20 लाख से सीधे 4 करोड़, कैसे अभिषेक पोरेल ने बनाई पहचान? पंत के एक्सीडेंट से चमकी किस्मत

अभिषेक पर लगे आरोपों की बात करें, तो एक मेडिकल छात्रा ने शादी का झांसा देकर रेप करने, बंधक बनाने और निजी पलों (प्राइवेट मोमेंट्स) को रिकॉर्ड करने जैसा संगीन आरोप लगाया है. शिकायत के अनुसार, पोरेल ने छात्रा से शादी का वादा किया था, फिर जब छात्रा को उनके अन्य महिलाओं के साथ संबंधों के बारे में पता चला, तो रिश्ते में खटास आ गई. एफआईआर में पोरेल के खिलाफ 19 धाराएं लगाई गई हैं, जिसमें उन्हें पीड़िता को भूखा रखने और प्रताड़ित करने का भी आरोपी बनाया गया है.