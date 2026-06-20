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करियर खत्म होने की उड़ रही थी अफवाह, आज रोहित शर्मा ने मचा दी तबाही, वीरेंद्र सहवाग-राहुल द्रविड़ का तोड़ा रिकॉर्ड

चेन्नई में अफगानिस्तान के खिलाफ तीसरे वनडे में रोहित शर्मा ने राहुल द्रविड़ और वीरेंद्र सहवाग के ऐतिहासिक रिकॉर्ड तोड़ दिए. यशस्वी जायसवाल के नाबाद शतक और रोहित की 79 रनों की पारी की बदौलत भारत ने सीरीज 3-0 से अपने नाम की.

Written ByRohit Raj
Published: Jun 20, 2026, 09:46 PM IST|Updated: Jun 20, 2026, 09:46 PM IST
करियर खत्म होने की उड़ रही थी अफवाह, आज रोहित शर्मा ने मचा दी तबाही, वीरेंद्र सहवाग-राहुल द्रविड़ का तोड़ा रिकॉर्ड
Image Credit: भारत के ओपनर बल्लेबाज रोहित शर्मा. Photo Credit: BCCI

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Rohit Raj

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एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. कई एक्सक्लूसिव खबरें और एथलीट्स का इंटरव्यू कर चुके हैं. पत्रकारिता में 40 अंडर 40 अवॉर्ड विजेता हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप, हॉकी वर्ल्ड कप, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 और अन्य खेलों के बड़े-बड़े इवेंट को करने का अनुभव रखते हैं. ब्रेकिंग न्यूज, एनालिसिस और किस्से-कहानियों पर पकड़ है. क्रिकेट के अलावा हर खेलों को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाने की कोशिश में लगे रहते हैं.

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