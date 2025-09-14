'सोचा जरूर, पर हुआ नहीं...', बाल-बाल बची थी मोहम्मद शमी की जान, नहीं खेल पाते वर्ल्ड कप
Advertisement
trendingNow12921897
Hindi Newsक्रिकेट

'सोचा जरूर, पर हुआ नहीं...', बाल-बाल बची थी मोहम्मद शमी की जान, नहीं खेल पाते वर्ल्ड कप

Mohammed Shami: भारत के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी पिछले कुछ समय से चोटिल हैं. वह टीम इंडिया में अपनी जगह पाने के लिए लगातार संघर्ष कर रहे हैं. शमी हाल ही में दलीप ट्रॉफी के दौरान मैदान पर उतरे थे, लेकिन वह कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर पाए.

Written By  Rohit Raj|Last Updated: Sep 14, 2025, 04:31 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

'सोचा जरूर, पर हुआ नहीं...', बाल-बाल बची थी मोहम्मद शमी की जान, नहीं खेल पाते वर्ल्ड कप

Mohammed Shami: भारत के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी पिछले कुछ समय से चोटिल हैं. वह टीम इंडिया में अपनी जगह पाने के लिए लगातार संघर्ष कर रहे हैं. शमी हाल ही में दलीप ट्रॉफी के दौरान मैदान पर उतरे थे, लेकिन वह कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर पाए. शमी ने 2023 वर्ल्ड कप में शानदार प्रदर्शन किया था. उन्होंने टीम इंडिया को फाइनल तक पहुंचाया था. ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टीम को हार का सामना करना पड़ा था.

शमी ने बताई दिल की बात

शमी ने स्वीकार किया कि उनके मन में आत्महत्या के विचार आ रहे थे, लेकिन उन्होंने इस विचार को खारिज कर दिया. उन्हें एहसास हुआ कि क्रिकेट ने उन्हें बहुत कुछ दिया है. रजत शर्मा के साथ आप की अदालत के एपिसोड में कहा, ''सोचा जरूर, पर हुआ नहीं. ये शुक्र है वरना वर्ल्ड कप मिस हो जाता मेरे से, क्योंकि जब उसने सोचा था कि मेरे दिमाग में आया था कि ये समय है जिंदगी के अंत का, जिस चीज के लिए मुझे इतना नाम दिया, जिस चीज के मीडिया मेरे पीछे है, उसको छोड़ के इस चक्कर में...वो सोचा, वो प्यार याद आये. सोचा चलो इसको छोड़ो, चलो गेम में लगते हैं फिर...''

Add Zee News as a Preferred Source

फैमिली को इतने रुपये देते हैं शमी

इस साल जुलाई में कलकत्ता उच्च न्यायालय ने शमी को अपनी अलग रह रही पत्नी हसीन जहां और बेटी को 4 लाख रुपये मासिक गुजारा भत्ता देने का निर्देश दिया था. हसीन जहां को 1.50 लाख रुपये प्रति माह, जबकि बेटी को 2.50 लाख रुपये प्रति माह देने होंगे. पूर्व मॉडल हसीन जहां ने 2014 में मोहम्मद शमी से शादी की थी. दंपति की 2015 में एक बेटी हुई. मोहम्मद शमी और हसीन जहां 2018 में अलग हो गए थे, जब उन्होंने उन पर घरेलू हिंसा का आरोप लगाया था.

ये भी पढ़ें: T20I में भुवनेश्वर कुमार का महारिकॉर्ड खतरे में, एक विकेट लेते ही बुमराह निकल जाएंगे आगे

किस बात से शमी को लगता है डर?

घरेलू हिंसा के आरोप के बाद सोशल मीडिया पर उनके बारे में कही गई अपमानजनक बातों के बारे में पूछे जाने पर शमी ने कहा, ''बुरी बातें कही जाती हैं, लेकिन आजकल ऐसी बातें कही जाती हैं जिनका कोई अस्तित्व ही नहीं है...मुझे सबसे ज्यादा इसी से डर लगता है. कल मैं एक तस्वीर देख रहा था और मुझे नहीं पता था कि मैंने वह कब खींची थी. पिछले 6-7 सालों में मुझ पर जितने आरोप लगे हैं, शायद किसी आतंकवादी पर भी इतने आरोप न लगे होते. मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता.''

ये भी पढ़ें: ये Boycott का असर तो नहीं? नहीं बिक रहे भारत बनाम पाकिस्तान मैच के टिकट, महामुकाबले को नहीं मिल रहा भाव

चैंपियंस ट्रॉफी के बाद से नहीं पहनी टीम इंडिया की जर्सी

2018 में हसीन जहां ने क्रिकेटर पर घरेलू हिंसा का आरोप लगाया था. उन्होंने अलीपुर कोर्ट में एक याचिका दायर कर शमी और उनके परिवार पर उत्पीड़न का आरोप लगाया था. हसीन जहां ने परिवार के भरण-पोषण के लिए तेज गेंदबाज से 7 लाख रुपये प्रति माह की मांग की थी. 2025 का आईपीएल सीजन शमी के लिए कुछ खास नहीं रहा. उन्होंने नौ मैचों में छह विकेट लिए. वह इस साल की शुरुआत में इंग्लैंड में भारत की हाई-प्रोफाइल एंडरसन-तेंदुलकर ट्रॉफी टेस्ट सीरीज में भी नहीं खेल पाए थे और सितंबर में होने वाले एशिया कप के लिए भी उन्हें टीम में नहीं चुना गया है. मार्च में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के बाद से उन्होंने भारतीय टीम के लिए कोई मैच नहीं खेला है.

About the Author
author img
Rohit Raj

9 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी के कई विश्व कप कवर कर चुके हैं. दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए अब जी न्यूज हिंद...और पढ़ें

TAGS

Mohammed Shami

Trending news

हॉस्टल में दिल दहलाने वाली वारदात, सोते समय बच्चों की आंखों में डाली गोंद, पलकें सील
Odisha news
हॉस्टल में दिल दहलाने वाली वारदात, सोते समय बच्चों की आंखों में डाली गोंद, पलकें सील
Amritsar: ग्रेनेड हमले के मामले में 3 के खिलाफ NIA ने दायर किया आरोप पत्र
Amritsar grenade attack
Amritsar: ग्रेनेड हमले के मामले में 3 के खिलाफ NIA ने दायर किया आरोप पत्र
बाढ़ के बाद अब पंजाब को वापस पटरी पर लाने की तैयारी, सरकार ने शुरू किया सफाई अभियान
Punjab
बाढ़ के बाद अब पंजाब को वापस पटरी पर लाने की तैयारी, सरकार ने शुरू किया सफाई अभियान
भाषा विवाद को पाटने की कोशिश! अब आपकी भाषा में जवाब देगी सरकार, शाह ने किया ऐलान
Hindi Diwas
भाषा विवाद को पाटने की कोशिश! अब आपकी भाषा में जवाब देगी सरकार, शाह ने किया ऐलान
किसके हाथ में है पीएम मोदी का रिमोट कंट्रोल? असम में भाषण के दौरान खुद बता दिया
PM Modi
किसके हाथ में है पीएम मोदी का रिमोट कंट्रोल? असम में भाषण के दौरान खुद बता दिया
इंडिया-पाकिस्तान मैच पर सियासी बवाल: शिवसेना ने दी धमकी, दिखाया मैच तो तोड़ देंगे...
IND vs PAK Asia Cup 2025
इंडिया-पाकिस्तान मैच पर सियासी बवाल: शिवसेना ने दी धमकी, दिखाया मैच तो तोड़ देंगे...
राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने संभाला महाराष्ट्र का अतिरिक्त कार्यभार, तेजस से पहुंचे मु
Maharashtra
राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने संभाला महाराष्ट्र का अतिरिक्त कार्यभार, तेजस से पहुंचे मु
गुजरात के भरूच में लगी भीषण आग, धुएं से काला हुआ आसमान; देखें वीडियो
Fire Breaks Out In Bharuch
गुजरात के भरूच में लगी भीषण आग, धुएं से काला हुआ आसमान; देखें वीडियो
इस बार पहले जैसी नहीं होगी ठंड, हल्के में लेने की कोशिश पड़ जायगी भारी
weather update
इस बार पहले जैसी नहीं होगी ठंड, हल्के में लेने की कोशिश पड़ जायगी भारी
आज ऑफिस नहीं आ पाऊंगा...छुट्टी के लिए किया मैसेज, घर पहुंचा बॉस, देखकर अटक गई सांसें
Leave Message to boss
आज ऑफिस नहीं आ पाऊंगा...छुट्टी के लिए किया मैसेज, घर पहुंचा बॉस, देखकर अटक गई सांसें
;