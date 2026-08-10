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टीम में तो आ गए सरफराज, प्लेइंग XI का कैसे खुलेगा दरवाजा, प्रैक्टिस मैच में फेल हुए इस बल्लेबाज का कटेगा पत्ता?

India vs Sri Lanka Test: साई सुदर्शन की चोट के कारण सरफराज खान की किस्मत चमकी है. उन्हें लंबे समय बाद टीम में शामिल किया गया है. बड़ा सवाल ये है कि वो स्क्वॉड में तो आ गए हैं,लेकिन क्या उनके लिए प्लेइंग इलेवन का दरवाजा खुलेगा? भारत और श्रीलंका के बीच पहला टेस्ट 15 अगस्त से खेला जाएगा.

Written ByRitesh Kumar
Published: Aug 10, 2026, 06:42 AM IST|Updated: Aug 10, 2026, 06:42 AM IST
टीम में तो आ गए सरफराज, प्लेइंग XI का कैसे खुलेगा दरवाजा, प्रैक्टिस मैच में फेल हुए इस बल्लेबाज का कटेगा पत्ता?
Image Credit: टीम में तो आ गए सरफराज, प्लेइंग XI का कैसे खुलेगा दरवाजा? (BCCI/X)

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Ritesh Kumar

Ritesh Kumar

रितेश कुमार स्पोर्ट्स न्यूज करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पहले R Bharat में Senior Writer की भूमिका में थे. स्पोर्ट्स क्षेत्र में एक सफल पत्रकार बनने का सपना है. भारतीय क्रिकेटर्स, ओलंपिक और पैरालंपिक मेडलिस्ट का इंटरव्यू करने करने का अनुभव.

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