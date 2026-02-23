वानखेड़े में आसमान ताकते रहे फैंस, वेस्टइंडीज-जिम्बाब्वे मैच में लगे इतने छक्के, टूट गया T20 वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा रिकॉर्ड

वेस्टइंडीज और जिम्बाब्वे के बीच आज जबरदस्त मुकाबला देखने को मिला. सुपर-8 का यह चौथा मुकाबला मुंबई के ऐतिहासिक वानखेड़े स्टेडियम में खेला गया. मैच में टॉस हारकर बल्लेबाजी करने उतरी कैरेबियाई टीम ने मुकाबले में शुरुआत से ही अपना दबदबा बनाए रखा. शुरुआत में जल्दी विकेट गंवाने के बाद जिम्बाब्वे के गेंदबाजों पर कैरेबियाई बल्लेबाज कहर बनकर टूट पड़े. शिमरन हेटमायर ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए 85 रनों की आतिशी पारी खेली और उनका भरपूर साथ दिया रोवमैन पॉवेल ने 59 रनों की पारी खेलकर. वानखेड़े के मैदान पर आज बल्लेबाजों का बोलबाला रहा. आज के मैच में बैट्समैन मानों गेंदबाजों से निजी बदला निकल रहे. साथ ही वानखेड़े में आज रिकॉर्ड्स की झड़ी लग गई. जिसमें वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा रिकॉर्ड भी कायम हो गया. दरअसल, आज के मैच में सबसे ज्यादा रिकॉर्ड 31 छक्के लगे हैं.

बन गया वर्ल्ड रिकॉर्ड

गौरतलब है कि वेस्टइंडीज और जिम्बाब्वे के बल्लेबाजों ने मिलकर ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए जमकर छक्के लगाए. पहले बल्लेबाजी करते हुए कैरेबियाई टीम ने 19 छक्के लगे थे. 254 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करने उतरी जिम्बाब्वे की टीम की शुरुआत बेहद ही खराब रही और उस समय दूर-दूर तक नहीं जनाई दे रहा था की यह रिकॉर्ड टूट भी पाएगा. लेकिन, फिर आखिरी के ओवरों में ब्रैड इवांस ने धुआंधार बल्लेबाजी करते हुए 5 छक्के लगाए और इस मैच में ओवरऑल 31 छक्के लग गए.

दूसरा सबसे बड़ा टोटल

हेटमायर और पॉवेल के बीच 122 रनों की शानदार साझेदारी देखने को मिली, जिसने मैच का रुख ही बदल दिया. रौवमैन पॉवेल ने सिर्फ 35 गेंदों में 59 रन ठोक दिए. अपनी इस तेज पारी में उन्होंने 4 चौके और 4 छक्के जमाए. पॉवेल के आउट होने के बाद शेरफेन रदरफोर्ड ने जिम्मेदारी संभाली और 13 गेंदों पर 31 रन बना डाले, जिसमें 3 चौके और 2 छक्के शामिल थे.इसके बाद तो कैरेबियाई बल्लेबाजों ने रुकने का नाम ही नहीं लिया. एक के बाद एक बल्लेबाज आते रहे और बड़े शॉट्स लगाते रहे. नतीजा यह हुआ कि वेस्टइंडीज ने पूरे 20 ओवर भी खत्म होने से पहले ही 254 रन का विशाल स्कोर खड़ा कर दिया और ये टी20 वर्ल्ड कप का दूसरा सबसे बड़ा टोटल रहा.

एक मैच में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाली टीमें

मैच सिक्स

वेस्टइंडीज/जिम्बाब्वे 31

आयरलैंड/नीदरलैंड 30

इंग्लैंड/इटली 25

भारत/ऑस्ट्रेलिया 24

