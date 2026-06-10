IND vs AFG सीरीज के लिए कितने तैयार 'हिटमैन'... प्रैक्टिस में खूब बहाया पसीना, बैटिंग में भी दिखाया दम

भारत और अफगानिस्तान के बीच 13 जून से शुरू होने वाली वनडे सीरीज का इंतजार भारतीय फैंस को बेसब्री से था. लेकिन विराट कोहली की चोट और रोहित शर्मा के सस्पेंस से फैंस का मजा किरकिरा हो गया. भले ही विराट सीरीज से बाहर हैं, लेकिन रोहित शर्मा इस सीरीज से पहले कितने फिट हैं, इसका अंदाजा प्रैक्टिस से लगाया जा सकता है. उन्हें अफगानिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए फिट घोषित कर दिया गया है. बुधवार को मोहाली के IS बिंद्रा PCA स्टेडियम में भारत के ऑप्शनल ट्रेनिंग सेशन के दौरान रोहित शर्मा पूरी तरह तैयार नजर आए.