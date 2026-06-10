IND vs AFG सीरीज के लिए कितने तैयार 'हिटमैन'... प्रैक्टिस में खूब बहाया पसीना, बैटिंग में भी दिखाया दम

भारत और अफगानिस्तान के बीच 13 जून से शुरू होने वाली वनडे सीरीज का इंतजार भारतीय फैंस को बेसब्री से था. लेकिन विराट कोहली की चोट और रोहित शर्मा के सस्पेंस से फैंस का मजा किरकिरा हो गया. भले ही विराट सीरीज से बाहर हैं, लेकिन रोहित शर्मा इस सीरीज से पहले कितने फिट हैं, इसका अंदाजा प्रैक्टिस से लगाया जा सकता है. उन्हें अफगानिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए फिट घोषित कर दिया गया है. बुधवार को मोहाली के IS बिंद्रा PCA स्टेडियम में भारत के ऑप्शनल ट्रेनिंग सेशन के दौरान रोहित शर्मा पूरी तरह तैयार नजर आए.
रोहित शर्मा को मोहाली के पीसीए स्टेडियम में बस से उतरते ही फैंस ने सेल्फी के लिए घेर लिया. उन्होंने कुछ लोगों के साथ सेल्फी ली और फिर सीधे पवेलियन की ओर बढ़ गए. इसके बाद हिटमैन ने ओपनिंग पार्टनर ईशान किशन के साथ हल्की जॉगिंग से शुरुआत की और फिर ओपन नेट्स में बल्लेबाज़ी करने गए. टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक हिटमैन शुरू में नितीश कुमार रेड्डी के सामने थोड़े असहज दिखे और गेंदे उनके पैड पर लगी.
कुछ देर बार रोहित शर्मा अपनी लय में नजर आए. उन्होंने फ्लिक, पुल, कट और ड्राइव जैसे कई बेहतरीन शॉट्स खेले. अर्शदीप सिंह, गुरनूर बरार या प्रिंस शर्मा में से कोई भी पेसर उन्हें चैलेंज नहीं कर पाया. रोहित ने श्रेयस अय्यर के साथ फास्ट-बॉलिंग नेट्स में अभ्यास किया और दोनों बल्लेबाज़ हर ओवर के बाद अपनी जगह बदलते रहे. साइड नेट्स में, ईशान किशन और यशस्वी जायसवाल स्पिनरों के खिलाफ ज़बरदस्त बल्लेबाजी कर रहे थे. पेसर्स के खिलाफ 45 मिनट तक अभ्यास करने के बाद, रोहित शर्मा ने बैटिंग कोच सितांशु कोटक से बातचीत की.
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इसके बाद, वह स्पिनर नेट्स की ओर बढ़े, जहां उन्होंने बाएं हाथ के स्पिनर हर्ष दुबे और पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन (PCA) के नेट बॉलर्स का सामना किया. रोहित ने पेसर्स के बाद स्पिनर्स पर भी रिस्की शॉट्स नहीं खेले. उन्होंने फील्डिंग कोच टी. दिलीप के साथ कुछ हाई कैच पकड़कर अपना सेशन पूरा किया. भारत के नए T20I कप्तान श्रेयस अय्यर भी अच्छी लय में दिखे.