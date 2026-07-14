ECB कैसे सुलझाएगा कोचिंग की गुत्थी... एंडी फ्लॉवर ठुकरा देंगे ऑफर? कार्तिक ने समझाई इनसाइड स्टोरी

उन्होंने आगे कहा, "लेकिन जिस तरह का शेड्यूल है, जब जैकब बेथेल पहले टेस्ट के लिए नहीं आए, जोफ्रा आर्चर उपलब्ध नहीं थे, तो काफी हंगामा हुआ था. बहुत से लोग कह रहे थे, 'क्यों? ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई खिलाड़ी वहां नहीं है?' एंडी फ्लावर के मामले में, RCB के साथ पहले से कॉन्ट्रैक्ट साइन है, जिसका मतलब होगा कि वह उन सभी (टेस्ट) के कुछ हिस्सों से चूक जाएंगे. क्या एशेज की तैयारी के दौरान इंग्लैंड के लिए यह ठीक रहेगा, अगर उनके पास एक या दो टेस्ट मैच के लिए कोच न हो? मैंने सुना है कि अगले साल मई में बांग्लादेश के खिलाफ एक टेस्ट मैच है, और अगर एंडी फ्लावर RCB के साथ काम कर रहे होंगे, तो यह भी एक चुनौती हो सकती है."