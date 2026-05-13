जीत का पंजा और नंबर-1 पर कब्जा... गुजरात ने लगाया कौन सा विनिंग फॉर्मूला? वाशिंगटन सुंदर ने बताया मास्टर प्लान

IPL 2026: आईपीएल 2026 में गुजरात टाइटंस ने बूंद-बूंद से सागर भर दिया है. एक-एक सीढ़ी चढ़कर शुभमन गिल की कप्तानी वाली टीम अब प्लेऑफ में लगभग पहुंच गई है. टीम ने हैदराबाद को मात देकर जीत का पंजा लगाया और प्वाइंट्स टेबल में नंबर-1 पर पहुंच चुकी है. टीम के इस मुकाम तक पहुंचने पर वाशिंगटन सुंदर ने टीम की खासियत को समझाया.
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IPL 2026: आईपीएल 2026 में गुजरात टाइटंस ने बूंद-बूंद से सागर भर दिया है. एक-एक सीढ़ी चढ़कर शुभमन गिल की कप्तानी वाली टीम अब प्लेऑफ में लगभग पहुंच गई है. टीम ने हैदराबाद को मात देकर जीत का पंजा लगाया और प्वाइंट्स टेबल में नंबर-1 पर पहुंच चुकी है. टीम के इस मुकाम तक पहुंचने पर वाशिंगटन सुंदर ने टीम की खासियत को समझाया. साथ ही उन्होंने टीम के लक्ष्य को भी साफ किया. अब गुजरात के पास 2 मुकाबले बाकी हैं और गिल एंड कंपनी का फोकस नंबर-1 पर रहकर ग्रुप स्टेज को खत्म करने का होगा.
वाशिंगटन सुंदर ने जियोस्टार पर कहा, “इसका बहुत बड़ा मतलब है. यह सीजन बेहद प्रतिस्पर्धी रहा है, जिसमें हर टीम हमारे खिलाफ पूरी ताकत से खेली है. लगातार पांच मैच जीतना एक यूनिट के तौर पर हमने जो निरंतरता दिखाई है, उसके बारे में बहुत कुछ कहता है. साथ ही, जो चीजें हमारे लिए काम कर रही हैं, उन पर टिके रहना भी एक चुनौती है. कभी-कभी बहुत ज्यादा चीजें करने की कोशिश में आप अपनी लय खो सकते हैं.'
उन्होंने आगे कहा, "साई के साथ बैटिंग करना हमेशा मजेदार होता है, क्योंकि हम पिच के बीच में लगातार एक-दूसरे से बात करते रहते हैं. मेरे लिए यह समझना बहुत जरूरी था कि मैच की स्थिति क्या है और विकेट का मिजाज कैसा है, खासकर इसलिए क्योंकि विकेट पर गेंद सामान्य से थोड़ा ज्यादा हरकत कर रही थी. शुरुआत में, मुझे बाउंड्रीज नहीं मिल रही थीं, जबकि साई बिना ज्यादा रिस्क लिए बाउंड्रीज लगाने में कामयाब हो रहे थे. इस तालमेल ने हम दोनों की बहुत मदद की और हमारी पार्टनरशिप को अच्छी तरह जमने का मौका दिया."
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सुंदर ने आगामी प्लान पर भी खुलकर बात की. उन्होंने कहा, "हमारे लिए यह बेहद जरूरी है कि हम वर्तमान पर ध्यान दें और यह समझें कि अब तक हमारे लिए क्या चीज़ें अच्छी रही हैं. हम बहुत अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं, लेकिन टूर्नामेंट में अभी भी काफी लंबा सफर तय करना बाकी है. उम्मीद है कि हम अपनी इस लय को बनाए रखेंगे और आखिरकार चैंपियनशिप जीत लेंगे."