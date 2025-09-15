IND vs PAK: पिक्चर अभी बाकी है...दो बार और भिड़ सकते हैं IND-PAK,समझें पूरा गणित

भारत और पाकिस्तान के बीच खेले गए एशिया कप के 6वें मैच में टीम इंडिया ने पाकिस्तान को करारी शिकस्त दी. इस मैच को लेकर सोशल मीडिया पर काफी विरोध चला, लेकिन इन सब अटकलों के बावजूद दोनों टीमों के बीच मैच खेला गया और टीम इंडिया को जीत मिली. ऐसे में माना जा रहा है कि भारतीय टीम लीग मैच के बावजूद सुपर फोर और फिर एक बार फाइनल में पाकिस्तान से भिड़ सकती है. आइए जानते हैं कैसे दोनों टीमें का वापस से आमना-सामना हो सकता है.

इन वजहों से दोबारा भिड़ सकती हैं भारत-पाक

19 सितंबर को भारतीय टीम ओमान से अपना आखिरी लीग मैच खेलेगी. यह मुकाबला दुबई के अबुधाबी स्टेडियम में खेला जाना है. ऐसे में अगर टीम इंडिया ओमान के खिलाफ ये मैच जीत जाती है और पाकिस्तान की टीम यूएई को हरा देती है तो भारतीय टीम की पाकिस्तान की एक बार फिर सुपर फोर में भिड़ंत हो सकती है. एशिया कप के शेड्यूल के हिसाब से ग्रुप ए के टॉप 2 टीमों के मैच उसी दिन खेले जाने हैं. यही वजह है भारत और पाकिस्तान की टीमें दुबई में एक बार फिर भिड़ सकती हैं.

मैच के दौरान हुआ जमकर ड्रामा

भारत और पाकिस्तान के बीच खेले गए मैच को लेकर जमकर बवाल मचा. टॉस के समय भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने पाकिस्तान कप्तान से हाथ तक नहीं मिलाया. वहीं मैच खत्म होने के बाद टीम इंडिया ने पाकिस्तान के किसी भी खिलाड़ियों से हाथ नहीं मिलाया. इस मामले को लेकर पाकिस्तान की टीम ने मैनेजर से शिकायत तक दर्ज कराई. मैच खत्म होने के बाद पाकिस्तान की टीम हाथ मिलाने के लिए ग्राउंड पर इंतजार करती रही, लेकिन भारतीय खिलाड़ियों ने ड्रेसिंग रूम का गेट बंद कर लिया और हाथ मिलाने के लिए नीचे तक नहीं आए.

पाक को बुरी तरह रौंदा

भारत और पाकिस्तान के बीच खेले गए मुकाबले में टीम इंडिया ने पाक को एकतरफा धूल चटाई. 14 सितंबर को खेले गए मैच में 25 गेंद रहते भारत ने पाक को 7 विकेट से मात दे दी. पाकिस्तान के खिलाफ खेले गए मुकाबले में कुलदीप यादव ने शानदार गेंदबाजी कर विरोधी टीम के बल्लेबाजों को रुला कर रख दिया. कुलदीप ने महज 4 ओवर में 18 रन देकर 3 विकेट चटकाए. इसके बाद भारतीय टी20 कप्तान सूर्यकुमार यादव ने मैच विनिंग पारी खेलते हुए भारतीय टीम को 7 विकेट से जीत दिलाई.