ECB कैसे सुलझाएगा कोचिंग की गुत्थी... एंडी फ्लॉवर ठुकरा देंगे ऑफर? कार्तिक ने समझाई इनसाइड स्टोरी

इंग्लैंड टीम में ब्रेंडन मैकुलम के टेस्ट फॉर्मेट से कोचिंग छोड़ने के बाद गुत्थी उलझी हुई है. मैनेजमेंट एक शानदार कोच की तलाश में है और मैकुलम की जगह इंग्लैंड के टेस्ट कोच के तौर पर फ्लावर एक बेहतरीन विकल्प हो सकते हैं. लेकिन दिनेश कार्तिक ने समझाया कि आखिर क्यों वह ये ऑफर ठुकरा सकते हैं. इस फैसले को लेने से पहले उन्हें आरसीबी के हेड कोच के तौर पर अपनी IPL की जिम्मेदारियों को छोड़ना होगा. कार्तिक ने इस मुद्दे पर खुलकर बात की और समझाया कि फ्लॉवर के लिए ये फैसला क्यों मुश्किल हो सकता है.
कार्तिक ने स्काई स्पोर्ट्स पर कहा, "मुझे लगता है कि वह एक बेहतरीन उम्मीदवार होंगे. निश्चित रूप से उन नामों में से एक जिन पर विचार किया जाना चाहिए, लेकिन अगर वह इसे स्वीकार करते हैं तो मुझे बहुत आश्चर्य होगा, खासकर इंग्लैंड की मौजूदा स्थिति और उनके व्यस्त शेड्यूल को देखते हुए. मैंने एक आर्टिकल पढ़ा जिसमें कहा गया था, कि इंग्लैंड IPL और उसके बाद बाकी टेस्ट क्रिकेट को समायोजित करने में खुश होगा."
उन्होंने आगे कहा, "लेकिन जिस तरह का शेड्यूल है, जब जैकब बेथेल पहले टेस्ट के लिए नहीं आए, जोफ्रा आर्चर उपलब्ध नहीं थे, तो काफी हंगामा हुआ था. बहुत से लोग कह रहे थे, 'क्यों? ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई खिलाड़ी वहां नहीं है?' एंडी फ्लावर के मामले में, RCB के साथ पहले से कॉन्ट्रैक्ट साइन है, जिसका मतलब होगा कि वह उन सभी (टेस्ट) के कुछ हिस्सों से चूक जाएंगे. क्या एशेज की तैयारी के दौरान इंग्लैंड के लिए यह ठीक रहेगा, अगर उनके पास एक या दो टेस्ट मैच के लिए कोच न हो? मैंने सुना है कि अगले साल मई में बांग्लादेश के खिलाफ एक टेस्ट मैच है, और अगर एंडी फ्लावर RCB के साथ काम कर रहे होंगे, तो यह भी एक चुनौती हो सकती है."
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कार्तिक ने फ्लॉवर की तारीफ करते हुए कहा, "वह शायद दुनिया के सबसे अच्छे कोचों में से एक हैं, या शायद सबसे अच्छे ही हैं. क्या उनके पास समय होगा? सवाल यही है, अगर इसका जवाब 'हां' होता है तो मुझे बहुत हैरानी होगी."