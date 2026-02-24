इंग्लैंड से हारकर फंस गया पाकिस्तान... सेमीफाइनल में पहुंचने के सारे दरवाजे बंद? समझें पूरा समीकरण

Pakistan Semifinal Scenario: सुपर-8 में पाकिस्तान ने अभी तक दो मुकाबले खेले हैं. न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच बारिश की वजह से धुल गया था और दोनों टीमों को 1-1 अंक मिले थे. पॉइंट्स टेबल की बात करें तो पाकिस्तान के खाते में 2 मैचों में सिर्फ एक अंक है. सुपर-8 में उनका आखिरी मुकाबला श्रीलंका से होगा.
Pakistan Semifinal Scenario: टी20 वर्ल्ड कप 2026 में सुपर-8 का रोमांच अपने चरम पर है. मंगलवार को पल्लेकेले इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए रोमांचक मुकाबले में इंग्लैंड ने पाकिस्तान को हराकर सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली. सुपर-8 में लगातार दो मुकाबले जीतकर इंग्लैंड सेमीफाइनल में एंट्री लेने वाली पहली टीम बन गई है. वहीं, पाकिस्तान पर टी20 वर्ल्ड कप 2026 से बाहर होने का खतरा मंडराने लगा है.
सुपर-8 में सलमान अली आगा की अगुवाई वाली टीम ने अभी तक दो मुकाबले खेले हैं. न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच बारिश की वजह से धुल गया था और दोनों टीमों को 1-1 अंक मिले थे. पॉइंट्स टेबल की बात करें तो पाकिस्तान के खाते में 2 मैचों में सिर्फ एक अंक है. सुपर-8 में उनका आखिरी मुकाबला श्रीलंका से होगा. सेमीफाइनल की रेस में बने रहने के लिए उन्हें किसी कीमत पर ये मैच जीतना होगा, लेकिन इस जीत से भी उनके सेमीफाइनल में पहुंचने का रास्ता साफ नहीं होने वाला है.
ग्रुप-2 से इंग्लैंड की टीम तो सेमीफाइनल में जगह बना चुकी है. अब एक स्थान के लिए पाकिस्तान, श्रीलंका और न्यूजीलैंड के बीच जंग है. इन तीनों में से सबसे ज्यादा चांस फिलहाल न्यूजीलैंड का है, जिन्होंने अभी तक सिर्फ एक मैच खेला है (पाकिस्तान के खिलाफ). वो मुकाबला बारिश की वजह से धुल गया था. अब अगर न्यूजीलैंड की टीम श्रीलंका और इंग्लैंड को हरा देती है तो इंग्लैंड के साथ सेमीफाइनल में उनका भी टिकट कन्फर्म हो जाएगा. पाकिस्तान को ये दुआ करनी होगी कि इंग्लैंड और श्रीलंका किसी भी तरह न्यूजीलैंड को हराने में सफल रहे.
पाकिस्तान को सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए सबसे पहले तो आखिरी मुकाबले में श्रीलंका को हराना होगा. इसके बाद उन्हें ये दुआ करनी होगी कि न्यूजीलैंड और श्रीलंका 3 अंक से आगे नहीं जाए. अगर 3 अंकों पर मामला फंसता है तो सेमीफाइनल का फैसला नेट रन रेट से होगा.
तो इस स्थिति में न्यूजीलैंड के क्वालीफाई करने की प्रबल संभावना होगी. श्रीलंका पर जीत के बाद, कीवी टीम के पास एक मैच शेष रहते तीन अंक हो जाएंगे. श्रीलंका टी20 विश्व कप से बाहर हो जाएगा. हालांकि, इसके बाद पाकिस्तान को न्यूजीलैंड से आगे निकलने और फिर श्रीलंका को निर्धारित अंतर से हराने के लिए इंग्लैंड से मदद की जरूरत होगी.
कुल मिलाकर देखें तो पाकिस्तान की किस्मत अब उनसे ज्यादा बाकी टीमों औ दुआओं पर निर्भर है. हालांकि, क्रिकेट के खेल में कुछ भी हो सकता है. सबसे पहले तो पाकिस्तान को आखिरी मैच में श्रीलंका को हराना होगा, जो आसान नहीं होने वाला.
25 फरवरी: श्रीलंका बनाम न्यूजीलैंड, कोलंबो में
27 फरवरी: इंग्लैंड बनाम न्यूजीलैंड, कोलंबो में
28 फरवरी: श्रीलंका बनाम पाकिस्तान, पल्लेकेले में
