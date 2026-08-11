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20 लाख से सीधे 4 करोड़, कैसे अभिषेक पोरेल ने बनाई पहचान? पंत के एक्सीडेंट से चमकी किस्मत

अभिषेक पोरेल, भारतीय क्रिकेट का वो नाम जिसकी गिरफ्तारी की खबर 11 अगस्त को आग की तरह फैल चुकी है. पोरेल को मंगलवार की सुबह रेप के आरोपों से जुड़े मामले में हिरासत में ले लिया गया. हुगली जिला कोर्ट ने उन्हें 3 दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया है.

Written ByKavya Yadav
Published: Aug 11, 2026, 08:04 PM IST|Updated: Aug 11, 2026, 08:38 PM IST
20 लाख से सीधे 4 करोड़, कैसे अभिषेक पोरेल ने बनाई पहचान? पंत के एक्सीडेंट से चमकी किस्मत

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Kavya Yadav

Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. खेल जगत की हर हलचल, हर खास कहानी और हर ब्रेकिंग न्यूज पर पकड़. IPL, ODI World Cup, T20 World Cup, Olympics समेत कई बड़े इवेंट्स कवर किए हैं.

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