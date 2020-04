क्या है गौतम गंभीर और शाहिद अफरीदी के बीच नफरत का राज़? क्यों करते हैं जुबानी जंग?

नई दिल्ली: किसी 2 क्रिकेटरो के बीच पिच पर झगड़ा हो जाना बेहद आम बात है, सदियों से ऐसा चलता आ रहा है और आगे भी चलता रहेगा, लेकिन कुछ झगड़े सिर्फ पिच तक ही सीमित नहीं रहते, ये आगे चलकर कुछ और ही रूप ले लेते हैं. अब ऐसे ही 2 खिलाड़ियों के नामों की चर्चा इन दिनो सोशल मीडिया पर ज़ोरों से हो रही है. जी हां, हम बात कर रहे हैं टीम इंडिया के पूर्व खिलाड़ी गौतम गंभीर (Gautam Gambhir) और पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर शाहिद अफरीदी (Shahid Afridi) की. जो अक्सर ऑन द फील्ड और ऑफ द फील्ड एक-दूसरे से झगड़ते नजर आ चुके हैं.

Shahid Afridi Replies To Gautam Gambhir After Being Mocked By Him The Twitter fight will never end between Gautam Gambhir and Shahid Afridi. None of them misses an opportunity to troll... https://t.co/clbNcYI7Pe pic.twitter.com/Q63f4YtBDt

