IND vs AFG 3rd ODI: अनुभवी भारतीय बल्लेबाज रोहित शर्मा ने चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में अफगानिस्तान के खिलाफ तीसरे वनडे में जबरदस्त खेल दिखाया. 219 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए उन्होंने मात्र 47 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया, जिससे रन चेज के दौरान भारत की स्थिति बेहद मजबूत बनी रही. टीम इंडिया ने 219 रन के टारगेट को 28.4 ओवर में हासिल कर लिया. यशस्वी जायसवाल के नाबाद 110 और रोहित शर्मा के 79 रनों की बदौलत भारत ने 1 विकेट पर 224 रन बनाकर मैच को जीत लिया.
इस शानदार पारी के साथ ही रोहित शर्मा वनडे क्रिकेट में भारत के लिए सबसे ज्यादा 50 से अधिक स्कोर बनाने के मामले में राहुल द्रविड़ से आगे निकल गए हैं. इससे पहले दोनों खिलाड़ी 94-94 ऐसे स्कोर के साथ बराबरी पर थे, लेकिन इस अर्धशतक के बाद रोहित अब 95 के आंकड़े पर पहुंच गए हैं. इस लिस्ट में अब केवल सचिन तेंदुलकर (145) और विराट कोहली (131) ही उनसे आगे हैं.
|खिलाड़ी
|50+ स्कोर
|सचिन तेंदुलकर
|145
|विराट कोहली
|131
|रोहित शर्मा
|95
|राहुल द्रविड़
|94
|सौरव गांगुली
|93
रोहित शर्मा ने इस मैच में एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की. वह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में ओपनर के रूप में भारत के सबसे सफल रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं और उन्होंने दिग्गज वीरेंद्र सहवाग (16,119 रन) का रिकॉर्ड तोड़ दिया है. सचिन तेंदुलकर को पहले ही पीछे छोड़ने के बाद रोहित ने अफगानिस्तान के खिलाफ 79 रनों की पारी खेलकर बतौर ओपनर अपने अंतरराष्ट्रीय रनों की कुल संख्या 16,137 पर पहुंचा दी है.
|खिलाड़ी
|मैच
|पारी
|रन
|रोहित शर्मा
|361
|386
|16,137
|वीरेंद्र सहवाग
|332
|400
|16,119
|सचिन तेंदुलकर
|346
|382
|15,335
|सुनील गावस्कर
|202
|286
|12,258
|शिखर धवन
|268
|288
|10,867
|सौरव गांगुली
|243
|237
|9157
|गौतम गंभीर
|187
|228
|8148
|केएल राहुल
|136
|178
|6440
|क्रिस श्रीक
|189
|217
|6153
|नवजोत सिंह सिद्धू
|108
|132
|5329
रोहित शर्मा इस मैच के लिए भारी दबाव के बीच चेन्नई पहुंचे थे. टीम में ईशान किशन की शानदार फॉर्म और मैनेजमेंट द्वारा 2027 वनडे वर्ल्ड कप के लिए यशस्वी जायसवाल को प्राथमिकता दिए जाने की चर्चाओं के बीच रोहित को खुद को साबित करना था. मैदान पर उनके प्रदर्शन ने उन अटकलों पर विराम लगा दिया है जिनमें उनके आखिरी अंतरराष्ट्रीय मैच की बात की जा रही थी.
रोहित ने अपनी पारी की शुरुआत धीमी की, लेकिन एक बार लय पाने के बाद उन्हें रोकना मुश्किल हो गया. मेहमान टीम ने उन्हें स्पिन जाल में फंसाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने यशस्वी जायसवाल के साथ मिलकर 170 रनों की ओपनिंग साझेदारी की. जायसवाल के नाबाद 110 और रोहित के 79 रनों की बदौलत भारत ने अफगानिस्तान को मुकाबले से बाहर कर 9 विकेट से जीत दर्ज की.