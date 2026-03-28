IPL 2026 में ये खूंखार टीम तोड़ेगी 300 रनों की दीवार? 4 बार बेहद करीब जाकर टूटा है सपना, पिछले सीजन ठोके थे 287 रन

How Can SRH team Broke 300 run barrier in IPL 2026: आज से आईपीएल 2026 का आगाज होने जा रहा है. 10 टीमें एक ट्रॉफी के लिए मैदान पर तबाही मचाने उतरेंगी. 2008 से लेकर अब तक हुए 18 सीजन में कभी कोई भी टीम 300 रनों का आंकड़ा पार नहीं कर सकी, लेकिन 19वें सीजन में ये कमाल हो सकता है. इस दीवार को वो टीम तोड़ सकती है, जो बार-बार 300 रनों के पास पहुंची, लेकिन कभी इस जादुई आंकड़े को छू नहीं पाई. पिछले सीजन उसने 287 रन ठोक दिए थे और 300 के महा आंकड़े से सिर्फ 13 रन दूर रह गई थी. अब सवाल ये है कि आखिर ये टीम कौन है और कैसे वो इस सीजन 300 रन बोर्ड पर लगा सकती है?

जिस टीम की यहां बात हो रही है, वो कोई और नहीं बल्कि 2008 की चैंपियन सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) है. इस बार ये टीम भारतीय विकेटकीपर बैटर ईशान किशन की कप्तानी में मैदान पर उतरेगी, क्योंकि रेगुलर कप्तान पैट कमिंस चोटिल हैं. इस सीजन टीम के पास ऐसे कई तूफानी खिलाड़ी हैं, जो अकेले दम पर मैच का रुख पलट सकते हैं. काव्या मारन की इस टीम के बारे में कहा भी जाता है कि जब SRH के बल्लेबाज क्रीज पर उतरते हैं, तो स्कोरबोर्ड पर नहीं, बल्कि दर्शकों की धड़कनों पर असर होता है.

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सनराइजर्स हैदराबाद की टीम ने आईपीएल 2024 और 2025 में जिस तरह से गेंदबाजों की बखिया उधेड़ी थी, उसने हर किसी को हैरान कर दिया था. पिछले 2 सीजन इस टीम के प्रदर्शन को देखकर फैंस को यह भरोसा हो गया है कि ये टीम 300 रनों की दीवार भी तोड़ सकती है. इस टीम ने 4 बार 300 रन बनाने की कोशिश की, लेकिन वो चूक गई. इन चार मौकों पर फैंस को लगा कि बस एक ओवर और... और इतिहास रच दिया जाएगा, लेकिन हर बार यह 'महा रिकॉर्ड' हाथ आते-आते रह गया.

4 बार टूट चुका है 300 रनों का सपना

हैदराबाद ने पिछले दो सीजन में 4 बार ऐसे स्कोर बनाए हैं, जिन्होंने मॉडर्न क्रिकेट की परिभाषा बदल दी. वो हर बार 275+ रन पार गई. आपको जानकर हैरानी होगी कि इस लीग के इतिहास के जो टॉप 5 हाईएस्ट टोटल हैं, उनमें से टॉप 4 हैदराबाद के नाम ही हैं. 5वें नंबर पर केकेआर की टीम है, जिसने 2024 में 272 रन ठोके थे. एसआरएच की टीम ने 287, 286, 278, 277 के स्कोर बनाए हैं, जो अपने आप में एक बड़ी बात है.

आईपीएल इतिहास के टॉप 5 सबसे बड़े टोटल

SRH 287/3 बनाम RCB, 2024 SRH 286/6 बनाम RR, 2025 SRH 278/3 बनाम KKR, 2025 SRH 277/3 बनाम MI, 2024 KKR 272/7 बनाम DC, 2025

क्यों इस बार पार होगी 300 की दीवार?

IPL 2026 में SRH की टीम पहले से कहीं ज्यादा घातक नजर आ रही है. इसका सबसे बड़ा कारण है उनकी बैटिंग डेप्थ. इस बार हैदराबाद ने इंग्लैंड के तूफानी ऑलराउंडर लियाम लिविंगस्टोन को अपने साथ जोड़ा है. टीम के पास पहले से ही ट्रैविस हेड और अभिषेक शर्मा की ओपनिंग जोड़ी है, जो पावरप्ले में तबाही मचाती है और 100 रन बनाने का माद्दा रखती है.

इस टीम के पास मिडिल ऑर्डर में ईशान किशन, हेनरिक क्लासेन और नीतीश कुमार रेड्डी जैसे धाकड़ बल्लेबाज हैं. प्लेइंग 11 देखें तो नंबर 8 तक बैटिंग नजर आती है. हर बल्लेबाज पहली गेंद से छक्के लगाने की क्षमता रखता है.

आईपीएल 2026 में ठोके थे 178 छक्के

इस टीम के पास जबरदस्त सिक्स हिटिंग एबिलिटी है. आपको जान लेना चाहिए कि आईपीएल के एक सीजन में किसी भी टीम द्वारा सबसे ज्यादा छक्के लगाने का रिकॉर्ड भी इसी टीम के नाम है. हैदराबाद ने यह रिकॉर्ड IPL 2024 में बनाया था. पैट कमिंस की कप्तानी वाली टीम ने उस सीजन 16 पारियों में 178 छक्के उड़ाए थे, जो किसी चमत्कार से कम नहीं था. उस सीजन SRH के बल्लेबाजों ने 1835 गेंदों का सामना किया था. ये वही सीजन था जब टीम ने फाइनल तक का सफर तय किया था, लेकिन उसे कोलकाता नाइट राइडर्स के हाथों हार का सामना करना पड़ा था.

IPL 2026 के लिए SRH का 'विनाशकारी' स्क्वाड

पैट कमिंस (कप्तान), ट्रैविस हेड, अभिषेक शर्मा, हेनरिक क्लासेन, ईशान किशन, नीतीश कुमार रेड्डी, रविचंद्रन स्मरण, कामिंडु मेंडिस, हर्ष दुबे, ब्रायडन कार्स, ईशान मलिंगा, हर्षल पटेल, जयदेव उनादकट, जीशान अंसारी, शिवांग कुमार, सलिल अरोड़ा, प्रफुल्ल हिंजे, क्रेंस फुलेतरा, अमित कुमार, ओंकार तरमाले, साकिब हुसैन, शिवम मावी, जैक एडवर्ड्स, लियाम लिविंगस्टोन और अनिकेत वर्मा.

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