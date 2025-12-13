WBBL Final: होबार्ट हरिकेंस ने रचा इतिहास, पर्थ स्कॉर्चर्स को हराकर पहली बार जीता खिताब

WBBL 2025 Final: महिला बिग बैश लीग 2025-26 के फाइनल में होबार्ट हरिकेंस ने पर्थ स्कॉर्चर्स को 8 विकेट से हराकर पहली बार खिताब अपने नाम किया. बेलेरिव ओवल में खेले गए फाइनल मुकाबले में टॉस जीतकर बल्लेबाजी के लिए उतरी पर्थ स्कॉर्चर्स ने निर्धारित ओवरों में 5 विकेट खोकर 137 रन बनाए. केटी मैक ने बेथ मूनी के साथ 5.4 ओवरों में 36 रन जुटाए. कैटी 21 गेंदों में 17 रन बनाकर पवेलियन लौटीं. इसके बाद बेथ मूनी ने मैडी डार्क के साथ दूसरे विकेट के लिए 12 रन जुटाए.

मूनी 26 गेंदों में 1 छक्के और 4 चौकों के साथ 33 रन बनाकर आउट हुईं, जबकि मैडी ने 3 रन टीम के खाते में जोड़े. यह टीम 79 के स्कोर तक अपने 4 विकेट गंवा चुकी थी. यहां से कप्तान सोफी डिवाइन ने पेज स्कोफील्ड के साथ पांचवें विकेट के लिए 33 रन जोड़ते हुए टीम को 100 के पार पहुंचाया.

सोफी डिवाइन ने 29 गेंदों में 2 छक्कों और इतने ही चौकों के साथ 34 रन की पारी खेली, जबकि स्कोफील्ड ने नाबाद 27 रन टीम के खाते में जोड़े.

विपक्षी टीम की तरफ से लिंसी स्मिथ और हीदर ग्राहम ने 2-2 विकेट हासिल किए, जबकि लॉरेन स्मिथ ने 1 विकेट अपने नाम किया.

Add Zee News as a Preferred Source

WBBL फाइनल में चमकीं लिजेल ली

होबार्ट हरिकेंस के लिए दूसरी पारी काफी आसान साबित हुई. टीम ने अपनी पारी की शुरुआत लिजेल ली और डैनी व्याट-हॉज के साथ की. स्कॉर्चर्स ने शुरुआती झटके दिए, जब व्याट-हॉज 15 गेंदों में महज 16 रन बनाकर आउट हो गईं. नैट साइवर-ब्रंट ने अच्छी बल्लेबाजी करते हुए 27 गेंदों में 35 रन बनाए. हालांकि, लिजेल ली की शानदार पारी ने हरिकेंस को जीत दिलाई.

ओपनिंग बल्लेबाजी करते हुए करते हुए ली ने पूरी पारी में शानदार बैटिंग की और अपनी टीम की जीत सुनिश्चित की. उन्होंने 44 गेंदों में नाबाद 77 रन बनाकर स्कोर्चर्स के खिलाफ असाधारण प्रदर्शन किया। हरिकेंस ने स्कोर्चर्स को आठ विकेट से हराकर अपना पहला डब्ल्यूबीबीएल खिताब जीता.

ये भी पढ़ें: IND vs SA: धर्मशाला में बल्लेबाज मचाएंगे तबाही या गेंदबाज रहेंगे हावी? पिच रिपोर्ट के साथ जानें मौसम का हाल