लखनऊ ने चेन्नई के साथ कर दिया खेला! CSK के लिए सफर समाप्त या पिक्चर अभी बाकी? समझें प्लेऑफ का समीकरण

IPL 2026 CSK Playoff Scenario: जीत की हैट्रिक लगाने के बाद चेन्नई सुपर किंग्स को बड़ा धक्का लगा है. इकाना स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में लखनऊ सुपर जायंट्स ने सीएसके को 7 विकेट से रौंद दिया. मिचेल मार्श के तूफान ने चेन्नई के गेंदबाजों को बर्बाद कर दिया. LSG खुद तो पहले ही प्लेऑफ की रेस से बाहर हो चुकी है और अब उन्होंने CSK को भी बुरी तरह फंसा दिया है. ऋतुराज गायकवाड़ की अगुवाई वाली टीम के लिए अब आगे का सफर आसान नहीं है.
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IPL 2026 CSK Playoff Scenario: जीत की हैट्रिक लगाने के बाद चेन्नई सुपर किंग्स को बड़ा धक्का लगा है. इकाना स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में लखनऊ सुपर जायंट्स ने सीएसके को 7 विकेट से रौंद दिया. मिचेल मार्श के तूफान ने चेन्नई के गेंदबाजों को बर्बाद कर दिया. ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज ने 38 गेंदों पर 90 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली और चेन्नई के फैंस को दर्द देने में कोई कसर नहीं छोड़ी. LSG खुद तो पहले ही प्लेऑफ की रेस से बाहर हो चुकी है और अब उन्होंने CSK को भी बुरी तरह फंसा दिया है. ऋतुराज गायकवाड़ की अगुवाई वाली टीम के लिए अब आगे का सफर आसान नहीं है. इस शर्मनाक हार के बाद टीम के हौसले भी जरूर पस्त हुए होंगे. ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि चेन्नई सुपर किंग्स अब प्लेऑफ में क्वालिफाई कैसे कर सकती है?
सबसे पहले तो ये बता दें कि आईपीएल 2026 में भी भी चेन्नई सुपर किंग्स की सांसें चल रही है. इसका मतलब है कि LSG के खिलाफ शर्मनाक हार के बावजूद CSK प्लेऑफ में पहुंच सकती है. पॉइंट्स टेबल की बात करें तो चेन्नई की टीम 12 मैचों में 12 अंकों के साथ 5वें स्थान पर है. यहां से उनके लिए बाकी बचे दोनों मुकाबले 'करो या मरो' जैसे हैं. एक हार से उनका सफर समाप्त हो जाएगा.
समीकरण साफ और सीधा है. प्लेऑफ का टिकट कटवाने के लिए चेन्नई सुपर किंग्स को अपने बाकी बचे दोनों मैचों में जीत हासिल करनी होगी. अगर CSK ये करने में सफल होती है तो उनके 16 पॉइंट्स हो जाएंगे और इस स्थिति में वो प्लेऑफ में क्वालिफाई कर सकती है, लेकिन उन्हें अपना नेट रन रेट भी बाकी टीमों के मुकाबले बेहतर करना होगा. अगर दो टीमों के 16 अंक होते हैं तो मामला नेट रन रेट पर ही फंसेगा.
चेन्नई सुपर किंग्स के लिए प्लेऑफ की राहें इसलिए भी कठिन है क्योंकि उनके अगले दोनों मुकाबले उन टीमों से है, जो पॉइंट्स टेबल पर उनसे आगे हैं. सोमवार, 18 मई को CSK का सामना सनराइजर्स हैदराबाद से होगा. गुरुवार, 21 मई को सीएसके की भिड़ंत गुजरात टाइटंस से होगी. फिलहाल गुजरात पॉइंट्स टेबल पर दूसरे और सनराइजर्स तीसरे स्थान पर है.
इकाना स्टेडियम में खेले गए मैच की बात करें तो एलएसजी के कप्तान ऋषभ पंत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था. सीएसके ने स्कोरबोर्ड पर 187 रन बनाए. इसके जवाब में मिचेल मार्श ने बल्ले से तबाही मचाते हुए पहले 10 ओवरों में ही चेन्नई को गेम से बाहर कर दिया. कंगारू बल्लेबाज ने 38 गेंदों पर 90 रनों की शानदार पारी खेली. लखनऊ ने 17वें ओवर में 3 विकेट खोकर लक्ष्य का पीछा कर लिया.