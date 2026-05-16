IPL 2026 में KKR अभी जिंदा है! प्लेऑफ में कैसे पहुंच सकती है शाहरुख खान की टीम? ये रहा 'जादुई' समीकरण

KKR Playoff Chance: आईपीएल 2026 अब उस स्टेज पर पहुंच चुका है, जहां से हर मुकाबला प्लेऑफ के लिहाज से काफी अहम है. ईडन गार्डन्स में कोलकाता नाइट राइडर्स का सामना गुजरात टाइटंस से होगा. शुभमन गिल की अगुवाई वाली टीम ने वैसे तो प्लेऑफ में एक पांव रख दिया है, लेकिन एक जीत उनकी सीट को कन्फर्म कर देगा. दूसरी तरफ, कोलकाता नाइट राइडर्स की सांसें भी अभी तक चल रही है. हालांकि, प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए KKR को चमत्कार की दरकार है.
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KKR Playoff Chance: आईपीएल 2026 अब उस स्टेज पर पहुंच चुका है, जहां से हर मुकाबला प्लेऑफ के लिहाज से काफी अहम है. अभी तक आधिकारिक तौर से सिर्फ दो टीमें टॉप-4 की रेस से बाहर हुई हैं. 8 टीमों के लिए प्लेऑफ का दरवाजा अभी भी खुला है. शनिवार (16 मई) को ईडन गार्डन्स में कोलकाता नाइट राइडर्स का सामना गुजरात टाइटंस से होगा. शुभमन गिल की अगुवाई वाली टीम ने वैसे तो प्लेऑफ में एक पांव रख दिया है, लेकिन एक जीत उनकी सीट को कन्फर्म कर देगा. दूसरी तरफ, कोलकाता नाइट राइडर्स की सांसें भी अभी तक चल रही है. हालांकि, प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए KKR को चमत्कार की दरकार है.
लगातार 5 मुकाबले जीतकर गुजरात टाइटंस की टीम का आत्मविश्वास सातवें आसमान पर है. दूसरी तरफ, कोलकाता नाइट राइडर्स ने भी लगातार 4 मुकाबले जीत थे, लेकिन पिछले मुकाबले में आरसीबी ने उनके विजय रथ को रोक दिया. अजिंक्य रहाणे की अगुवाई वाली टीम शुरुआती 7 मैचों में 5 मुकाबले हार गई थी. पॉइंट्स टेबल की बात करें तो गुजरात टाइटंस 12 मैचों में 16 अंक के साथ दूसरे स्थान पर हैं, वहीं केकेआर 11 मैचों में 9 पॉइंट्स के साथ 8वें पोजिशन पर हैं. अजिंक्य रहाणे की अगुवाई वाली टीम के लिए आज का मुकाबला 'करो या मरो' जैसा है.
शाहरुख खान की टीम केकेआर के लिए आईपीएल 2026 का सफर यादगार नहीं रहा है, लेकिन लगातार 4 जीत ने उनकी उम्मीदों को जिंदा जरूर रखा है. बड़ा सवाल ये है कि इस खराब स्थिति से कोलकाता नाइट राइडर्स प्लेऑफ में कैसे क्वालिफाई कर सकती है? उनके लिए दो समीकरण हैं. पहला तो सीधा और सरल है कि केकेआर को बाकी बचे तीनों मैचों में जीत दर्ज करनी होगी. अगर ऐसा होता है तो उनके खाते में 15 अंक हो जाएंगे.
हालांकि, सिर्फ 15 अंक होने से काम नहीं बनेगा. केकेआर को ये भी दुआ करनी होगी कि टॉप-4 में कोई भी टीम 15 अंक से ज्यादा नहीं हासिल कर सके. सीधा-सीधा कहें तो कोलकाता के तमाम फैंस को ये उम्मीद करनी होगी कि पंजाब किंग्स, चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स का सफर 15 या इससे कम अंक पर ही समाप्त हो जाए. इसके अलावा KKR को नेट रन रेट में भी सुधार करना होगा. कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए प्लेऑफ में पहुंचने का यही जादुई समीकरण है.
शनिवार, 16 मई: बनाम गुजरात टाइटंस (ईडन गार्डन्स)
बुधवार, 20 मई: बनाम मुंबई इंडियंस (ईडन गार्डन्स)
रविवार, 24 मई: बनाम दिल्ली कैपिटल्स (ईडन गार्डन्स)
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