Advertisement
trendingNow13111591
Hindi Newsक्रिकेटT20 वर्ल्ड कप 2026 में अफगानिस्तान अभी जिंदा है! इस मैच से तय होगी किस्मत, समझें सुपर-8 में पहुंचने का समीकरण

T20 वर्ल्ड कप 2026 में अफगानिस्तान अभी जिंदा है! इस मैच से तय होगी किस्मत, समझें सुपर-8 में पहुंचने का समीकरण

Afghanistan Super-8 Scenario: टी20 वर्ल्ड कप 2026 में अफगानिस्तान ने आखिरकार जीत का स्वाद चख लिया है. बड़ा सवाल ये है कि क्या अब भी अफगानिस्तान सुपर-8 में पहुंच सकता है? जवाब है- हां, लेकिन ये इतना आसान नहीं होगा. अब अफगानिस्तान की किस्मत उनके हाथ में नहीं है. आइए समझते हैं अफगानिस्तान के सुपर-8 में पहुंचने का समीकरण क्या है?

Written By  Ritesh Kumar|Last Updated: Feb 16, 2026, 03:57 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

सुपर-8 में कैसे पहुंच सकता है अफगानिस्तान? समझें समीकरण
सुपर-8 में कैसे पहुंच सकता है अफगानिस्तान? समझें समीकरण

Afghanistan Super-8 Scenario: टी20 वर्ल्ड कप 2026 में अफगानिस्तान ने आखिरकार जीत का स्वाद चख लिया है. सोमवार को हुए मुकाबले में राशिद खान की अगुवाई वाली टीम ने यूएई को 5 विकेट से हराकर पॉइंट्स टेबल में अपना खाता खोला. बड़ा सवाल ये है कि क्या अब भी अफगानिस्तान सुपर-8 में पहुंच सकता है? जवाब है- हां, लेकिन ये इतना आसान नहीं होगा. अब अफगानिस्तान की किस्मत उनके हाथ में नहीं है. आइए समझते हैं अफगानिस्तान के सुपर-8 में पहुंचने का समीकरण क्या है?

टी20 वर्ल्ड कप 2026 में अफगानिस्तान ने अब तक 3 मुकाबले खेले हैं. न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले मैच में अफगान को करारी शिकस्त झेलनी पड़ी थी. इसके बाद अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में साउथ अफ्रीका के खिलाफ मैच में अफगानिस्तान ने पूरी जान लगा दी, लेकिन किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया और डबल सुपर ओवर तक गए मुकाबले में उन्हें हार का सामना करना पड़ा था.

सुपर-8 में कैसे पहुंचेगा अफगानिस्तान?

Add Zee News as a Preferred Source

बता दें कि ग्रुप-डी में अफगानिस्तान, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, कनाडा और यूएई है. साउथ अफ्रीका ने पहले ही सुपर-8 में अपनी सीट कन्फर्म कर ली है. अब एक प्लेस के लिए न्यूजीलैंड, अफगानिस्तान और यूएई में जंग है. इस रेस में न्यूजीलैंड सबसे आगे है, लेकिन अफगानिस्तान भी रेस में है. हालांकि, उनकी किस्मत का फैसला वो खुद नहीं बल्कि कनाडा की टीम के हाथ में है.

स्थान टीम मैच खेले (P) जीत (W) हार (L) कोई परिणाम नहीं (NR) अंक (PTS) नेट रन रेट (NRR)
1  दक्षिण अफ्रीका (RSA - Q)  3 3  0    0 6 +1.477
2 न्यूजीलैंड (NZ)  3 2  1    0 4 +0.701
3 अफगानिस्तान (AFG)  3 1  2    0 2 -0.215
4 यूएई (UAE)  3 1  2    0 2 -0.797
5 कनाडा (CAN)  2 0  2    0 0 -1.526

अगर अफगानिस्तान को सुपर-8 में क्वालिफाई करना है तो सबसे पहले उन्हें आखिरी ग्रुप मैच में कनाडा को बुरी तरह हराना होगा. उन्हें अपने नेट रन रेट को भी न्यूजीलैंड से बेहतर करना होगा. अगर अफगानिस्तान इस मैच को जीतता है तो उनके 4 अंक हो जाएंगे. इसके अलावा उन्हें दुआ करनी होगी कि कनाडा के खिलाफ न्यूजीलैंड हार जाए. इस स्थिति में अफगानिस्तान और न्यूजीलैंड के अंक बराबर (4) हो जाएंगे. फिर जिस टीम का नेट रन रेट बेहतर होगा, वो आगे सुपर-8 के लिए क्वालिफाई कर जाएगा. इसका मतलब साफ है कि अफगानिस्तान की किस्मत का फैसला कनाडा के हाथ में है.

ये भी पढ़ें: T20 World Cup 2026: ईशान किशन से भी खतरनाक है ये बल्लेबाज... उड़ा रखी है गेंदबाजों की नींद

About the Author
author img
Ritesh Kumar

स्पोर्ट्स की खबरें करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. ट्रेंडिंग न्यूज में डूब जाना शौक है. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पह...और पढ़ें

TAGS

T20 World Cup 2026

Trending news

केरल में लेफ्ट सरकार की पहले की तारीफ, अब मणिशंकर अय्यर ने स्‍टालिन को क्‍यों सराहा?
Mani Shankar Aiyar
केरल में लेफ्ट सरकार की पहले की तारीफ, अब मणिशंकर अय्यर ने स्‍टालिन को क्‍यों सराहा?
जब ग्लोबल आइकन से मिले शब्दों के जादूगर! शशि थरूर ने प्रियंका के लिए लिखा पोस्ट जो..
Priyanka Chopra
जब ग्लोबल आइकन से मिले शब्दों के जादूगर! शशि थरूर ने प्रियंका के लिए लिखा पोस्ट जो..
300 एग्जीबिशन, 13 देशों के पवेलियन; PM मोदी आज करेंगे AI इम्पैक्ट एक्सपो का शुभारंभ
AI Impact Summit 2026
300 एग्जीबिशन, 13 देशों के पवेलियन; PM मोदी आज करेंगे AI इम्पैक्ट एक्सपो का शुभारंभ
ब्रेन डेड - मौत में क्या अंतर? छोटे ताबूत में कौन था जिसे पुलिसवालों ने किया सैल्यूट
Kerala News
ब्रेन डेड - मौत में क्या अंतर? छोटे ताबूत में कौन था जिसे पुलिसवालों ने किया सैल्यूट
कांग्रेस को झटका! भूपेन बोराह ने छोड़ी पार्टी; BJP में शामिल होने की अटकलें तेज
Bhupen Kumar Borah Resigns
कांग्रेस को झटका! भूपेन बोराह ने छोड़ी पार्टी; BJP में शामिल होने की अटकलें तेज
छत पर शख्स बना रहा था बम… अचानक हुआ धमाका, विस्फोट में गई मां-बेटे की जान
bomb blast
छत पर शख्स बना रहा था बम… अचानक हुआ धमाका, विस्फोट में गई मां-बेटे की जान
हिंदी थोपने का मामला...मोदी-शाह की राजनीति नहीं चलेगी, इस डिप्‍टी सीएम ने दी चुनौती
Udhayanidhi Stalin
हिंदी थोपने का मामला...मोदी-शाह की राजनीति नहीं चलेगी, इस डिप्‍टी सीएम ने दी चुनौती
मुझे पाकिस्तान की हार से दुख है... सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज ने क्यों कहा ऐसा?
Indian Pakistan match
मुझे पाकिस्तान की हार से दुख है... सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज ने क्यों कहा ऐसा?
2.7KG सोना लॉकर से गायब! बेंगलुरु के बैंक मैनेजर ने ग्राहकों के गहनों पर लगाया सट्टा
bengaluru bank deputy manager
2.7KG सोना लॉकर से गायब! बेंगलुरु के बैंक मैनेजर ने ग्राहकों के गहनों पर लगाया सट्टा
शिवाजी बनाम टीपू पर छिड़ा सम्मान का संग्राम, उद्धव ने कांग्रेस पर साधा निशाना
Tipu Sultan-Shivaji Comparison
शिवाजी बनाम टीपू पर छिड़ा सम्मान का संग्राम, उद्धव ने कांग्रेस पर साधा निशाना