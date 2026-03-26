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Hindi Newsक्रिकेट450 करोड़ की RCB, कैसे बनी 16,600 करोड़ का हीरा.. पुराने मालिक विजय माल्या हुए भावुक, पोस्ट में खोले राज

450 करोड़ की RCB, कैसे बनी 16,600 करोड़ का हीरा.. पुराने मालिक विजय माल्या हुए भावुक, पोस्ट में खोले राज

RCB: आरसीबी, आईपीएल की वो टीम जिसने भले ही ट्रॉफी एक जीती हो, लेकिन करोड़ों दिल इस टीम के दीवाने हैं. विराट कोहली ने इस टीम को फर्श से अर्श तक पहुंचाने में बड़ी भूमिका निभाई. अब आरसीबी के मालिक बदल गए हैं और कीमत 16, 600 करोड़. अब पुराने मालिक विजय माल्या इस खरीद पर भावुक दिखे और उन्होंने बताया कि कैसे 450 करोड़ की उनकी फ्रेंचाइजी आज आसमान छू रही है. 

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Mar 26, 2026, 12:58 PM IST
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RCB and Vijay Mallya (X)
RCB and Vijay Mallya (X)

RCB: आरसीबी, आईपीएल की वो टीम जिसने भले ही ट्रॉफी एक जीती हो, लेकिन करोड़ों दिल इस टीम के दीवाने हैं. हर साल फैंस टीम की ट्रॉफी की उम्मीद लेकर उतरे और अंत में सूखा खत्म हुआ. 2025 में टीम ने पहली बार खिताबी जीत दर्ज की. साल-दर-साल इस टीम की लोकप्रियता बढ़ती गई, इसका अंदाजा आरसीबी टीम की बिक्री से लगाया जा सकता है. विराट कोहली की ब्रांडिंग ने इस टीम को फर्श से अर्श तक पहुंचाने में भी बड़ी भूमिका निभाई. नतीजा ये कि 450 करोड़ की फ्रेंचाइजी की 16,600 करोड़ रुपये में बिकी. पुराने मालिक विजय माल्या नए मालिकों को बधाई देते हुए भावुक हो गए और उन्होंने उस पल को याद किया जब  उन्होंने इस फ्रेंचाइजी में निवेश किया था. 

विजय माल्या का पोस्ट

माल्या ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, 'मैं RCB के नए मालिकों को दिल से बधाई देना चाहूंगा. मैं उन्हें इस सबसे कीमती IPL फ्रेंचाइजी के लिए शुभकामनाएं देता हूं और उम्मीद करता हूं, कि वे इसमें सफल होंगे. जब मैंने 2008 में 450 करोड़ रुपये में यह फ्रेंचाइजी खरीदी थी, तो अधिकतर लोगों ने मेरा मजाक उड़ाया था और मेरे इस निवेश को सिर्फ दिखावा बताया था.'

कीमत बढ़ती देख गदगद माल्या

उन्होंने आगे लिखा, 'मेरी उस 'पागलपन' के पीछे रॉयल चैलेंज ब्रांड को खड़ा करना था और इसीलिए मैंने इस फ्रेंचाइजी का नाम RCB रखा. उस दांव का नतीजा अब साफ दिख रहा है, क्योंकि अब इस फ्रेंचाइजी की कीमत लगभग 16,600 करोड़ रुपये हो गई है. यह देखकर बहुत संतोष होता है कि मेरा 450 करोड़ रुपये का निवेश बढ़कर 16,600 करोड़ रुपये हो गया है.'

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DNA में है आरसीबी

उन्होंने आगे लिखा, 'RCB हमेशा मेरे DNA का हिस्सा रहेगी. इससे जुड़ी कई ऐसी यादें हैं जिन्हें मैं कभी नहीं भूल सकता. इनमें से एक है युवा विराट कोहली को टीम में चुनना, जो आज दुनिया के बेहतरीन खिलाड़ियों में से एक हैं. RCB के उन सभी फैंस का मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, जो मेरे कार्यकाल के दौरान और उसके बाद भी टीम के साथ जुड़े रहे. कृपया RCB यानी 'बेंगलुरु के शेर' को अपना समर्थन देते रहें. नमस्कार.'

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Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस...और पढ़ें

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