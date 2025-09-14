'सोचा जरूर, पर हुआ नहीं...', बाल-बाल बची थी मोहम्मद शमी की जान, नहीं खेल पाते वर्ल्ड कप

Mohammed Shami: भारत के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी पिछले कुछ समय से चोटिल हैं. वह टीम इंडिया में अपनी जगह पाने के लिए लगातार संघर्ष कर रहे हैं. शमी हाल ही में दलीप ट्रॉफी के दौरान मैदान पर उतरे थे, लेकिन वह कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर पाए. शमी ने 2023 वर्ल्ड कप में शानदार प्रदर्शन किया था. उन्होंने टीम इंडिया को फाइनल तक पहुंचाया था. ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टीम को हार का सामना करना पड़ा था.

शमी ने बताई दिल की बात

शमी ने स्वीकार किया कि उनके मन में आत्महत्या के विचार आ रहे थे, लेकिन उन्होंने इस विचार को खारिज कर दिया. उन्हें एहसास हुआ कि क्रिकेट ने उन्हें बहुत कुछ दिया है. रजत शर्मा के साथ आप की अदालत के एपिसोड में कहा, ''सोचा जरूर, पर हुआ नहीं. ये शुक्र है वरना वर्ल्ड कप मिस हो जाता मेरे से, क्योंकि जब उसने सोचा था कि मेरे दिमाग में आया था कि ये समय है जिंदगी के अंत का, जिस चीज के लिए मुझे इतना नाम दिया, जिस चीज के मीडिया मेरे पीछे है, उसको छोड़ के इस चक्कर में...वो सोचा, वो प्यार याद आये. सोचा चलो इसको छोड़ो, चलो गेम में लगते हैं फिर...''

फैमिली को इतने रुपये देते हैं शमी

इस साल जुलाई में कलकत्ता उच्च न्यायालय ने शमी को अपनी अलग रह रही पत्नी हसीन जहां और बेटी को 4 लाख रुपये मासिक गुजारा भत्ता देने का निर्देश दिया था. हसीन जहां को 1.50 लाख रुपये प्रति माह, जबकि बेटी को 2.50 लाख रुपये प्रति माह देने होंगे. पूर्व मॉडल हसीन जहां ने 2014 में मोहम्मद शमी से शादी की थी. दंपति की 2015 में एक बेटी हुई. मोहम्मद शमी और हसीन जहां 2018 में अलग हो गए थे, जब उन्होंने उन पर घरेलू हिंसा का आरोप लगाया था.

किस बात से शमी को लगता है डर?

घरेलू हिंसा के आरोप के बाद सोशल मीडिया पर उनके बारे में कही गई अपमानजनक बातों के बारे में पूछे जाने पर शमी ने कहा, ''बुरी बातें कही जाती हैं, लेकिन आजकल ऐसी बातें कही जाती हैं जिनका कोई अस्तित्व ही नहीं है...मुझे सबसे ज्यादा इसी से डर लगता है. कल मैं एक तस्वीर देख रहा था और मुझे नहीं पता था कि मैंने वह कब खींची थी. पिछले 6-7 सालों में मुझ पर जितने आरोप लगे हैं, शायद किसी आतंकवादी पर भी इतने आरोप न लगे होते. मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता.''

चैंपियंस ट्रॉफी के बाद से नहीं पहनी टीम इंडिया की जर्सी

2018 में हसीन जहां ने क्रिकेटर पर घरेलू हिंसा का आरोप लगाया था. उन्होंने अलीपुर कोर्ट में एक याचिका दायर कर शमी और उनके परिवार पर उत्पीड़न का आरोप लगाया था. हसीन जहां ने परिवार के भरण-पोषण के लिए तेज गेंदबाज से 7 लाख रुपये प्रति माह की मांग की थी. 2025 का आईपीएल सीजन शमी के लिए कुछ खास नहीं रहा. उन्होंने नौ मैचों में छह विकेट लिए. वह इस साल की शुरुआत में इंग्लैंड में भारत की हाई-प्रोफाइल एंडरसन-तेंदुलकर ट्रॉफी टेस्ट सीरीज में भी नहीं खेल पाए थे और सितंबर में होने वाले एशिया कप के लिए भी उन्हें टीम में नहीं चुना गया है. मार्च में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के बाद से उन्होंने भारतीय टीम के लिए कोई मैच नहीं खेला है.