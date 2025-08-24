दुनिया का सबसे भयानक डेब्यू, टेस्ट करियर की पहली ही गेंद पर ZERO पर आउट होने वाले बल्लेबाज
दुनिया का सबसे भयानक डेब्यू, टेस्ट करियर की पहली ही गेंद पर ZERO पर आउट होने वाले बल्लेबाज

Unique Record of Cricket: दुनिया के TOP 5 क्रिकेटर ऐसे हैं, जो अपने टेस्ट डेब्यू की पहली ही गेंद पर ZERO पर आउट हुए हैं. दुनिया का कोई भी क्रिकेटर अपने डेब्यू टेस्ट की पहली ही गेंद पर ये शर्मनाक रिकॉर्ड बनाने से बचना चाहेगा. आइए एक नजर डालते हैं दुनिया के उन 5 क्रिकेटर्स पर जो अपने टेस्ट डेब्यू की पहली ही गेंद पर ZERO पर आउट हुए हैं.

Written By  Zee News Desk|Last Updated: Aug 24, 2025, 11:15 AM IST
दुनिया का सबसे भयानक डेब्यू, टेस्ट करियर की पहली ही गेंद पर ZERO पर आउट होने वाले बल्लेबाज

Unique Record of Cricket: दुनिया के TOP 5 क्रिकेटर ऐसे हैं, जो अपने टेस्ट डेब्यू की पहली ही गेंद पर ZERO पर आउट हुए हैं. अगर यह घटना किसी बल्लेबाज के डेब्यू टेस्ट की पहली ही गेंद पर घट जाए तो फिर इससे दर्दनाक कुछ और नहीं हो सकता है. दुनिया का कोई भी क्रिकेटर अपने डेब्यू टेस्ट की पहली ही गेंद पर ये शर्मनाक रिकॉर्ड बनाने से बचना चाहेगा. आइए एक नजर डालते हैं दुनिया के उन 5 क्रिकेटर्स पर जो अपने टेस्ट डेब्यू की पहली ही गेंद पर ZERO पर आउट हुए हैं.

1. मोहम्मद रिजवान (पाकिस्तान)

पाकिस्तान के विकेटकीपर बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान अपने टेस्ट डेब्यू की पहली ही गेंद पर ZERO पर आउट हुए थे. न्यूजीलैंड के खिलाफ साल 2016 में खेले गए टेस्ट मैच में मोहम्मद रिजवान ने ये शर्मनाक रिकॉर्ड अपने नाम किया था.

2. उमेश यादव (भारत)

टीम इंडिया के तेज गेंदबाज उमेश यादव अपने टेस्ट डेब्यू की पहली ही गेंद पर ZERO पर आउट हुए थे. वेस्टइंडीज के खिलाफ साल 2011 में खेले गए टेस्ट मैच में उमेश यादव ने ये भयानक रिकॉर्ड अपने नाम किया था.

3. कॉलिन मुनरो (न्यूजीलैंड)

न्यूजीलैंड के बल्लेबाज कॉलिन मुनरो अपने टेस्ट डेब्यू की पहली ही गेंद पर ZERO पर आउट हुए थे. साउथ अफ्रीका के खिलाफ साल 2013 में खेले गए टेस्ट मैच में कॉलिन मुनरो ने ये अनचाहा रिकॉर्ड अपने नाम किया था.

4. दासुन शनाका (श्रीलंका)

श्रीलंका के ऑलराउंडर दासुन शनाका अपने टेस्ट डेब्यू की पहली ही गेंद पर बिना खाता खोले ही आउट हो गए थे. इंग्लैंड के खिलाफ साल 2016 में खेले गए टेस्ट मैच में दासुन शनाका ने ये शर्मिंदा करने वाला रिकॉर्ड अपने नाम किया था.

5. ग्लेन मैक्ग्रा (ऑस्ट्रेलिया)

ऑस्ट्रेलिया के पूर्व तेज गेंदबाज ग्लेन मैक्ग्रा अपने टेस्ट डेब्यू की पहली ही गेंद पर ZERO पर आउट हुए थे. न्यूजीलैंड के खिलाफ साल 1993 में खेले गए टेस्ट मैच में ग्लेन मैक्ग्रा ने ये शर्मनाक रिकॉर्ड अपने नाम किया था.

