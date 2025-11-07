Advertisement
10 चौके-छक्के ठोके....महज 11 गेंदों में बना दिए 55 रन, कौन है गेंदबाजों को रुलाने वाला ये अनजान बल्लेबाज?

AUS vs UAE, Jack Wood scored 55 runs in 11 balls: जब कोई बल्लेबाज 11 बॉल पर 55 रन ठोक दे तो चर्चा होना लाजमी है, क्योंकि उसने अपनी पारी की लगभग हर गेंद पर बाउंड्री लगाई. बल्ले से 7 छक्के और 3 चौके निकेल. सिर्फ एक बॉल डॉट गई, जिस पर वो आउट हुआ. 

Written By  Bhoopendra Rai|Edited By: Bhoopendra Rai|Last Updated: Nov 07, 2025, 02:07 PM IST
AUS vs UAE, Jack Wood scored 55 runs in 11 balls: हॉन्ग कॉन्ग सिक्सेस टूर्नामेंट 2025 में एक 29 साल के बल्लेबाज ने तबाही मचा दी. उसने 11 बॉल पर 55 रन कूट डाले. इस विस्फोटक पारी में 7 छक्के और तीन चौके शामिल थे, उसके सामने जो भी बॉलर आया उसके होश उड़ गए. विस्फोटक बल्लेबाजी का नतीजा ये हुआ कि टीम ने महज 18 बॉल में 88 रन चेज कर डाले. यह असंभव सा लगता है. जिस बल्लेबाज ने तूफानी बैटिंग दिखाई उसका नाम जैक वुड है, जो इस टूर्नामेंट में ऑस्ट्रेलिया टीम के लिए ओपनिंग करने आए थे. उन्होंने यूएई के खिलाफ चौके-छक्कों की बारिश कर अपनी टीम को एकतरफा अंदाज में मैच जिता दिया.

दरअसल, इस वक्त  हॉन्ग कॉन्ग सिक्सेस टूर्नामेंट 2025 की धूम है. इस टूर्नामेंट में ऑस्ट्रेलिया का पहला मुकाबला संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के खिलाफ हुआ. जिसमें कंगारू टीम ने सिर्फ 18 बॉल में 6 विकेट से जीत दर्ज की. इस जीत के साथ ही वो इस पूल में पॉइंट्स टेबल के टॉप पर काबिज हो गई.

यूएई बना पाई थी 87 रन

पहले बल्लेबाजी करते हुए UAE की टीम 6 ओवर में 3 विकेट खोकर केवल 87 रन बना पाई थी. यूएई के लिए सगीर खान ने 6 गेंदों में 4 छक्कों की मदद से 24 रन बनाए. फिर मुहम्मद अरफान ने 14 गेंदों में 3 चौके और 2 छक्कों के दम पर 28 रन किए. कप्तान खालिद शाह 5 गेंदों में 1 चौका और 1 छक्के की मदद से 11 रन जोड़े. ऑस्ट्रेलिया की ओर से क्रिस ग्रीन ने एक ओवर में 19 रन देकर 2 विकेट हासिल किए.

3 ओवर में मैच जीत गई ऑस्ट्रेलिया

88 रनों के टारगेट का पीछा करते हुए ऑस्ट्रेलिया ने 3 ओवर में ही मैच जीत लिया. जैक वुड ने केवल 11 गेंदों में 7 छक्के और 3 चौकों की मदद से 55 रन बनाए. उन्होंने 500 की स्ट्राइक रेट से रन कूटे. उनके साथी निक हॉब्सन ने 5 गेंदों में 2 चौकों और 3 छक्कों की मदद से नाबाद 26 रन जोड़े. जैक वुड ने 2 ओवर में 13 रन देकर 1 विकेट भी निकाला और फिर बल्ले से 55 रन बनाए. इस बढ़िया प्रदर्शन के लिए जैक वुड को प्लेयर ऑफ मैच चुना गया.

आखिर कौन हैं जैक वुड?

जैक वुड ऑस्ट्रेलिया से आते हैं. वो एक बैटिंग ऑलराउंडर हैं. दाएं हाथ से तूफानी बैटिंग के अलावा वो बाएं हाथ के रूढ़िवादी स्पिनर हैं. 29 साल का ये खिलाड़ी अभी तक ऑस्ट्रेलिया के लिए किसी भी फॉर्मेट में डेब्यू नहीं कर सका है. वुड को 2020 के बिग बैश लीग में पहली दफा मौका मिला था. उन्होंने ब्रिसबेन हीट की ओर से डेब्यू किया था और 6 मैच खेलकर 19.50 की औसत से 117 रन बनाने के अलावा 2 विकेट भी निकाले थे. जैक वुड पिछले साल भी हॉन्ग कॉन्ग सिक्सेस टूर्नामेंट में हिस्सा लिया था.

