टीम में तो आ गए सरफराज, प्लेइंग XI का कैसे खुलेगा दरवाजा, प्रैक्टिस मैच में फेल हुए इस बल्लेबाज का कटेगा पत्ता?

India vs Sri Lanka Test: श्रीलंका के खिलाफ होने वाली टेस्ट सीरीज से पहले टीम इंडिया के स्क्वॉड में दो बड़े बदलाव हुए हैं. चोट के कारण पहले स्टार तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह बाहर हुए और उनकी जगह जम्मू कश्मीर के पेसर आकिब नबी ने एंट्री मारी. उसके बाद नंबर-3 पर बैटिंग करने वाले साई सुदर्शन भी बाहर हो गए हैं और उनकी जगह सरफराज खान को टीम में शामिल किया गया है.
चयनकर्ता लंबे समय से सरफराज को नजरअंदाज कर रहे थे, लेकिन सुदर्शन की चोट से आखिरकार उनकी वापसी का दरवाजा खुल गया. हालांकि, बड़ा सवाल ये है कि 19 महीने बाद सरफराज टीम में तो आ गए हैं, लेकिन क्या वो प्लेइंग इलेवन में जगह बनाने में कामयाब होंगे?
भारत और श्रीलंका के बीच दो मैचों की सीरीज का पहला मैच 15-19 अगस्त तक गॉल में खेला जाएगा. इससे पहले टीम इंडिया ने श्रीलंका क्रिकेट इलेवन के खिलाफ तीन दिवसीय प्रैक्टिस मैच खेला. भारत की जीत हुई और ज्यादातर बल्लेबाजों ने लय हासिल की. हालांकि, एक बल्लेबाज का बल्ला खामोश रहा. विकेट कीपर बल्लेबाज ध्रुव जुरेल दोनों पारियों में फ्लॉप साबित हुए. अब देखना दिलचस्प होगा कि हेड कोच गौतम गंभीर और कप्तान शुभमन गिल लंबे समय बाद वापसी कर रहे सरफराज खान को डायरेक्ट प्लेइंग इलेवन में एंट्री देते हैं या नहीं?
ध्रुव जुरेल पिछले कुछ समय से भारतीय टेस्ट टीम का हिस्सा हैं और दिलचस्प बात ये है कि उन्होंने 2024 में सरफराज खान के साथ ही टेस्ट डेब्यू किया था. हालांकि, जुरेल भारत के लिए 12 टेस्ट खेल चुके हैं, जबकि सरफराज को 6 मैचों में खेलने का मौका मिला है. श्रीलंका क्रिकेट इलेवन के खिलाफ वॉर्म अप मुकाबले में जुरेल पहली पारी में 1 और दूसरी इनिंग में 17 रन बनाकर आउट हो गए. इससे पहले अफगानिस्तान के खिलाफ टेस्ट में भी उन्होंने सिर्फ 19 रन बनाए थे. 2025 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ भी दोनों मैचों में जुरेल ने निराशाजनक प्रदर्शन किया था.
अफगानिस्तान के खिलाफ- 19 रन
साउथ अफ्रीका के खिलाफ- 0 रन, 2 रन
साउथ अफ्रीका के खिलाफ-14 रन, 13 रन
ध्रुव जुरेल ने टेस्ट क्रिकेट की आखिरी 5 पारियों में सिर्फ 48 रन बनाए हैं. उन्होंने वेस्टइंडीज के खिलाफ 2025 में शतक जड़ा था. इसके अलावा इंग्लैंड के खिलाफ 2024 में रांची टेस्ट में 90 रनों की अहम पारी खेली थी. इन दो पारियों के अलावा, दाएं हाथ के बल्लेबाज ने कुछ खास प्रदर्शन नहीं किया है.
बात करें सरफराज खान की तो मुंबई के बल्लेबाज ने डोमेस्टिक क्रिकेट में रनों का अंबार लगाया है. शानदार प्रदर्शन के कारण उन्होंने 2024 में भारत के लिए टेस्ट डेब्यू किया था. सरफराज ने 6 टेस्ट की 11 पारियों में 37.10 की औसत से 371 रन बनाए हैं. उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ 2024 में 150 रनों की शानदार पारी खेली थी. हालांकि, 1-2 पारियों में फेल होने के बाद उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया गया था. ऐसी भी खबरें सामने आई थी कि सरफराज ड्रेसिंग रूम की बातचीत लीक करते हैं और इसी वजह से हेड कोच गौतम गंभीर उनसे खफा हैं. हालांकि, इसपर आधिकारिक रूप से बीसीसीआई या दोनों का बयान नहीं भी तक नहीं आया है.