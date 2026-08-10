टीम में तो आ गए सरफराज, प्लेइंग XI का कैसे खुलेगा दरवाजा, प्रैक्टिस मैच में फेल हुए इस बल्लेबाज का कटेगा पत्ता?

बात करें सरफराज खान की तो मुंबई के बल्लेबाज ने डोमेस्टिक क्रिकेट में रनों का अंबार लगाया है. शानदार प्रदर्शन के कारण उन्होंने 2024 में भारत के लिए टेस्ट डेब्यू किया था. सरफराज ने 6 टेस्ट की 11 पारियों में 37.10 की औसत से 371 रन बनाए हैं. उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ 2024 में 150 रनों की शानदार पारी खेली थी. हालांकि, 1-2 पारियों में फेल होने के बाद उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया गया था. ऐसी भी खबरें सामने आई थी कि सरफराज ड्रेसिंग रूम की बातचीत लीक करते हैं और इसी वजह से हेड कोच गौतम गंभीर उनसे खफा हैं. हालांकि, इसपर आधिकारिक रूप से बीसीसीआई या दोनों का बयान नहीं भी तक नहीं आया है.