ICC T20I रैंकिंग में फिर से दुनिया की नंबर-1 टीम बन सकता है भारत, जिम्बाब्वे के खिलाफ सीरीज में करना होगा ये काम

India vs Zimbabwe, T20I Series 2026: भारत के पास एक बार फिर आईसीसी टी20 इंटरनेशनल रैंकिंग में दुनिया की नंबर-1 टीम बनने का मौका है. आयरलैंड ने पिछले महीने जून में टीम इंडिया को 2 मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज में 2-0 से हराया था. इसके बाद इंग्लैंड दौरे पर एक T20I मैच बारिश की वजह से रद्द होने के बाद, टीम इंडिया हैरी ब्रूक की कप्तानी वाली इंग्लैंड टीम से लगातार 4 T20I मैच हार गई. इंग्लैंड ने टीम इंडिया को 5 मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज में 4-0 से हराया था.
भारत ने आयरलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ 6 टी20 इंटरनेशनल हारने के बाद अपनी नंबर-1 की पोजीशन गंवा दी थी. हालांकि इसके बावजूद अब भी भारत आईसीसी टी20 इंटरनेशनल रैंकिंग में दुनिया की नंबर-1 टीम बन सकता है. भारत और जिम्बाब्वे (India vs Zimbabwe) के बीच 3 मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज का आगाज आज (23 जुलाई) से होगा. जिम्बाब्वे के खिलाफ तीन मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज के लिए सेलेक्टर्स ने भारतीय टीम में कई नए खिलाड़ियों को मौका दिया है. टीम इंडिया अब जिम्बाब्वे टीम का 3-0 से सूपड़ा साफ करने की उम्मीद करेगी.
भारत फिलहाल आईसीसी टी20 इंटरनेशनल रैंकिंग में 268 रेटिंग्स के साथ दूसरे नंबर पर काबिज है. हालांकि इंग्लैंड की टीम इतने ही 268 रेटिंग्स के साथ नंबर-1 पर काबिज है. ऐसा इसलिए क्योंकि इंग्लैंड के भारत के मुकाबले 20 T20I मैच कम खेलकर 268 रेटिंग्स हासिल की है. भारत अगर जिम्बाब्वे के खिलाफ आज हरारे में होने वाला पहला टी20 इंटरनेशनल जीत लेता है तो वह आईसीसी टी20 इंटरनेशनल रैंकिंग में दुनिया की नंबर-1 टीम बन जाएगा. भारत को हालांकि नंबर-1 पोजिशन को मजबूत करने के लिए जिम्बाब्वे के खिलाफ तीन मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज 3-0 से जीतनी होगी.
भारत और जिम्बाब्वे के बीच तीन T20I मैच 23, 25 और 26 जुलाई को खेले जाएंगे. ये तीनों मैच हरारे स्पोर्ट्स क्लब (हरारे) में भारतीय समयानुसार शाम 4:30 बजे से खेले जाएंगे. भारत और जिम्बाब्वे के बीच आखिरी बार चेन्नई में टी20 वर्ल्ड कप के सुपर-8 स्टेज के दौरान खेला गया था, जहां भारत ने 4 विकेट पर 256 रन बनाने के बाद 72 रन की शानदार जीत हासिल की थी. T20I फॉर्मेट में जिम्बाब्वे के खिलाफ भारतीय टीम का पलड़ा भारी रहा है. दोनों देशों के बीच अब तक कुल 4 T20I सीरीज खेली गई हैं, जिसमें तीन सीरीज भारत के पक्ष में रहीं, जबकि एक सीरीज ड्रॉ पर खत्म हुई. कुल मिलाकर, दोनों देशों ने साल 2010 से अब तक कुल 14 टी20 मैच खेले, जिसमें टीम इंडिया का पलड़ा भारी रहा. भारत ने 11 मुकाबले अपने नाम किए, जबकि जिम्बाब्वे ने 3 मैच जीते हैं.