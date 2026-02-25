नेट रन रेट के कारण परेशान? भारत ने ZIM को इतने ओवर में हरा दिया तो होगा कल्याण, जानें SA से आगे निकलने का समीकरण

T20 World Cup Semifinal Scenario: टी20 वर्ल्ड कप में सुपर-8 का फॉर्मेट ऐसा है, जहां एक बड़ी हार से टीम की पूरी मेहनत पर पानी फिर सकता है. भारत भी फिलहाल इसी स्थिति में फंसा है. ग्रुप स्टेज में लगातार 4 जीत के बाद सुपर-8 में उन्हें साउथ अफ्रीका के खिलाफ शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा. 76 रनों से करारी शिकस्त के कारण टीम इंडिया का नेट रन रेट -3.800 है. दूसरी तरफ वेस्टइंडीज ने जिम्बाब्वे को बुरी तरह रौंदकर भारतीय फैंस की टेंशन में और इजाफा किया है. पॉइंट्स टेबल पर वेस्टइंडीज 2 अंक और +5.350 नेट रन रेट के साथ शिखर पर है. दूसरे स्थान पर साउथ अफ्रीका है, जिनके खाते में 2 अंक और +3.800 नेट रन रेट है.

इस ग्रुप से टॉप दो टीमें ही सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करेंगी. इस रेस में फिलहाल टीम इंडिया पिछड़ी हुई है. ऐसे में सूर्या एंड कंपनी को सुपर-8 के अगले मुकाबले में ना सिर्फ जीत हासिल करनी होगी, बल्कि नेट रन रेट भी बेहतर करना होगा. आइए जानते हैं कि जिम्बाब्वे के खिलाफ मुकाबले में नेट रन रेट सुधारने के लिए भारत को क्या करना होगा.

वेस्टइंडीज से आगे निकलना असंभव

अगर आप ये सोच रहे हैं कि टीम इंडिया जिम्बाब्वे को बुरी तरह रौंदकर नेट रन रेट के मामले में वेस्टइंडीज से आगे निकल जाएगी, तो इस गलतफहमी को दिमाग से निकाल दीजिए, क्योंकि ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता. हां, भारतीय टीम अपने नेट रन रेट को नेगेटिव से पॉजिटिव जरूर कर सकती है.

आइए इस समीकरण को आसान तरीके से समझते हैं. यदि टीम इंडिया को अपना नेट रन रेट पॉजिटिव करना है, तो उन्हें जिम्बाब्वे के खिलाफ पहले बल्लेबाजी करते हुए कम से कम 77 रनों से जीत हासिल करनी होगी. लेकिन अगर भारत लक्ष्य का पीछा करेगा तो मामला और भी पेचीदा हो जाएगा. आइए उदाहरणों से समझते हैं:

अगर भारत 101 रनों का पीछा करता है तो टारगेट को 7.1 ओवर में पूरा करना होगा

अगर 161 रन का लक्ष्य है, तो उसे 11.3 ओवर में हासिल करना होगा.

अगर लक्ष्य 181 रन है, तो उसे 12.5 ओवर में पूरा करना होगा.

इन समीकरणों से ये तो साफ है कि भारत जीत भी जाता है, तो भी उसका नेट रन रेट पॉजिटिव होगा, पॉइंट्स टेबल पर इसके बावजूद टीम इंडिया तीसरे पायदान पर ही रहेगी.

साउथ अफ्रीका से आगे निकलने के लिए क्या करना होगा?

कहते हैं उम्मीद पर दुनिया कायम है. हम भारतीय तो इसपर कुछ ज्यादा ही यकीन करते हैं. उन आशावादी फैंस के लिए बता दें कि अगर टीम इंडिया को दूसरे स्थान पर पहुंचना है, तो उन्हें जिम्बाब्वे को 150 से अधिक रनों से हराना होगा. ये चमत्कार से कम नहीं होगा, लेकिन अगर होता है तो भारत पॉइंट्स टेबल पर साउथ अफ्रीका को पछाड़ देगा.

