'हुक्का पीकर आता हूं...', ऋषभ पंत से ऐसा क्या बोले MS Dhoni? VIDEO वायरल, कृति सेनन के ब्वॉयफ्रेंड भी थे मौजूद

MS Dhoni Rishabh Pant Video: भारत के पूर्व महान कप्तान एमएस धोनी और टीम इंडिया के स्टार विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत एक दूसरे के बेहद करीबी माने जाते हैं. सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आया है, जिसमें धोनी और पंत कुछ और करीबी दोस्तों के साथ रांची में पार्टी करते नजर आ रहे हैं. पार्टी में माही ने कुछ ऐसा कहा, जो देखते ही देखते सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा और इसकी खूब चर्चा होने लगी. इस पार्टी में बॉलीवुड एक्ट्रेस कृति सेनन के ब्वॉयफ्रेंड भी मौजूद थे.
श्रीलंका के खिलाफ हाल ही में हुए टेस्ट सीरीज से पहले भी ऋषभ पंत रांची जाकर एमएस धोनी से मिले थे. तब उन्हें माही की देखरेख में बल्लेबाजी का अभ्यास करते देखा गया था. अब शृंखला खत्म होने के उन्हें दोबारा माही के साथ देखा गया, लेकिन इस बार दोनों क्रिकेट पर चर्चा के लिए नहीं, बल्कि पार्टी करने इकट्ठा हुए. रांची में हुई इस पार्टी में धोनी-पंत के अलावा उनके कुछ करीबी दोस्त भी शामिल हुए.
इस मजेदार पार्टी का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें देख सकते हैं कि ऋषभ पंत सोफे पर एक बुजुर्ग व्यक्ति से बात कर रहे हैं. तभी उन्होंने पास में खड़े धोनी को बुलाकर ग्रुप फोटो खिंचवाने को कहा. माही पंत के पास आए और बोले- मैं हुक्का पीकर आता हूं. ऋषभ पंत ने इसपर कहा कि मैं भी आता हूं. पार्टी में दोनों के बीच हुई इस बातचीत का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.
धोनी-पंत की इस पार्टी में बॉलीवुड एक्ट्रेस कृति सेनन के ब्वॉयफ्रेंड कबीर बहिया भी मौजूद थे. इस जोड़ी को हाल ही में भारत-इंग्लैंड सीरीज के दौरान भी स्टेडियम में धोनी के साथ देखा गया था. कबीर बहिया लंदन में रहने वाले एक उद्यमी हैं जो एक जाने-माने कारोबारी परिवार से ताल्लुक रखते हैं.
ये पहली बार नहीं है जब एमएस धोनी का नाम हुक्का से जुड़ा है. हाल ही में इंग्लैंड के क्रिकेटर सैम बिलिंग्स ने एक पॉडकास्ट में कहा कि जब वो चेन्नई सुपर किंग्स का हिस्सा थे तो उन्हें धोनी के साथ रहना पसंद था. दोनों फुटबॉल क्लब मैनचेस्टर यूनाइटेड के फैन हैं. उन्होंने बताया कि माही के कमरे में हुक्का जरूर रहता था. इससे पहले पूर्व भारतीय ऑलराउंडर इरफान पठान ने भी एक इंटरव्यू में बिना नाम लिए कहा कि कप्तान के रूम में ऐसे खिलाड़ियों की भीड़ लगती थी, जो उनके लिए हुक्का बनाए और वहां बैठें.