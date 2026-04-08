इंडियन क्रिकेट लीग: वह शुरुआत जिसने भारतीय क्रिकेट में टी20 युग की नींव रखी, क्यों हुआ था बंद? जानें इनसाइड स्टोरी

Indian Cricket League: इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) ने क्रिकेट को पहले कभी न देखे गए लेवल तक व्यवसायीकरण करने में मदद की. इससे भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) दुनिया के सबसे अमीर खेल संघों में से एक बन गया है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि कमर्शियल 20-20 क्रिकेट टूर्नामेंट और लीग स्ट्रक्चर की शुरुआत इंडियन क्रिकेट लीग (आईसीएल) ने की थी? यह कई एक्शन, कानूनी लड़ाइयों और खेल में पॉलिटिक्स की वजह से बीच में ही रुक गया. हम आपको यहां आईसीएल के बारे में यहां बता रहे हैं.

इंडियन क्रिकेट लीग 2007 से 2009 तक चली. यह प्राइवेट फ्रेंचाइजी स्टाइल की इकलौती टी20 लीग थी, जिसमें 50 ओवर के मैच भी शामिल थे. यह रणजी ट्रॉफी जैसे पारंपरिक फर्स्ट-क्लास और राज्य स्थित टूर्नामेंट से एक बड़ी छलांग थी. अपनी शुरुआत में आईसीएल में सब कुछ था. नेशनल और इंटरनेशनल खिलाड़ियों ने इसमें हिस्सा लिया था. यह एक नहीं, बल्कि कई शहरों में खेला गया था. इसमें प्लेयर ऑक्शन नहीं हुआ था. इसके बावजूद काफी मशहूर हुआ.

आईसीएल की शुरुआत किसने की थी?

डॉ. सुभाष चंद्रा के नेतृत्व वाले एस्सेल ग्रुप का हिस्सा जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज आईसीएल के पीछे मुख्य ताकत थी. यह लीग 2007 में लॉन्च हुई थी, कुछ हद तक तब जब जी को बीसीसीआई से इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए इंडियन टीवी ब्रॉडकास्टिंग राइट्स देने से मना कर दिया गया था. शायद केरी पैकर के 1970 के वर्ल्ड सीरीज क्रिकेट जैसे बागी कॉन्सेप्ट से प्रेरित होकर आईसीएल ने टी20 क्रिकेट में कमर्शियल क्षमता देखा. आईसीएल को उस समय की क्रिकेट जगत से काफी समर्थन मिला था. इसके साथ वर्ल्ड कप विजेता कप्तान कपिल देव थे. वह आईसीएल के ब्रांड एंबेसडर भी थे. आईसीएल के एग्जीक्यूटिव बोर्ड में टोनी ग्रेग, डीन जोन्स और किरण मोरे जैसे दूसरे पूर्व क्रिकेटर भी शामिल थे.

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कैसे आयोजित होते थे आईसीएल के मैच?

आईसीएल में शहर-आधारित भारतीय टीमें और दुनिया के अलग-अलग देशों की टीमें भी थीं. इनमें लाहौर बादशाह और ढाका वॉरियर्स जैसी पाकिस्तानी और बांग्लादेशी टीमें शामिल थीं. असल में यह घरेलू और अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ियों का मिश्रण था. आईसीएल ने अपना पहला टी20 सीजन नवंबर 2007 में शुरू किया. इसके ज्यादातर मैच चंडीगढ़ के पास पंचकूला में खेले गए थे. बाद में इसे दूसरी जगहों पर भी बढ़ाया गया. 2007-08 की टी20 इंडियन चैंपियनशिप चेन्नई सुपरस्टार्स ने जीती थी. उसी सीज़न में एक 50-ओवर का टूर्नामेंट और एक ग्रैंड चैंपियनशिप भी हुई थी. 2008-09 में वर्ल्ड सीरीज इवेंट्स के अलावा और भी टी20 मैच हुए, जिन्हें लाहौर बादशाहों ने जीता था.

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आईसीएल के साथ क्या गलत हुआ?

कई घटनाओं की वजह से आईसीएल ने सिर्फ दो सीजन के बाद 2009 के आखिर तक ऑपरेशन बंद कर दिया. इसके बाद कोई और टूर्नामेंट नहीं हुआ. लेकिन किसने या किस चीज ने आईसीएल को जारी रखने से रोका? बीसीसीआई ही वह मुख्य वजह थी जिसने इसे खत्म किया, क्योंकि कहा जाता है कि बीसीसीआई ने आईसीएल को एक बिना मंजूरी वाली "बागी" लीग के तौर पर देखा, जो इंडियन क्रिकेट पर संस्था की मोनोपॉली के लिए खतरा थी. बीसीसीआई ने आईसीएल को मान्यता देने से मना कर दिया और इसमें हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों को बोर्ड द्वारा चलाए जाने वाले सभी घरेलू और इंटरनेशनल क्रिकेट से बैन कर दिया. बीसीसीआई ने इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (आईसीसी) के जरिए दूसरे नेशनल बोर्ड पर भी ऐसा ही करने का दबाव डाला. BCCI ने कपिल देव को ICL से जुड़े होने की वजह से नेशनल क्रिकेट एकेडमी में उनके रोल से भी हटा दिया.

खतरे में था खिलाड़ियों का करियर?

जैसे ही खिलाड़ियों को एहसास हुआ कि उनके करियर खतरे में हैं, ज्यादातर बड़े नाम दूर हो गए. रिपोर्ट्स कहती हैं कि आईसीएल के लिए कई मामलों में स्टेडियम तक पहुंच सीमित थी, हालांकि कुछ राज्य सरकारों ने वेन्यू के मामले में मदद की. दिल्ली हाई कोर्ट ने आईसीएल को खिलाड़ियों के कॉन्ट्रैक्ट में दखल के खिलाफ कुछ कानूनी सुरक्षा दी, लेकिन इससे खिलाड़ियों पर बीसीसीआई के बैन का असर नहीं रुका.

सभी लीगों को खत्म करके आया आईपीएल

यह कहना गलत नहीं होगा कि 2008 में आईपीएल का लॉन्च आईसीएल के जन्म से पैदा हुई चुनौती का सीधा जवाब था. आधिकारिक मंजूर और भारी फंडिंग और स्पॉन्सरशिप से सपोर्टेड आईपीएल ने टी20 ऑक्शन और फ्रेंचाइजी मॉडल का दौर शुरू किया. कई टीमों के मालिक सेलिब्रिटी और इंडस्ट्री लीडर थे. आईपीएल को स्टार पावर, सेलिब्रिटी की रौनक और कमर्शियल सफलता के साथ ज्यादा सही माना गया.आईसीएल के लॉन्च के तुरंत बाद ही आईपीएल ने इसे पीछे छोड़ दिया, क्योंकि 2009 में बीसीसीआई के माफी देने के तुरंत बाद ही कई आईसीएल खिलाड़ी आईपीएल में चले गए, इस शर्त पर कि वे आईसीएल छोड़ दें.

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क्या भारत में एक से ज्यादा क्रिकेट लीग हो सकती थीं?

यह बहुत मुमकिन है कि भारत में एक से ज्यादा लीग हो सकती थीं. यह आईसीएल ही थी जिसने देश में T20 फ्रेंचाइजी क्रिकेट की कमर्शियल महत्ता के बारे में सबको बताया. हालांकि, आईसीएल के पास बीसीसीआई जितनी ताकत नहीं थी, जिससे वह खिलाड़ियों पर बैन लगा सके. क्रिकेट की कहानियों में ICL को अक्सर "बागी" के तौर पर याद किया जाता है जिसने IPL के जन्म और उसके बाद के दबदबे का रास्ता बनाया. आज आईपीएल दुनिया की सबसे अमीर क्रिकेट लीग है. यह बहुत मुमकिन है कि आईसीएल भी साथ-साथ हो सकती थी. लेकिन महात्मा गांधी के शब्दों में कहें तो, हर किसी की जरूरत के लिए काफी है, लेकिन हर किसी के लालच के लिए काफी नहीं है.