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युवराज सिंह का एक सीक्रेट मैसेज, अभिषेक को बना दिया रिकॉर्डधारी, आतिशी शतक के बाद खुला राज

टीम इंडिया के विस्फोटक ओपनर अभिषेक शर्मा ने ताबड़तोड़ शतक से दुनियाभर में डंका पीट दिया है. 30 गेंद की सेंचुरी से अभिषेक ने गुच्छों में रिकॉर्ड्स बनाए. लेकिन इस रिकॉर्डतोड़ पारी से पहले युवराज सिंह ने एक सीक्रेट मैसेज किया था, जिसका राज अभिषेक ने मैच के बाद खोला है.

Written ByKavya Yadav
Published: Sep 18, 2026, 01:37 PM IST|Updated: Sep 18, 2026, 01:37 PM IST
युवराज सिंह का एक सीक्रेट मैसेज, अभिषेक को बना दिया रिकॉर्डधारी, आतिशी शतक के बाद खुला राज
Image Credit: Abhishek Sharma

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Kavya Yadav

Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. खेल जगत की हर हलचल, हर खास कहानी और हर ब्रेकिंग न्यूज पर पकड़. IPL, ODI World Cup, T20 World Cup, Olympics समेत कई बड़े इवेंट्स कवर किए हैं.

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