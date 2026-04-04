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Hindi Newsक्रिकेटकजरारी आंखें, हॉट लुक.. IPL में छाई ये मिस्ट्री गर्ल, लोग बोले अभिषेक की टीम के लिए लकी चार्म, अदाओं से बॉलीवुड एक्ट्रेस फेल

कजरारी आंखें, हॉट लुक.. IPL में छाई ये मिस्ट्री गर्ल, लोग बोले अभिषेक की टीम के लिए लकी चार्म, अदाओं से बॉलीवुड एक्ट्रेस फेल

आईपीएल 2026 का खुमार भारत में छाया हुआ है. फैंस के लिए मुकाबले पैसा वसूल साबित हो रहे हैं. इस बीच एक मिस्ट्री गर्ल के भी चर्चे शुरू हो चुके हैं, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो चुकी है. फैंस का कहना है कि ये मिस्ट्री गर्ल अभिषेक शर्मा की टीम के लिए लकी चार्म है. 

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Apr 04, 2026, 01:40 PM IST
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IPL 2026 में छाई मिस्ट्री गर्ल. (Instagram)
IPL 2026 में छाई मिस्ट्री गर्ल. (Instagram)

आईपीएल 2026 में टीमों की जीत-हार के चर्चे चारों तरफ हैं. कुछ मुकाबले फीके तो कुछ मैच फैंस के लिए पैसा वसूल साबित हो रहे हैं. लेकिन इस बीच एक मिस्ट्री गर्ल ने सभी का ध्यान खींचा है, वो मिस्ट्री गर्ल जो अभिषेक शर्मा की टीम की गजब फैन है. पंजाब किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच मुकाबले के बाद इस लड़की की फोटोज सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं.

अदाओं से एक्ट्रेस भी फेल

मिस्ट्री गर्ल की अदाओं से बॉलीवुड एक्ट्रेस भी फेल नजर आ रही हैं. इस मिस्ट्री गर्ल का नाम सरीफा नाज है और ये एक मॉडल हैं. सोशल मीडिया पर भी लगभग 2 लाख फॉलोअर्स हैं. सरीफा ने हैदराबाद की जीत के बाद सोशल मीडिया पर पोस्ट की, जिसमें लिखा, 'केवल ऑरेंज आर्मी'. मॉडल सरीफा की इस पोस्ट में लाखों लाइक्स और कमेंट्स देखने को मिल रहे हैं. 

लोग बोले SRH के लिए लकी चार्म

हैदराबाद की टीम ने 2 अप्रैल को केकेआर के खिलाफ शानदार जीत दर्ज की. मुकाबले में हैदराबाद ने पहले बैटिंग करते हुए 226 रन बोर्ड पर टांगे थे. जवाब में उतरी केकेआर की टीम को महज 161 के स्कोर पर समेट दिया. सरीफा की ग्लैमर लुक वाली फोटोज देखने के बाद कमेंट्स में एक फैन ने कहा, 'यही वजह थी हैदराबाद की टीम जीती.' सरीफा को फैंस लकी चार्म बताने लगे हैं. 

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ये भी पढ़ें.. IPL 2026: रोहित शर्मा रचेंगे इतिहास, दिल्ली के खिलाफ 4 कदम दूर है 'महा-रिकॉर्ड'

हैदराबाद की वापसी

हैदराबाद की टीम ने जोरदार वापसी की है. इस टीम को पहले मैच में आरसीबी से करारी हार का सामना करना पड़ा था. लेकिन दूसरे मुकाबले में इस टीम ने कमबैक किया. अभी तक हैदराबाद के अलावा सीएसके, केकेआर और पंजाब किंग्स ने 2-2 मुकाबले खेले हैं, जिसमें टॉप पर खबर लिखे जाने तक पंजाब किंग्स की टीम है. इस टीम ने दो में से दोनों मुकाबले जीते हैं. 

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Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस...और पढ़ें

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