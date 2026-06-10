Add Zee Business As A Preferred Source
App

IND vs AFG सीरीज के लिए कितने तैयार 'हिटमैन'... प्रैक्टिस में खूब बहाया पसीना, बैटिंग में भी दिखाया दम

भारत और अफगानिस्तान के बीच 13 जून से शुरू होने वाली वनडे सीरीज का इंतजार भारतीय फैंस को बेसब्री से था. लेकिन विराट कोहली की चोट और रोहित शर्मा के सस्पेंस से फैंस का मजा किरकिरा हो गया. भले ही विराट सीरीज से बाहर हैं, लेकिन रोहित शर्मा इस सीरीज से पहले कितने फिट हैं, इसका अंदाजा प्रैक्टिस से लगाया जा सकता है.

Written ByKavya Yadav
Published: Jun 10, 2026, 10:52 PM IST|Updated: Jun 10, 2026, 10:52 PM IST
IND vs AFG सीरीज के लिए कितने तैयार 'हिटमैन'... प्रैक्टिस में खूब बहाया पसीना, बैटिंग में भी दिखाया दम
Image Credit: Rohit Sharma (X)

About the Author

Kavya Yadav

Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. खेल जगत की हर हलचल, हर खास कहानी और हर ब्रेकिंग न्यूज पर पकड़. IPL, ODI World Cup, T20 World Cup, Olympics समेत कई बड़े इवेंट्स कवर किए हैं.

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
IND vs AFG सीरीज के लिए कितने तैयार 'हिटमैन'... प्रैक्टिस में खूब बहाया पसीना
IND vs AFG3 min ago
2
IMD4 min ago
3
RBI;s New ECL Rule5 min ago
4
mp news12 min ago
5
Haryana news14 min ago