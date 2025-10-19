'हिटमैन' रोहित शर्मा ने बनाया प्रचंड रिकॉर्ड, 500 इंटरनेशनल मैच खेलने वाले बने भारत के पांचवें बल्लेबाज, देख लें लिस्ट

Hitman Rohit Sharma sets massive record: भारत के पूर्व कप्तान रोहित शर्मा इंटरनेशनल मैचों में देश के लिए 500 मैच खेलने वाले पांचवें बल्लेबाज बन गए. उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ रविवार (19 अक्टूबर) को पर्थ के ऑप्टस स्टेडियम में यह उपलब्धि हासिल की. 3 वनडे मैचों की सीरीज के पहले मुकाबले में रोहित बतौर खिलाड़ी उतरे. वह अब कप्तान नहीं हैं. उनके स्थान पर शुभमन गिल को कमान सौंपी गई है. रोहित चैंपियंस ट्रॉफी 2025 फाइनल के बाद पहली बार देश के लिए मैच खेलने उतरे, लेकिन फेल रहे. वह 14 गेंदों का सामना ही कर पाए. उनके बल्ले से 8 रन निकले. जोश हेजलवुड की गेंद पर उन्होंने मैथ्यू रेनशॉ को कैच दे दिया.

2007 में खेला था पहला मैच

रोहित शर्मा 500 अंतरराष्ट्रीय मैच खेलने वाले पांचवें भारतीय और दुनिया के कुल 11वें क्रिकेटर बनकर रिकॉर्ड बुक में अपना नाम दर्ज करा लिया. 23 जून 2007 को बेलफास्ट में खेले गए वनडे मैच के दौरान आयरलैंड के खिलाफ डेब्यू करने के बाद से रोहित ने 67 टेस्ट, 274 वनडे और 159 टी20 मैच खेले हैं. उनके नाम टी20 में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड है और वह वनडे में भारत के चौथे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं.

हम उन 11 खिलाड़ियों के बारे में आपको यहां बता रहे हैं जिन्होंने 500 इंटरनेशनल मैच खेले हैं.

1. सचिन तेंदुलकर (भारत, 664): तेंदुलकर ने अपने 24 साल के अंतरराष्ट्रीय करियर के दौरान टीम इंडिया के लिए कुल 664 मैच (200 टेस्ट, 463 वनडे और 1 टी20) खेले.

2. महेला जयवर्धने (श्रीलंका, 652): श्रीलंका के पूर्व कप्तान और मध्यक्रम के बल्लेबाज महेला जयवर्धने ने 149 टेस्ट, 448 वनडे और 55 टी20 खेले. उन्होंने श्रीलंका के लिए 647 मैच खेले और एशिया इलेवन के लिए पांच वनडे खेले.

3. कुमार संगकारा (श्रीलंका, 594): संगकारा ने श्रीलंका के लिए 134 टेस्ट, 394 वनडे और 56 टी20 मैच खेले. इसके अलावा एशिया इलेवन के लिए चार वनडे और आईसीसी विश्व इलेवन के लिए तीन 50 ओवर के मैच खेले.

4. सनथ जयसूर्या (श्रीलंका, 586): महान ऑलराउंडर सनथ जयसूर्या ने 1989 से 2011 तक अपने 22 साल लंबे अंतरराष्ट्रीय करियर के दौरान 586 अंतरराष्ट्रीय मैच खेले.

5. रिकी पोंटिंग (ऑस्ट्रेलिया, 560): रिकी पोंटिंग एकमात्र ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर हैं जिन्होंने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 500 से अधिक प्रदर्शन किए हैं. महान कप्तान और मध्यक्रम के बल्लेबाज 1995 से 2012 तक अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सक्रिय थे.

6. विराट कोहली (भारत, 551): विराट कोहली ने टीम इंडिया के लिए 303 वनडे, 123 टेस्ट और 125 टी20 मैच खेले हैं.

7. एमएस धोनी (भारत, 538): एमएस धोनी ने दिसंबर 2004 से जुलाई 2019 तक भारत के लिए 90 टेस्ट, 347 वनडे और 98 टी20 मैच खेले और 2007 एफ्रो-एशिया कप में एशिया इलेवन के लिए तीन वनडे मैच भी खेले.

8. शाहिद अफरीदी (पाकिस्तान, 524): शाहिद अफरीदी ने कुल 524 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले हैं. वह 500 से अधिक अंतरराष्ट्रीय मैचों में खेलने वाले एकमात्र पाकिस्तानी क्रिकेटर हैं.

9. जैक्स कैलिस (दक्षिण अफ्रीका, 519): दिग्गज ऑलराउंडर जैक्स कैलिस ने 1995 से 2014 तक अपने 19 साल के करियर में कुल 519 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले.

10. राहुल द्रविड़ (भारत, 509): राहुल द्रविड़ ने भारत के लिए 163 टेस्ट, 340 वनडे और 1 टी20 अंतरराष्ट्रीय, आईसीसी विश्व एकादश के लिए एक टेस्ट और तीन वनडे और एशिया एकादश के लिए एक वनडे मैच खेला.

11. रोहित शर्मा (भारत, 500): रोहित का ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पर्थ में भारत के लिए 500वां मैच खेलने उतरे.