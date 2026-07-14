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ECB कैसे सुलझाएगा कोचिंग की गुत्थी... एंडी फ्लॉवर ठुकरा देंगे ऑफर? कार्तिक ने समझाई इनसाइड स्टोरी

इंग्लैंड टीम में ब्रेंडन मैकुलम के टेस्ट फॉर्मेट से कोचिंग छोड़ने के बाद गुत्थी उलझी हुई है. मैनेजमेंट एक शानदार कोच की तलाश में है और मैकुलम की जगह इंग्लैंड के टेस्ट कोच के तौर पर फ्लावर एक बेहतरीन विकल्प हो सकते हैं. लेकिन दिनेश कार्तिक ने समझाया कि आखिर क्यों वह ये ऑफर ठुकरा सकते हैं.

Written ByKavya Yadav
Published: Jul 14, 2026, 07:11 AM IST|Updated: Jul 14, 2026, 07:11 AM IST
ECB कैसे सुलझाएगा कोचिंग की गुत्थी... एंडी फ्लॉवर ठुकरा देंगे ऑफर? कार्तिक ने समझाई इनसाइड स्टोरी
Image Credit: RCBSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Kavya Yadav

Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. खेल जगत की हर हलचल, हर खास कहानी और हर ब्रेकिंग न्यूज पर पकड़. IPL, ODI World Cup, T20 World Cup, Olympics समेत कई बड़े इवेंट्स कवर किए हैं.

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