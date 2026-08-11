20 लाख से सीधे 4 करोड़, कैसे अभिषेक पोरेल ने बनाई पहचान? पंत के एक्सीडेंट से चमकी किस्मत

Abhishek Porel: आईपीएल की टीम दिल्ली कैपिटल्स के उभरते स्टार अभिषेक पोरेल को मंगलवार को पुलिस ने रेप केस मामले में हिरासत में लिया. उनकी गिरफ्तारी की खबर आग की तरह फैल गई. हुगली जिला कोर्ट ने उन्हें 3 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा है. अभिषेक पोरेल भारत के अनकैप्ड प्लेयर हैं, लेकिन उन्होंने आईपीएल में खासा नाम कमा लिया है. ये वही नाम है, जिसने 2 साल पहले अपनी आईपीएल सैलरी से सभी को हैरान कर दिया था.
2023 में 20 लाख रुपये के बेस प्राइस पर आईपीएल में एंट्री करने वाले अभिषेक की सैलेरी दो साल में ही 20 गुना उछाल देखने को मिला. लेकिन क्रिकेट के मैदान पर जितनी तेजी से पोरेल ने शोहरत और सफलता हासिल की, उतनी ही तेजी से वे विवादों के घेरे में आकर कटघरे में खड़े हो गए हैं. 2023 से पहले अभिषेक के नाम से कुछ चुनिंदा लोग ही वाकिफ होंगे, लेकिन ऋषभ पंत के एक्सीडेंट के बाद उनकी किस्मत चमक उठी.
2023 आईपीएल में अभिषेक सीजन का हिस्सा नहीं थे. लेकिन 30 दिसंबर 2022 को ऋषभ पंत का एक्सीडेंट हुआ और पोरेल को दिल्ली कैपिटल्स ने बेस प्राइस के साथ अपनी टीम में शामिल किया. इसके बाद आईपीएल 2024 में पंजाब किंग्स के खिलाफ उन्हें वो मौका मिला जिसका वह इंतजार कर रहे थे. मौके पर चौका लगाते हुए उन्होंने मुश्किल समय में इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर 10 गेंद में ताबड़तोड़ 32 रन की पारी खेली. इस छोटी पारी ने टीम प्रबंधन का भरोसा जीता.
2025 मेगा ऑक्शन आया और पोरेल की पारी का असर देखने को मिला. अभिषेक के नाम के लिए टीमों की होड़ देखने को मिली. अंत में दिल्ली कैपिटल्स ने इस अनकैप्ड प्लेयर के लिए 4 करोड़ रुपये लुटा दिए. इस सीजन उन्होंने 14 मैच खेलते हुए करीब 160 के स्ट्राइक रेट से 327 रन बनाए. 2026 में भी 4 करोड़ में पोरेल रिटेन हुए, लेकिन 4 मुकाबलों में ही खेलने का मौका मिला. 4 मैच में उन्होंने 1 फिफ्टी की बदौलत 108 रन बनाए थे.
अभिषेक पोरेल एक ऐसे कानूनी पचड़े में फंसे हैं, जिससे उनके करियर पर तलवार लटक गई है. क्रिकेट जगत में ये पहला केस नहीं है, जब कोई क्रिकेटर ऐसी कंट्रोवर्सी में फंसा है. नेपाल के संदीप लामिछाने भी रेप केस के आरोपों के चलते चर्चा में थे. उनके करियर पर इसका प्रभाव पड़ा और नेपाल क्रिकेट ने उन्हें बैन भी कर दिया था. इसके अलावा यश दयाल भी ऐसे ही आरोपों के चलते विवादों में हैं. अभिषेक पोरेल के करियर पर इस केस का असर देखने को मिल सकता है.
अभिषेक पर लगे आरोपों की बात करें, तो एक मेडिकल छात्रा ने शादी का झांसा देकर रेप करने, बंधक बनाने और निजी पलों (प्राइवेट मोमेंट्स) को रिकॉर्ड करने जैसा संगीन आरोप लगाया है. शिकायत के अनुसार, पोरेल ने छात्रा से शादी का वादा किया था, फिर जब छात्रा को उनके अन्य महिलाओं के साथ संबंधों के बारे में पता चला, तो रिश्ते में खटास आ गई. एफआईआर में पोरेल के खिलाफ 19 धाराएं लगाई गई हैं, जिसमें उन्हें पीड़िता को भूखा रखने और प्रताड़ित करने का भी आरोपी बनाया गया है.