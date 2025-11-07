6 6 6 6 6 6: पाकिस्तानी बल्लेबाज का कहर, इस गेंदबाज के 1 ओवर में कूटे लगातार छह छक्के, देखें VIDEO

Abbas Afridi smashing six sixes in an over: 7 नवंबर यानी आज से हॉन्ग कॉन्ग सिक्सेस 2025 का आगाज हुआ है. इस टूर्नामेंट में अपना पहला मैच खेलने उतरी पाकिस्तान टीम ने जीत के साथ आगाज किया है. कुवैत के खिलाफ उसने पहला मैच जीता. इस मुकाबले में पाकिस्तान टीम के लिए एक बल्लेबाज ने 6 गेंदों पर लगातार 6 छक्के ठोककर तहलका मचा दिया.
Hong Kong Sixes 2025, Abbas Afridi six sixes in an over: हॉन्ग कॉन्ग सिक्सेस 2025 टूर्नामेंट में पाकिस्तान ने जीत के साथ आगाज किया है. उसने अपने पहले ही मुकाबले में कुवैत की टीम को 4 विकेट से मात दी. यह मुकाबला रोमांचक रहा, क्योंकि पाकिस्तान को आखिरी बॉल पर जीत नसीब हुई. एक वक्त पाकिस्तान मैच में काफी पीछे थी और लग रहा था कि वो मुकाबला हार जाएगी, लेकिन तभी टीम के कप्तान ने मोर्चा संभाल और एक ओवर में लगातार 6 छक्के ठोककर पाकिस्तान को रोमांचक जीत दिला दी.
दरअसल, इस वक्त मॉन्ग कॉक शहर में हॉन्ग कॉन्ग सिक्सेस 2025 की धूम है. पहला मुकाबला पाकिस्तान और कुवैत के बीच हुआ, जो लगभग एकतरफा दिखाई दे रहा था. कुवैत की टीम ने शुरुआत में पाकिस्तानी गेंदबाजों की जमकर धुनाई की और केवल 5 ओवर में 123 रन ठोक दिए थे. आमतौर पर इस 6 ओवर के फॉर्मेट में इतना बड़ा टारगेट डिफेंड करना मुश्किल नहीं होता, लेकिन पाकिस्तान ने असंभव को भी संभव कर दिखाया. आखिरी गेंद पर पाकिस्तान ने मैच जीतकर सबको हैरान कर दिया. पाकिस्तान ने 36 बॉल पर 124 रन चेज किए.
Big win for Pakistan against Kuwait in the Hong Kong Super Sixes!
They beat Kuwait by 4 wickets, with Abbas Afridi smashing six sixes in an over! #HongKongSixes pic.twitter.com/WjppEmAqTx
— ICC Asia Cricket (@ICCAsiaCricket) November 7, 2025
कुवैत के खिलाफ मिली इस जीत के हीरो कप्तान अब्बास अफरीदी रहे, जिन्होंने 55 रन ठोके. मैच में जब कुवैत ने 124 रनों का टारगेट दिया तो पाकिस्तान 39 रनों पर अपना पहला विकेट खो चुका था. टीम मुश्किल में थी. ऐसे में अब्बास अफरीदी आए और तूफानी बैटिंग से तबाही मचा दी. उन्होंने सिर्फ 12 गेंदों में 55 रन जमाए. उनके बल्ले से 8 छक्के और 1 चौका निकला. खास बात यह रही कि एक ओवर में उन्होंने लगातार 6 गेंदों पर 6 छक्के उड़ाए. यासीन पटेल नाम के गेंदबाज पर वो कहर बनकर टूटे और मैच का रुख मोड़ दिया.
हॉन्ग कॉन्ग सिक्सेस के नियम के मुताबिक अर्धशतक पूरा होते ही बल्लेबाज को ‘रिटायर्ड आउट’ होना पड़ता है, इसलिए 50 के बाद अफरीदी को मैदान छोड़ना पड़ा. उनके जाने के बाद पाकिस्तान पर हार का खतरा था. क्योंकि उसे आखिरी ओवर में कुल 29 रन चाहिए थे. ऐसे में शाहिद अजीज ने 3 छक्के और एक चौका लगाकर पाकिस्तान को मैच जिता दिया. उन्होंने 5 गेंदों में नाबाद 23 रन बनाए.
इस मुकाबले में कुवैत की हार की वजह कप्तान यासीन पटेल ही बने. जिन्होंने 2 ओवर में कुल 55 रन खर्चे. सबसे पहले उन्हें अब्बास अफरीदी ने कूटा फिर शाहिद अजीज ने आखिरी ओवर में निशाने पर लिया.
हॉन्ग कॉन्ग सिक्सेस 2025 का आगाज 7 नवंबर से हुआ है. 9 तारीख को फाइनल है. कुल 12 टीमें हिस्सा ले रही हैं. तीन दिनों के भीतर फाइनल को मिलाकर 29 मैच होना है. 6-6 ओवर्स के मुकाबले खेले जा रहे हैं. यह सभी मुकाबले तिन क्लेंग रोड रिक्रिएशन ग्राउंड में चल रहे हैं. भारतीय टीम भी इस टूर्नामेंट में हिस्सा ले रही है. उसे आज यानी 7 नवंबर को पाकिस्तान से इसी मैदान पर भिड़ना है. आज दोपहर 1 बजे से मैच शुरू होगा. भारतीय टीम की कप्तानी दिनेश कार्तिक के पास है. कार्तिक के अलावा टीम में रॉबिन उथप्पा, स्टुअर्ट बिन्नी, भरत चिपली, अभिमन्यु मिथुन, शाहबाज नदीम और प्रियंक पांचाल भी हैं.
