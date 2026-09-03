'हुक्का पीकर आता हूं...', ऋषभ पंत से ऐसा क्या बोले MS Dhoni? VIDEO वायरल, कृति सेनन के ब्वॉयफ्रेंड भी थे मौजूद

ये पहली बार नहीं है जब एमएस धोनी का नाम हुक्का से जुड़ा है. हाल ही में इंग्लैंड के क्रिकेटर सैम बिलिंग्स ने एक पॉडकास्ट में कहा कि जब वो चेन्नई सुपर किंग्स का हिस्सा थे तो उन्हें धोनी के साथ रहना पसंद था. दोनों फुटबॉल क्लब मैनचेस्टर यूनाइटेड के फैन हैं. उन्होंने बताया कि माही के कमरे में हुक्का जरूर रहता था. इससे पहले पूर्व भारतीय ऑलराउंडर इरफान पठान ने भी एक इंटरव्यू में बिना नाम लिए कहा कि कप्तान के रूम में ऐसे खिलाड़ियों की भीड़ लगती थी, जो उनके लिए हुक्का बनाए और वहां बैठें.