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Hindi Newsक्रिकेटदेखती रह जाएगी पंजाब किंग्स और RR, प्लेऑफ में जगह बना लेगी KKR! रहाणे ब्रिगेड पर किस्मत मेहरबान, ये है समीकरण

देखती रह जाएगी पंजाब किंग्स और RR, प्लेऑफ में जगह बना लेगी KKR! रहाणे ब्रिगेड पर किस्मत मेहरबान, ये है समीकरण

How Can KKR Qualify in Playoff: आईपीएल 2026 में कोलकाता नाइट राइडर्स का सफर काफी उतार-चढ़ाव भरा रहा है. शुरुआती 6 मैचों में से 5 मुकाबले हारने के बाद अजिंक्य रहाणे की अगुवाई वाली टीम बैकफुट पर थी. वहां से इस टीम ने शानदार वापसी की और अभी भी प्लेऑफ की रेस में बनी हुई है. केकेआर ने आखिरी 7 मैचों में से 6 में जीत हासिल कर बता दिया कि उन्हें हल्के में नहीं लिया जा सकता है

Written By  Ritesh Kumar|Last Updated: May 24, 2026, 04:04 PM IST
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देखते रह जाएगी पंजाब किंग्स और RR, प्लेऑफ में जगह बना लेगी KKR! (PC: iplt20.com)
देखते रह जाएगी पंजाब किंग्स और RR, प्लेऑफ में जगह बना लेगी KKR! (PC: iplt20.com)

How Can KKR Qualify in Playoff: आईपीएल 2026 का रोमांच ग्रुप स्टेज के आखिरी दिन भी अपने चरम पर है. रॉयल चैलेंजर्स, गुजरात टाइटंस और सनराइजर्स हैदराबाद ने तो प्लेऑफ का टिकट कटवा लिया है, लेकिन आखिरी स्थान के लिए अभी भी पंजाब किंग्स, राजस्थान रॉयल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच जबरदस्त जंग है. दिन के मुकाबले में मुंबई इंडियंस का सामना राजस्थान रॉयल्स से हो रहा है. वानखेड़े स्टेडियम में हो रहे मुकाबले में पंजाब और कोलकाता के फैंस भी मुंबई इंडियंस की जीत की दुआ मांग रहे हैं. इन दोनों टीमों की किस्मत का फैसला मुंबई इंडियंस के हाथ में है. अगर राजस्थान रॉयल्स जीती तो PBKS और KKR प्लेऑफ की रेस से बाहर हो जाएगी. शनिवार को पंजाब किंग्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को हराकर प्लेऑफ में पहुंचने की उम्मीदों को जिंदा रखा है. हालांकि, पंजाब किंग्स के लिए खतरा सिर्फ राजस्थान रॉयल्स नहीं बल्कि कोलकाता नाइट राइडर्स भी है.

आखिरी मैच में कोलकाता और दिल्ली की टक्कर

आईपीएल 2026 में कोलकाता नाइट राइडर्स का सफर काफी उतार-चढ़ाव भरा रहा है. शुरुआती 6 मैचों में से 5 मुकाबले हारने के बाद अजिंक्य रहाणे की अगुवाई वाली टीम बैकफुट पर थी. वहां से इस टीम ने शानदार वापसी की और अभी भी प्लेऑफ की रेस में बनी हुई है. केकेआर ने आखिरी 7 मैचों में से 6 में जीत हासिल कर बता दिया कि उन्हें हल्के में नहीं लिया जा सकता है. KKR के खाते में फिलहाल 13 मैचों में 13 अंक हैं और वो प्लेऑफ की रेस में जिंदा हैं. ग्रुप स्टेज के आखिरी मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर्स का सामना दिल्ली कैपिटल्स से होगा. ये मैच कोलकाता के ऐतिहासिक ईडन गार्डन्स मैदान पर खेला जाएगा.

केकेआर के लिए क्या है समीकरण?

शानदार वापसी के बाद भी केकेआर के लिए प्लेऑफ में पहुंचना आसान नहीं है, लेकिन ये टीम पिछले 30 दिनों से मुश्किल काम ही कर रही है. अजिंक्य रहाणे एंड कंपनी के हौसले बुलंद हैं. अगर मुंबई इंडियंस की टीम राजस्थान रॉयल्स को हराने में कामयाब होती है तो केकेआर के लिए प्लेऑफ का दरवाजा खुल जाएगा. अच्छी बात ये है कि उनको पता होगा कि प्लेऑफ में पहुंचने के लिए क्या करने की जरूरत है. अगर राजस्थान रॉयल्स हार जाती है तो प्लेऑफ के लिए पंजाब किंग्स और केकेआर में टक्कर होगी. पंजाब के खाते में 15 अंक हैं और दिल्ली को हराकर केकेआर भी 15 पॉइंट्स तक पहुंच सकती है. इस स्थिति में प्लेऑफ का फैसला नेट रन रेट से होगा.

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दिल्ली को कितने अंतर से हराना होगा?

पंजाब किंग्स के नेट रन रेट से आगे निकलने के लिए कोलकाता नाइट राइडर्स को दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ बड़ी जीत हासिल करनी होगी. समीकरण ये है कि अगर केकेआर पहले बल्लेबाजी करते हुए 200 रन बनाती है तो उन्हें 77 रनों से ये मुकाबला जीतना होगा. वहीं, अगर वो लक्ष्य का पीछा करती है और दिल्ली स्कोरबोर्ड पर 180 रन बनाती है तो केकेआर को ये टारगेट 12.4 ओवरों में हासिल करना होगा. इस स्थिति में कोलकाता का नेट रन रेट पंजाब किंग्स से बेहतर हो जाएगा और वो प्लेऑफ में क्वालीफाई कर जाएगी.

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Ritesh Kumar

रितेश कुमार स्पोर्ट्स न्यूज करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पहले R Bharat में Senior Write...और पढ़ें

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