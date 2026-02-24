Advertisement
साउथ अफ्रीका से वेस्टइंडीज जीत जाए तो भी सेमीफाइनल में पहुंच सकता है भारत, ऐसे खुलेगा रास्ता, समझें समीकरण

India Semifinal Scenario: टी20 वर्ल्ड कप 2026 में एक हार से टीम इंडिया का समीकरण बिगड़ गया है. अब सेमीफाइनल में जगह बनाने के लिए उन्हें अपने मुकाबले तो जीतने ही होंगे, साथ ही दूसरे मैचों के नतीजों पर भी निर्भर रहना होगा. क्या होगा अगर वेस्टइंडीज के खिलाफ साउथ अफ्रीका हार जाए? इस नतीजे से भारत के लिए सेमीफाइनल का रास्ता कैसे खुलेगा? आइए जानते हैं. 

Written By  Ritesh Kumar|Last Updated: Feb 24, 2026, 04:58 PM IST
India Semifinal Scenario T20 World Cup 2026: टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत का अगला मुकाबला जिम्बाब्वे से होगा. सुपर-8 स्टेज का ये मैच गुरुवार, 26 फरवरी को चेन्नई के एमए चिदम्बरम स्टेडियम में खेला जाएगा. इसी दिन अहमदाबाद में साउथ अफ्रीका का सामना वेस्टइंडीज से होगा. भारतीय फैंस की नजर इस मुकाबले पर भी रहेगी, क्योंकि इस मैच के नतीजे से लगभग साफ हो जाएगा कि टीम इंडिया सेमीफाइनल में जगह बना पाएगी या नहीं.

ग्रुप स्टेज में जीत का चौका लगाने के बाद सुपर-8 के पहले मैच में टीम इंडिया को शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा. अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए मैच में साउथ अफ्रीका ने भारत को 76 रनों से रौंद दिया. करारी शिकस्त की वजह से भारत का नेट रन रेट भी खराब है और ऐसे में अब उनकी किस्मत का फैसला अन्य मैचों के नतीजों पर भी निर्भर है.

अगर वेस्टइंडीज से हार जाए साउथ अफ्रीका तो क्या होगा?

सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए टीम इंडिया को सुपर-8 में बाकी बचे दोनों मुकाबले जीतने होंगे. इसके अलावा अगर साउथ अफ्रीकी टीम वेस्टइंडीज और जिम्बाब्वे को हरा दे तो भारत आसानी से सेमीफाइनल में पहुंच जाएगा. लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो? बड़ा सवाल ये है कि अगर साउथ अफ्रीका अगले मैच में वेस्टइंडीज से हार जाए तो क्या होगा? इस स्थिति में भी टीम इंडिया सेमीफाइनल में क्वालिफाई कर सकती है. समीकरण थोड़ा कठिन है, लेकिन असंभव बिल्कुल नहीं.

भारत के लिए क्या होगा समीकरण?

26 फरवरी को अहमदाबाद में भारतीय समयानुसार दोपहर 3 बजे से साउथ अफ्रीका बनाम वेस्टइंडीज मुकाबला खेला जाएगा. करोड़ों भारतीय फैंस की निगाहें इस मैच पर रहेंगी. अगर इस मुकाबले में वेस्टइंडीज की टीम साउथ अफ्रीका को पटखनी देती है तो फिर टीम इंडिया को ये उम्मीद करनी होगी कि प्रोटियाज सुपर-8 के अपने आखिरी मुकाबले में जिम्बाब्वे से भी हार जाए. इस स्थिति में उनका सफर 2 अंकों पर समाप्त हो जाएगा. वहीं, भारत अपने दोनों मैच जीतकर 4 अंकों तक पहुंच सकता है. ऐसे में टीम इंडिया और वेस्टइंडीज 4 पॉइंट्स के साथ सेमीफाइनल में क्वालिफाई कर जाएगी. वहीं, 2-2 अंकों के साथ साउथ अफ्रीका और जिम्बाब्वे का सफर समाप्त हो जाएगा. ये समीकरण भले ही मुश्किल है, लेकिन उम्मीद पर तो दुनिया कायम है.

सुपर-8 मुकाबले का शेड्यूल (ग्रुप-1)

गुरुवार, 26 फरवरी: वेस्टइंडीज बनाम साउथ अफ्रीका, अहमदाबाद (नरेंद्र मोदी स्टेडियम)
गुरुवार,26 फरवरी: भारत बनाम जिम्बाब्वे, चेन्नई (एमए चिदंबरम स्टेडियम)
रविवार, 01 मार्च: जिम्बाब्वे बनाम साउथ अफ्रीका, दिल्ली (अरुण जेटली स्टेडियम)
रविवार, 01 मार्च: भारत बनाम वेस्टइंडीज, कोलकाता (ईडन गार्डन्स स्टेडियम)

ये भी पढ़ें: क्या होता है नेट रन रेट? जिसके कारण T20 वर्ल्ड कप में फंसी टीम इंडिया, इस आसान फॉर्मूला से करते हैं Calculate

 

About the Author
author img
Ritesh Kumar

स्पोर्ट्स की खबरें करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. ट्रेंडिंग न्यूज में डूब जाना शौक है. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पह...और पढ़ें

TAGS

T20 World Cup 2026

Trending news

