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'हुक्का पीकर आता हूं...', ऋषभ पंत से ऐसा क्या बोले MS Dhoni? VIDEO वायरल, कृति सेनन के ब्वॉयफ्रेंड भी थे मौजूद

एमएस धोनी और ऋषभ पंत एक दूसरे के बेहद करीबी माने जाते हैं. दोनों का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें माही और पंत रांची में पार्टी करते नजर आ रहे हैं. इस दौरान माही ने हुक्का का जिक्र किया, जिसकी खूब चर्चा हो रही है.

Written ByRitesh Kumar
Published: Sep 03, 2026, 03:38 PM IST|Updated: Sep 03, 2026, 04:31 PM IST
'हुक्का पीकर आता हूं...', ऋषभ पंत से ऐसा क्या बोले MS Dhoni? VIDEO वायरल, कृति सेनन के ब्वॉयफ्रेंड भी थे मौजूद
Image Credit: धोनी ने पंत से कहा- हुक्का पीकर आता हूं (Screengrab/X/@IPL/BCCI)

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Ritesh Kumar

Ritesh Kumar

रितेश कुमार स्पोर्ट्स न्यूज करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पहले R Bharat में Senior Writer की भूमिका में थे. स्पोर्ट्स क्षेत्र में एक सफल पत्रकार बनने का सपना है. भारतीय क्रिकेटर्स, ओलंपिक और पैरालंपिक मेडलिस्ट का इंटरव्यू करने करने का अनुभव.

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