, क्योंकि कर्नाटक ने ये मुकाबला जीत लिया. 

कर्नाटक के लिए देवदत्त पडिक्कल ने ठोका शतक

413 रनों का पीछा करने उतरी कर्नाटक की तरफ से देवदत्त पडिक्कल ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए शतक ठोका. उन्होंने 118 गेंदों पर 147 रनों की महत्वपूर्ण पारी खेली. हालांकि, इतने बड़े रन चेज के लिए उन्हें बाकी बल्लेबाजों के सपोर्ट की जरूरत थी और उन्हें मिला भी. रोमांचक मुकाबले में अभिनव मनोहर ने 32 गेंद पर 56 रन और ध्रुव प्रभाकर ने आखिरी ओवरों में 22 गेंद पर 40 रन बनाए और कर्नाटक को ऐतिहासिक जीत दिलाई. कप्तान मयंक अग्रवाल ने भी 34 बॉल पर 54 रनों की कीमती पारी खेली.

मैच में बने 825 रन, 106 चौके-छक्के

झारखंड बनाम कर्नाटक मैच में रनों की मानो सूनामी आ गई. दोनों पारियों को मिला दें तो कुल 825 रन बने. साथ ही 72 चौके और 46 छक्के लगे. ईशान किशन और देवदत्त पडिक्कल ने शतक ठोका और बाकी बल्लेबाजों ने भी बहती गंगा में हाथ धोने में कोई कसर नहीं छोड़ी. 

About the Author
author img
Ritesh Kumar

स्पोर्ट्स की खबरें करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. ट्रेंडिंग न्यूज में डूब जाना शौक है. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पह...और पढ़ें

