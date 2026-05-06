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Hindi Newsक्रिकेटIPL 2026 के प्लेऑफ में जाएगी धोनी की CSK! फैंस के लिए बड़ी खुशखबरी, लेकिन... करना होगा ये काम

IPL 2026 के प्लेऑफ में जाएगी धोनी की CSK! फैंस के लिए बड़ी खुशखबरी, लेकिन... करना होगा ये काम

IPL 2026: चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) की टीम के लिए अभी तक IPL 2026 में सफर बहुत उतार-चढ़ाव वाला रहा है. चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) को अभी तक इस IPL सीजन में 5 हार का सामना करना पड़ा है. वहीं, चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) की टीम ने 5 मैचों में जीत हासिल की है. चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) का नेट रनरेट फिलहाल +0.151 है. अपने स्टार क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी के बिना ऋतुराज गायकवाड़ की कप्तानी में खेल रही चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) की टीम IPL 2026 के प्लेऑफ में पहुंच सकती है.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: May 06, 2026, 06:55 AM IST
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IPL 2026 के प्लेऑफ में जाएगी धोनी की CSK! फैंस के लिए बड़ी खुशखबरी, लेकिन... करना होगा ये काम

IPL 2026: चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) की टीम के लिए अभी तक IPL 2026 में सफर बहुत उतार-चढ़ाव वाला रहा है. चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) को अभी तक इस IPL सीजन में 5 हार का सामना करना पड़ा है. वहीं, चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) की टीम ने 5 मैचों में जीत हासिल की है. चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) का नेट रनरेट फिलहाल +0.151 है. अपने स्टार क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी के बिना ऋतुराज गायकवाड़ की कप्तानी में खेल रही चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) की टीम IPL 2026 के प्लेऑफ में पहुंच सकती है.

IPL 2026 के प्लेऑफ में जाएगी धोनी की CSK!

IPL 2026 की प्वाइंट्स टेबल में चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) की टीम अभी तक 10 मैचों में 5 जीत और 5 हार के साथ 10 अंक लेकर छठे स्थान पर है और उसका नेट रनरेट +0.151 है. अब सवाल यह उठता है कि क्या पांच बार की चैंपियन टीम चेन्नई सुपर किंग्स (CSK), प्वाइंट्स टेबल में छठे स्थान पर होने के बावजूद, अभी भी प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर पाएगी या नहीं.

ये रहा पूरा समीकरण

चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के अभी 10 मैचों में 10 प्वाइंट हैं. पिछले कुछ सीजनों में प्लेऑफ में पहुंचने के लिए जादुई आंकड़ा 16 प्वाइंट रहा है. इसका मतलब है कि प्लेऑफ में क्वालिफाई करने के लिए चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) को ग्रुप स्टेज में अपने बचे हुए 4 मैचों में से कम से कम 3 मैच और जीतने होंगे. अगर चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) की टीम अपने बचे हुए सभी 4 मैच जीत लेती है, तो उसके 18 प्वाइंट्स हो जाएंगे. ऐसी सूरत में चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) की टीम बिना किसी दिक्कत के शान से प्लेऑफ में एंट्री कर लेगी.

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चेन्नई ने दिल्ली को 8 विकेट से हराया

चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) ने मंगलवार को खेले गए IPL मैच में दिल्ली कैपिटल्स (DC) की टीम को 15 गेंद बाकी रहते 8 विकेट से हरा दिया. दिल्ली कैपिटल्स (DC) की टीम ने इस मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 7 विकेट गंवाकर 155 रन बनाए और चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) की टीम को जीत के लिए 156 रनों का लक्ष्य दिया. जवाब में चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) की टीम ने 17.3 ओवर में 2 विकेट पर 159 रन बनाते हुए 15 गेंद बाकी रहते ही लक्ष्य हासिल कर लिया. 156 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए, संजू सैमसन ने 52 गेंदों में नाबाद 87 रन बनाए, जिसमें 6 छक्के और 7 चौके शामिल थे. संजू सैमसन ने कार्तिक शर्मा के साथ मिलकर 66 गेंदों में 114 रनों की एक जबरदस्त साझेदारी की.

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तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा फरवरी 2021 से ज़ी न्यूज का हिस्सा हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से व...और पढ़ें

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