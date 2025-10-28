Advertisement
trendingNow12977990
Hindi Newsक्रिकेट

Explained: श्रेयस अय्यर की चोट कैसे हो गई जानलेवा, मैदान से ICU तक क्या-क्या हुआ? 10 पॉइंट्स में जानें

Shreyas Iyer Injury: भारतीय क्रिकेट से सोमवार (27 अक्टूबर) को एक ऐसी खबर सामने आई, जिसने लोगों को हैरान कर दिया. ऑस्ट्रेलिया में भारतीय वनडे टीम के उपकप्तान श्रेयस अय्यर के आईसीयू में भर्ती होने की सूचना आते ही हड़कंप मच गया. बताया गया कि उनकी हालत गंभीर है.

Written By  Rohit Raj|Last Updated: Oct 28, 2025, 06:58 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Explained: श्रेयस अय्यर की चोट कैसे हो गई जानलेवा, मैदान से ICU तक क्या-क्या हुआ? 10 पॉइंट्स में जानें

Shreyas Iyer Injury Update: भारतीय क्रिकेट से सोमवार (27 अक्टूबर) को एक ऐसी खबर सामने आई, जिसने लोगों को हैरान कर दिया. ऑस्ट्रेलिया में भारतीय वनडे टीम के उपकप्तान श्रेयस अय्यर के आईसीयू में भर्ती होने की सूचना आते ही हड़कंप मच गया. बताया गया कि उनकी हालत गंभीर है. इसके बाद भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ने आधिकारिक सूचना जारी की. यहां तक कि अय्यर के माता-पिता को ऑस्ट्रेलिया भेजने का प्रबंध किया जाने लगा. अय्यर की आईपीएल टीम पंजाब किंग्स ने पोस्ट शेयर करके फैंस को उनकी हालत के बारे में जानकारी दी. इसके बात यह पता किया जाने लगा कि अचानक से स्टार क्रिकेटर की तबीयत कैसे बिगड़ गई. 

चोट लगने से अस्पताल तक में अय्यर के साथ क्या-क्या हुआ? इस बारे में हम आपको यहां 10 पॉइंट्स में बता रहे हैं...

1. ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 वनडे मैचों की सीरीज के आखिरी मुकाबले में अय्यर को चोट लग गई. सिडनी में ऑस्ट्रेलियाई पारी के 34वें ओवर के दौरान अय्यर डाइव लगाकर एलेक्स कैरी का शानदार कैच लपका. इसके तुरंत बाद अय्यर असहज दिखे. उन्हें ड्रेसिंग रूम में वापस ले जाया गया.

Add Zee News as a Preferred Source

2. अय्यर के चोट ने टीम मैनेजमेंट और उनके आसपास मौजूद प्रशंसकों की चिंता बढ़ा दी. इसके तुरंत बाद ही यह खबर सामने आ गई कि अय्यर की चोट गंभीर है और उन्हें सिडनी के अस्पताल में भर्ती कराया गया है. उनके साथ बीसीसीआई की मेडिकल टीम भी है और उनकी देखरेख की जा रही है.

3. सोमवार को इसके बाद यह खबर आई कि अय्यर की हालत गंभीर है और उन्हें आईसीयू में भर्ती कराया गया है. अय्यर की देखरेख में डॉक्टर्स की एक बड़ी टीम है और उनका सिडनी में ही ख्याल रखा जा रहा है. अय्यर के स्प्लीन में चोट लगी थी. उसमें रक्तस्राव होने की स्थिति आ गई थी. यह काफी गंभीर होता है. ऐसी चोटों का आमतौर पर बहुत सावधानी और बहुत बारीकी से निगरानी के साथ इलाज किया जाता है.

ये भी पढ़ें: 8 खिलाड़ी OUT, बुमराह IN... टी20 में पूरी तरह बदल जाएगी टीम इंडिया, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ऐसी होगी प्लेइंग-11!

4. उच्च श्रेणी के खेलों में निम्न-स्तरीय घावों का अक्सर बिना सर्जरी के इलाज किया जाता है, लेकिन इसके लिए सख्त आराम की आवश्यकता होती है. उच्च-स्तरीय घावों के लिए कभी-कभी आईसीयू देखभाल की आवश्यकता होती है और कुछ ही मामलों में सर्जरी की भी आवश्यकता हो सकती है.

5. अय्यर के मामले से जुड़ी मीडिया रिपोर्टों में आईसीयू निगरानी और आंतरिक रक्तस्राव के शुरुआती डर के बारे में बताया गया है.  मामले को काफी गंभीर बताया गया और यह खबर चारों तरफ तुरंत ही फैल गई.

6. कई रिपोर्टों में यह भी बताया गया है कि उनके माता-पिता के लिए तत्काल वीजा की व्यवस्था की जा रही है. अभी तक ये पता नहीं चला है कि उन्होंने सिडनी के लिए उड़ान भरी है या नहीं.

7. चोट कितनी गंभीर थी और उन्हें ठीक होने और मैदान पर दौड़ने में कितना समय लगेगा, इसकी जानकारी इस सप्ताह के अंत में मिलने की उम्मीद है. हालांकि, शुरुआती रिपोर्टों से पता चलता है कि वह साउथ अफ्रीका के खिलाफ घरेलू वनडे सीरीज से बाहर हो सकते हैं.

ये भी पढ़ें: खतरे में विराट कोहली का 'प्रचंड' रिकॉर्ड... हाथ धोकर पीछे पड़ा ये खूंखार बल्लेबाज, गेंदबाजों की बेरहमी से करता है कुटाई

8. एक रिपोर्ट के मुताबिक बीसीसीआई के मेडिकल हेड और आईसीसी की मेडिकल टीम के सदस्य डा. पारदीवाला ने बीसीसीआई को 26 अक्टूबर की शाम 6 बजे एक मेल लिखा था. इसमें श्रेयस अय्यर की इंजरी के बारे में डिटेल में बताया गया था. मेल में ये भी समझाया गया कि आखिर ये इंजरी कितनी सीरियस थी. पारदीवाला ने मेल में लिखा कि अय्यर की जान को खतरा था.

9. पारदीवाला ने मेल में आगे लिखा, ''अगले 48 घंटे में हम सेम प्रोसेस को देखेंगे. हमें अगल 48 घंटे तक श्रेयस अय्यर को आईसीयू से बाहर निकालने में कोई जल्दबाजी नहीं दिखानी चाहिए. श्रेयस की फैमिली और मेडिकल टीम के बीच एक इंसान होना चाहिए जो इंजरी का अपडेट दे.''

10. अब कई मीडिया रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है श्रेयस अय्यर आईसीयू से बाहर आ चुके हैं. टीम मैनेजमेंट ने वहां की मीडिया इस बारे में जानकारी दी है. हालांकि, इसे लेकर अब तक कोई आधिकारिक सूचना नहीं दी गई है.

About the Author
author img
Rohit Raj

9 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी के कई विश्व कप कवर कर चुके हैं. दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए अब जी न्यूज हिंद...और पढ़ें

TAGS

Shreyas Iyer

Trending news

तबाही मचाने वाला है मोंथा तूफान, भारी बारिश से बढ़ा खतरा, मौसम विभाग ने किया अलर्ट
Weather
तबाही मचाने वाला है मोंथा तूफान, भारी बारिश से बढ़ा खतरा, मौसम विभाग ने किया अलर्ट
कर्नाटक में सीएम सिद्धारमैया 5 साल पूरा करेंगे या डीके शिवकुमार को मिलेगा मौका?
karnataka
कर्नाटक में सीएम सिद्धारमैया 5 साल पूरा करेंगे या डीके शिवकुमार को मिलेगा मौका?
असम के युवाओं पर कमेंट को लेकर सीएम हिमंत बिस्वा सरमा का प्रियांक खड़गे पर निशाना
Priyank Kharge
असम के युवाओं पर कमेंट को लेकर सीएम हिमंत बिस्वा सरमा का प्रियांक खड़गे पर निशाना
DNA: मुस्तफाबाद से कबीरधाम, सीएम योगी के नाम परिवर्तन वाले फैसले का पूरा विश्लेषण
Yogi Adityanath
DNA: मुस्तफाबाद से कबीरधाम, सीएम योगी के नाम परिवर्तन वाले फैसले का पूरा विश्लेषण
मोबाइल, ब्यूटी ट्रीटमेंट, शॉपिंग...जमकर लोन ले रहे भारतीय, क्या EMI नेशन बन रहा भारत
DNA
मोबाइल, ब्यूटी ट्रीटमेंट, शॉपिंग...जमकर लोन ले रहे भारतीय, क्या EMI नेशन बन रहा भारत
DNA: ये क्रीम बिस्किट नहीं जहर... स्पेलिंग में फेरबदल से कंपनियां कर रहीं बड़ा खेल
DNA
DNA: ये क्रीम बिस्किट नहीं जहर... स्पेलिंग में फेरबदल से कंपनियां कर रहीं बड़ा खेल
'SIR से NRC लागू करने की कोशिश', ममता के मंत्री का बड़ा बयान, CEC का जवाब
Sir
'SIR से NRC लागू करने की कोशिश', ममता के मंत्री का बड़ा बयान, CEC का जवाब
पीएम मोदी की वो स्कीम, जिससे केरल की दो पार्टियों के बीच हो गई रार, सामने आई कलह
PM SHRI scheme
पीएम मोदी की वो स्कीम, जिससे केरल की दो पार्टियों के बीच हो गई रार, सामने आई कलह
देश में SIR कराने में जल्दबाजी न करे मोदी सरकार वरना.... उमर अब्दुल्ला की चेतावनी
jammu kashmir news
देश में SIR कराने में जल्दबाजी न करे मोदी सरकार वरना.... उमर अब्दुल्ला की चेतावनी
सुप्रीम कोर्ट ने दिया केंद्र को बड़ा झटका, कहा- बंगाल में फिर से शुरू करें MNREGA
Supreme Court
सुप्रीम कोर्ट ने दिया केंद्र को बड़ा झटका, कहा- बंगाल में फिर से शुरू करें MNREGA