एक ही दिन में दो शर्मनाक हार, कुवैत के बाद UAE से भी हारा भारत, क्रिकेट के मैदान पर हो गया बड़ा उलटफेर

Hong Kong Sixes 2025: भारत को हॉन्ग कॉन्ग सिक्सेस 2025 टूर्नामेंट के दौरान एक ही दिन में दो शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा है. क्रिकेट के मैदान पर सबसे बड़ा उलटफेर देखने को मिला है. कुवैत के बाद अब संयुक्त अरब अमीरात (UAE) ने भी भारत को हरा दिया है. दरअसल, पहले कुवैत ने भारत को 27 रन से और फिर संयुक्त अरब अमीरात (UAE) ने भी भारत को 4 विकेट से मात दे दी है. एक ही दिन में भारत की ऐसी हार देखकर भारतीय क्रिकेट फैंस बहुत हैरान हैं.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: Nov 08, 2025, 10:54 AM IST
क्रिकेट के मैदान पर हो गया बड़ा उलटफेर

भारत को हॉन्ग कॉन्ग सिक्सेस 2025 में यूएई ने 4 विकेट से मात दी. इससे पहले भारतीय टीम पाकिस्तान के विरुद्ध जीत दर्ज कर चुकी थी, जिसके बाद उसे कुवैत ने 27 रन से मात दी. शनिवार को खेले गए इस मुकाबले में टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम ने निर्धारित 6 ओवरों के खेल में 3 विकेट खोकर 107 रन बनाए. भारतीय टीम की शुरुआत बेहद खराब रही. पारी की चौथी और पांचवीं गेंद पर भरत चिपली (4) और स्टुअर्ट बिन्नी (0) आउट हो गए. अगले ही ओवर में टीम को प्रियांक पांचाल (0) के रूप में तीसरा झटका लग गया.

अभिमन्यु मिथुन ने यहां से पारी को संभाला

अभिमन्यु मिथुन ने यहां से पारी को संभाला. उन्होंने कप्तान दिनेश कार्तिक के साथ चौथे विकेट के लिए 17 गेंदों में 54 रन की साझेदारी की. मिथुन 16 गेंदों में 5 छक्कों और 4 चौकों की मदद से 50 रन बनाकर रिटायर्ड हर्ट हुए. इसके बाद दिनेश कार्तिक ने शाहबाज नदीम के साथ मोर्चा संभाला. दोनों बल्लेबाजों ने 9 गेंदों में 41 रन की अटूट साझेदारी करते हुए टीम को 107 के स्कोर तक पहुंचाया. कार्तिक 14 गेंदों में 42 रन बनाकर नाबाद रहे. उनकी इस पारी में 4 छक्के और इतने ही चौके शामिल रहे, जबकि नदीम ने 5 रन का योगदान टीम के खाते में दिया.

खालिद शाह ने 14 गेंदों में 50 रन बनाए

संयुक्त अरब अमीरात (UAE) की ओर से नीलांश केसवानी ने सर्वाधिक 2 विकेट अपने नाम किए, जबकि अंश टंडन ने 1 विकेट निकाला. इसके बाद में संयुक्त अरब अमीरात (UAE) ने 5.5 ओवरों में मुकाबला अपने नाम कर लिया. कप्तान खालिद शाह ने सगीर खान के साथ 20 गेंदों में 69 रन की साझेदारी करते हुए टीम को जबरदस्त शुरुआत दिलाई. सगीर 11 गेंदों में 4 छक्कों और 1 चौके की मदद से 31 रन बनाकर आउट हुए, जबकि खालिद 14 गेंदों में 5 छक्कों और 4 चौकों के साथ 50 रन बनाकर रिटायर्ड हर्ट हुए. मोहम्मद अरफान (नाबाद 20) और नीलांश केसवानी (5) ने अटूट साझेदारी करते हुए टीम को एक गेंद शेष रहते जीत दिलाई. भारत की ओर से स्टुअर्ट बिन्नी और भरत चिपली ने 1-1 सफलताएं हासिल कीं.

About the Author
author img
Tarun Verma

तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से विश्‍लेषण करने में माहिर हैं. तरुण वर्मा को क्रिकेट...और पढ़ें

