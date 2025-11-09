Hong Kong Sixes 2025: 5 में से 4 हार...इन छोटी टीमों से हार गई भारतीय टीम, फैंस को नहीं हो रहा यकीन

Hong Kong Sixes 2025: हॉन्ग कॉन्ग इंटरनेशनल सिक्सेस 2025 भारतीय टीम के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं रहा. टीम इंडिया पूरे टूर्नामेंट में सिर्फ एक मैच जीत सकी और बाकी चार मुकाबलों में उसे हार का सामना करना पड़ा. लगातार हार झेलते हुए भारत ग्रुप स्टेज में ही बाहर हो गया. पिछले 24 घंटे में उसने एक दो नहीं बल्कि लगातार 4 मैच हारे हैं. सबसे आखिर में उसे श्रीलंका ने मात दी और इस तरह टीम इंडिया का सफर खत्म हुआ.

7 नवंबर को मिशन रोड ग्राउंड, मॉन्ग कॉक में भारत ने शानदार शुरुआत की थी. टीम ने पहले मैच में पाकिस्तान को हराकर जीत के साथ टूर्नामेंट का आगाज किया था, लेकिन इसके बाद जो हुआ उसने सभी को हैरान कर दिया. भारत को दूसरे मैच में कुवैत ने हराया, फिर यूएई, नेपाल और आखिर में श्रीलंका ने शिक्सत दी. दिनेश कार्तिक की कप्तानी में टीम इंडिया बैक टू बैक 4 मैच हार गई.

आखिर मैच का लेखा जोखा...

आखिर मुकाबला भारत ने 9 नवंबर को खएला. यह मुकाबला श्रीलंका के खिलाफ था. इसे जीत कर टीम कम से कम सम्मान बचाने की उम्मीद कर रही थी, लेकिन मैच पूरी तरह एकतरफा रहा. भारत ने टॉस जीतकर गेंदबाज़ी चुनी, लेकिन ये फैसला उलटा पड़ गया. भारतीय गेंदबाज़ एक भी विकेट नहीं निकाल सके. श्रीलंका ने 6 ओवर में 138 रन ठोक दिए. लाहिरु समराकून और लाहिरु मदुशंका ने 14-14 गेंदों पर 52-52 रन की तूफानी पारियां खेलीं. इस टारगेट के जवाब में भारतीय बल्लेबाज भी लय नहीं पकड़ सके. रॉबिन उथप्पा (13) प्रियांक पांचाल (2) भरत चिपली (41 रन) और स्टुअर्ट बिन्नी ने 25 रन बनाकर नाबाद रहे. भारतीय टीम 6 ओवर में सिर्फ 90/3 बना पाया और 48 रन से हार गया.

हॉन्ग कॉन्ग इंटरनेशनल सिक्सेस 2025 में भारतीय टीम का सफर

पहला मैच - पाकिस्तान के खिलाफ 2 रन से जीत मिली.

- पाकिस्तान के खिलाफ 2 रन से जीत मिली. दूसरा मैच - कुवैत ने 27 रन से हरा दिया.

- कुवैत ने 27 रन से हरा दिया. तीसरा मैच - यूएई ने 4 विकेट से मात दी.

- यूएई ने 4 विकेट से मात दी. चौथा मैच - नेपाल ने 92 रन के बड़े अंतर से हराया

- नेपाल ने 92 रन के बड़े अंतर से हराया पांचवा मैच- श्रीलंका ने 48 रन से मात दी.

फाइनल में पहुंची ये 2 टीमें

हॉन्ग कॉन्ग इंटरनेशनल सिक्सेस 2025 में कुल 12 टीमों ने हिस्सा लिया था. सभी को 4 अलग-अलग पूल में बांटा गया था. आखिर में 2 टीमें पाकिस्तान और कुवैत ने फाइनल में जगह बनाई है. कुवैत पूल सी में शामिल थी, जिसने अपने तीनों मैच जीते. वहीं पाकिस्तान भी इसी पूल में थी, जो तीन मैच जीतकर फाइनल में एंट्री कर गई है. जो भी यह खिताबी जंग जीतेगी वो इस बार की चैंपियन टीम होगी.

