2 गेंद 4 रन... जन्माष्टमी पर फैंस ने मिस कर दिया सबसे रोमांचक मैच! लास्ट ओवर थ्रिलर से आएगी CSK-GT फाइनल की याद

AUS vs SA: ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के आखिरी टी20 मैच का शोर चारो तरफ है. सभी के कानों तक खबर पहुंच चुकी है कि ऑस्ट्रेलिया ने 2 विकेट से रोमांचक जीत दर्ज की और जीत के हीरो ग्लेन मैक्सवेल बने. लेकिन जन्माष्टमि के मौके पर शायद ही किसी ने लास्ट ओवर थ्रिलर देखा हो, इसे देख CSK-GT फाइनल याद आ जाएगा. मैक्सवेल ने इस मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया की लाज बचाई. घर में हार का दाग से कंगारू टीम दूर नहीं थी.

ब्रेविस ने मचाया बवाल

इस टी20 सीरीज में ऑस्ट्रेलिया के दुश्मन डेवाल्ड ब्रेविस साबित हुए. उन्होंने पिछले मैच में अकेले दम पर कंगारू टीम से जीत छीन ली. तीसरे टी20 में भी ऑस्ट्रेलिया और जीत के सामने ब्रेविस रोड़ा बन गए थे. उन्होंने महज 26 गेंद में 53 रन की पारी खेलकर टीम के स्कोर को 172 तक पहुंचा दिया था. लेकिन कंगारू टीम भी पिछले मैच में हार के बाद होमवर्क के साथ मैदान में उतरी थी.

मिचेल मार्श की दमदार शुरुआत

मिचेल मार्श ने 173 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए शानदार शुरुआत की. उन्होंने 37 गेंद में 54 रन की पारी खेली जिसमें 5 छक्के जबकि 3 चौके देखने को मिले. लेकिन इसके बावजूद मुकाबला साउथ अफ्रीका के पक्ष में था क्योंकि महज 120 के स्कोर पर आधी कंगारू टीम पवेलियन लौट चुकी थी. 163 रन के स्कोर पर अचानक लगातार दो विकेट गिर गए और अब कंगारू टीम को 8 गेंद में 10 रन की दरकार थी.

कैसा था लास्ट ओवर थ्रिलर?

आखिरी ओवर में भी ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए 10 रन की दरकार थी. दूसरे छोर पर विस्फोटक मैक्सवेल ने मैच में जान डाल रखी थी. उन्होंने आखिरी ओवर में भी अपना अंदाज जारी रखा. पहली गेंद पर मैक्सवेल ने 2 रन दौड़ लिए. दूसरी गेंद पर उन्होंने चौका जमाकर मैच में जान डाली. तीसरी और चौथी गेंद डॉट गई और लुंगी नगीडी ने सभी की सांसें अटका दी. लेकिन 5वीं गेंद पर गेंदबाज का हाथ फिसला और मैक्सवेल को फुलटॉस मिली. उन्होंने इसका फायदा उठाते हुए चौका लगाकर एक गेंद रहते टीम को जीत दिला दी. ऐसा ही कुछ चेन्नई सुपर किंग्स और गुजरात टाइटंस के बीच 2023 आईपीएल फाइनल में देखने को मिला था. उस दौरान आखिरी 2 गेंद में 10 रन की दरकार थी और रविंद्र जडेजा ने एक छक्का और चौका लगाकर चेन्नई को चैंपियन बनाया था.