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Hindi Newsक्रिकेटदिल्ली कैपिटल्स की जीत से फंसा पेच, पंजाब किंग्स का प्लेऑफ से कटा पत्ता? समझें पूरा समीकरण

दिल्ली कैपिटल्स की जीत से फंसा पेच, पंजाब किंग्स का प्लेऑफ से कटा पत्ता? समझें पूरा समीकरण

How Can Punjab Kings Qualify for Playoff: आईपीएल 2026 में प्लेऑफ की रेस हर मुकाबले के साथ और रोमांचक होती जा रही है. सीजन के हाफ स्टेज तक शानदार प्रदर्शन करने वाली पंजाब किंग्स पिछले कुछ मुकाबलों से संघर्ष कर रही है. सोमवार (11 मई) को धर्मशाला में खेले गए मैच में दिल्ली कैपिटल्स ने श्रेयस अय्यर की अगुवाई वाली टीम को 3 विकेट से हरा दिया. पंजाब किंग्स आईपीएल 2026 में जीत का 'सिक्सर' लगाने के बाद हार का 'चौका' भी लगा चुकी है, जिससे उनके लिए प्लेऑफ का सफर मुश्किल हो गया है.

Written By  Ritesh Kumar|Last Updated: May 12, 2026, 02:08 AM IST
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दिल्ली कैपिटल्स की जीत से फंसा पेच, पंजाब किंग्स का प्लेऑफ से कटा पत्ता? समझें पूरा समीकरण
दिल्ली कैपिटल्स की जीत से फंसा पेच, पंजाब किंग्स का प्लेऑफ से कटा पत्ता? समझें पूरा समीकरण

How Can Punjab Kings Qualify for Playoff: आईपीएल 2026 में प्लेऑफ की रेस हर मुकाबले के साथ और रोमांचक होती जा रही है. सीजन के हाफ स्टेज तक शानदार प्रदर्शन करने वाली पंजाब किंग्स पिछले कुछ मुकाबलों से संघर्ष कर रही है. सोमवार (11 मई) को धर्मशाला में खेले गए मैच में दिल्ली कैपिटल्स ने श्रेयस अय्यर की अगुवाई वाली टीम को 3 विकेट से हरा दिया. पंजाब किंग्स आईपीएल 2026 में जीत का 'सिक्सर' लगाने के बाद हार का 'चौका' भी लगा चुकी है, जिससे उनके लिए प्लेऑफ का सफर मुश्किल हो गया है.

पंजाब किंग्स की लगातार चौथी हार

दिल्ली कैपिटल्स (DC) की जीत ने पॉइंट्स टेबल का पूरा समीकरण बदल दिया है. अब बड़ा सवाल यही है कि क्या पंजाब किंग्स अब भी प्लेऑफ में जगह बना सकती है या उनके लिए टॉप-4 में बने रहने की रेस मुश्किल हो गई है? बता दें कि श्रेयस अय्यर की अगुवाई वाली टीम ने शुरुआती 7 में से 6 मुकाबले जीते थे, वहीं उनका एक मुकाबला बारिश की वजह से धुल गया था. पंजाब किंग्स को आखिरी जीत 25 अप्रैल को मिली थी और तब उनके 13 अंक हो गए थे, लेकिन उसके बाद लगातार 4 हार का सामना करना पड़ा और अभी भी उनके खाते में 13 अंक ही हैं.

लगातार 4 हार, अब प्लेऑफ में कैसे पहुंचेगी पंजाब किंग्स?

आईपीएल में जीत जैसे एक अच्छी आदत बन जाती है, ठीक उसी तरह हार का वायरस भी तेजी से फैलता है. पंजाब किंग्स का सफर भी ऐसा ही रहा है. एक समय पर PBKS पॉइंट्स टेबल के शिखर पर बैठी थी और उन्हें वहां से हटाना मुश्किल हो रहा था, लेकिन दिल्ली कैपिटल्स से हारने के बाद ये टीम चौथे स्थान पर खिसक गई है. राहत की बात ये है कि लगातार 4 हार के बावजूद पंजाब किंग्स आसानी से प्लेऑफ में पहुंच सकती है और अभी किस्मत उनके हाथ में है.

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ग्रुप स्टेज में पंजाब किंग्स को अभी 3 मुकाबले और खेलने हैं. इन तीन में से कम से कम 2 मुकाबले जीतकर ये टीम प्लेऑफ में क्वालिफाई कर सकती है. प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए खाते में 16 अंक जरूरी है. इसके साथ ही उन्हें नेट रन रेट में भी सुधार करने की जरूरत है. अगर पंजाब किंग्स 3 में से 2 मुकाबले हार गई तो उनके लिए आईपीएल 2026 का सफर समाप्त हो जाएगा.

पंजाब किंग्स के बाकी बचे 3 मैचों का शेड्यूल

गुरुवार, 14 मई: पंजाब किंग्स बनाम मुंबई इंडियंस, धर्मशाला
रविवार, 17 मई: पंजाब किंग्स बनाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, धर्मशाला
शनिवार, 23 मई: पंजाब किंग्स बनाम लखनऊ सुपर जायंट्स, इकाना स्टेडियम, लखनऊ

आईपीएल 2026 के पॉइंट्स टेबल का हाल

आईपीएल 2026 की पॉइंट्स टेबल की बात करें तो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) 11 मैचों में 14 अंकों और +1.103 नेट रन रेट के साथ टॉप पर है. सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) भी 14 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर मौजूद है. गुजरात टाइटंस (GT) तीसरे और पंजाब किंग्स (PBKS) 13 अंकों के साथ चौथे नंबर पर हैं. 

स्थान टीम मैच जीत हार बेनतीजा अंक  नेट रन रेट
1 RCB 11 7 4 0 14  +1.103
2 SRH 11 7 4 0 14  +0.737
3 GT 11 7 4 0 14  +0.228
4 PBKS 11 6 4 1 13  +0.428
5 CSK 11 6 5 0 12  +0.185
6 RR 11 6 5 0 12  +0.082
7 DC 12 5 7 0 10  -0.993
8 KKR 10 4 5 1 9  -0.169
9 MI (E) 11 3 8 0 6  -0.585
10 LSG (E) 11 3 8 0 6  -0.907

चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) और राजस्थान रॉयल्स (RR) 12-12 अंकों के साथ प्लेऑफ की रेस में बने हुए हैं. दिल्ली कैपिटल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स की उम्मीदें भी जिंदा हैं, जबकि मुंबई इंडियंस और लखनऊ सुपर जायंट्स प्लेऑफ की रेस से बाहर हो चुकी है.

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Ritesh Kumar

स्पोर्ट्स की खबरें करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. ट्रेंडिंग न्यूज में डूब जाना शौक है. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पह...और पढ़ें

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